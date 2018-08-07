ККТ: расчеты компаний и предпринимателей между собой

Несмотря на то, что определение «расчетов» в законе о ККТ изменилось еще в прошлом году, вопрос о том, нужно ли компании применять кассу при «выплате» денег, до сих пор остается туманным. Отметим, что официальных разъяснений фискалов практически нет (единичные случаи писем и интервью от территориальных инспекций скорее исключение), из чего мы делаем вывод, что чиновники предпочитают не затрагивать эту тему.

В этой статье мы разберемся, нужно ли применять ККТ если компании или предприниматели рассчитываются между собой. И если нужно, то кому.

Контрольно-кассовая техника применяется организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных законом (п.1 ст.1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ).

В новой редакции Федерального закона N 54-ФЗ расчеты — это в том числе прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

При этом ККТ не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением (п.9 ст.2 Федерального закона N 54-ФЗ). Никаких ограничений по сроку применения этой нормы закон не устанавливает.

Таким образом, если вы получили оплату через банк платежным поручением от организации или индивидуального предпринимателя, обязанность применять ККТ не возникает в силу прямой нормы п.9 ст.2 Федерального закона N 54-ФЗ. Даже если платеж был совершен через клиент-банк, электронной средство платежа не предъявлялось. Это касается как авансов, так и оплаты уже реализованных товаров, работ, услуг.

Если же имеют место расчеты наличными деньгами, либо корпоративной картой (т.е. ЭСП с его предъявлением) — применять ККТ нужно. Например, вы наличными оплачиваете предпринимателю выполненные им работы по ремонту офиса — в этой ситуации предприниматель сформирует кассовый чек.

С применением ККТ второй стороной (при выплате денежных средств и т.п.) ситуация спорная и пока контролирующие ведомства не выработали свою официальную позицию (об этом мы поговорим ниже).

Кстати напомним, что наличные расчеты между компаниями и предпринимателями ограничены лимитом — не более 100 тысяч рублей в рамках одного договора, а полученную наличную выручку можно расходовать на строго определенные цели (п. 2, 6 Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»).

Реквизиты кассового чека и информация о покупателе

Применительно к рассматриваемой ситуации хотим обратить ваше внимание на то, что уже год как кассовый чек имеет статус первичного учетного документа (ст. 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ).

Также отметим, что предприниматели освобождены от ведения бухгалтерского учета (пп.1 п.2 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») и вправе не оформлять кассовые документы (ПКО и РКО) и не вести кассовую книгу (пп. 4.1 и 4.6 п. 4 Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У).

Хотя предприниматель должен документально подтверждать получаемые им доходы первичными документами, однако какие именно документы будут это подтверждать, законодательство жестко не регламентирует.

Для самих предпринимателей кассового чека достаточно для использования в качестве первичного документа и основания для отражения выручки в учете, даже если предприниматель не оформляет кассовые документы, руководствуясь п.4.1 Указанием Банка России N 3210-У.

Поэтому вполне допустима ситуация, когда предприниматель при получении наличных денег выдаст только кассовый чек, без квитанции к ПКО. И тут возникает вопрос: как компании — плательщику отразить это в своем учете? Достаточно ли будет кассового чека?

Общие требования к первичным документам и их реквизитам установлены ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ. Обязательные реквизиты кассового чека установлены п.1 ст. 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ.

Реквизиты первичного документа по закону N 402-ФЗ Их присутствие в кассовом чеке Примечание Наименование документа Да Дата составления документа Да Дата, время осуществления расчета Наименование экономического субъекта, составившего документ Да Пользователь ККТ (наименование организации или ФИО предпринимателя, применяющего ККТ) Содержание факта хозяйственной жизни Да Признак расчета, наименование товаров, работ, услуг Величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения Да Количество, цена за единицу, стоимость и общий итог по чеку (сумма расчета) Наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события Частично В чеке указываются должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту). При расчетах с использованием автоматических устройств для расчетов (в том числе через интернет — не указываются. Подписи должностных лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц Условно Достоверность чека подтверждается наличием фискального признака и возможностью проверки чека через сайт ФНС

В первичных документах, оформляющих факты хозяйственной жизни с участием двух сторон, указываются оба участника. И первичный документ, как правило, подписывается обеими сторонами (как пример исключения — уведомление о зачете встречных требований или о прощении долга, где законодательством допускает одностороннее волеизъявление).

Таким образом присвоение кассовому чеку статуса первичного документа носит «насильственный» характер и на практике возможность его использовать в качестве такового пока ограничена.

С 1 июля 2019 года в кассовом чеке, сформированном при осуществлении расчетов между организациями и/или предпринимателями с использованием наличных денег или с предъявлением электронных средств платежа, необходимо будет указывать:

наименование покупателя (клиента) (наименование организации, ФИО предпринимателя);

(клиента) (наименование организации, ФИО предпринимателя); ИНН покупателя (клиента);

А также:

сведения о стране происхождения товара (при осуществлении расчетов за товар);

сумму акциза (если применимо);

регистрационный номер таможенной декларации (при осуществлении расчетов за товар) (если применимо).

Изменения внесены Федеральным законом N 192-ФЗ (статья 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ дополняется пунктом 6.1.).

Отметим, что ФНС Приказом от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207 расширила перечень реквизитов кассового чека, включив в него сведения о покупателе:

Тег Наименование реквизита Заголовок реквизита ФД в ПФ Описание реквизита 1227 покупатель (клиент) «ПОЛУЧАТЕЛЬ» наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер паспорта покупателя (клиента) 1228 ИНН покупателя (клиента) «ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ» ИНН организации или покупателя (клиента)

Ведомством определен порядок их использования: реквизиты «получатель (покупатель)» (тег 1227) и «ИНН получателя (покупателя)» (тег 1228) включаются в состав кассового чека (БСО) в случаях, установленных законодательством о применении ККТ, а значит заработают только с 1 июля 2019 года.

Отметим, что для расчетов с физлицами, не имеющими статуса индивидуального предпринимателя, реквизиты «покупатель (клиент)» (тег 1227) и «ИНН покупателя (клиента)» (тег 1228) не используются.

При безналичных расчетах между компаниями и предпринимателями, но когда ЭСП не предъявляется, они также не используются. Поэтому пока рано говорить об использовании кассового чека в качестве полноценной замены первичного документа.

Кто должен применять ККТ и формировать чек при расчетах между организациями и предпринимателями

Вернемся к ситуации, когда вы наличными оплачиваете предпринимателю выполненные им работы по ремонту офиса.

Поскольку к расчетам отнесены как прием (получение), так и выплата денежных средств наличными деньгами или в безналичном порядке за товары, работы, услуги, то такое понятие расчетов предполагает применение ККТ организациями и предпринимателями в случае, когда они не только получают оплату от физлиц, но и сами покупают товары, работы, услуги.

Однако формально обязанность применять ККТ законом возложена на лицо (пользователя), которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), при этом Федеральный закон N 54-ФЗ не уточняет, кто подразумевается под покупателем (клиентом) (п.1 ст. 4.3 Федерального закона N 54-ФЗ).

Если обратиться к законодательству в целом, то с «покупателем» ситуация более-менее определена (ст.454 Гражданского кодекса РФ о договоре купли-продажи). Четкого определения «клиента» нет, однако им именуется лицо, которое является заказчиком тех или иных услуг (заказчик в договоре транспортной экспедиции — ст.801 ГК РФ, первоначальный дебитор в договоре факторинга — ст.824 ГК РФ, владелец счета в договоре банковского обслуживания — ст.845 ГК РФ и т.д.).

В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ, установленные Федеральным законом N 54-ФЗ правила применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов применяются теперь и в целях налогообложения, а также обеспечения установленного порядка оборота товаров. Это позволяет распространять на правоотношения, регулируемые Федеральным законом N 54-ФЗ, нормы, регламентирующие налоговые правоотношения. В Налоговом кодексе «клиентом» именуется клиент организации финансового рынка — лицо, заключившее с организацией финансового рынка договор, предусматривающий оказание финансовых услуг (п.3 ст.142.1 НК РФ), что также не проясняет вопрос с применением ККТ.

Если следовать буквальной трактовке, то в рассматриваемой нами ситуации покупателем является юридическое лицо или предприниматель — покупатель имущества, либо заказчик работ, услуг. А лицом, которое осуществляет расчеты, и соответственно пользователем ККТ, — продавец или исполнитель.

На наш взгляд, по действующей редакции Федерального закона N 54-ФЗ у плательщика, являющегося компанией или предпринимателем, не возникает обязанность применять ККТ в расчетах с юрлицами или предпринимателями при приобретении у них товаров, работ услуг.

Отдельные случаи, когда ККТ применяется при выплате денежных средств и можно говорить о расчетах с «клиентом», установлены непосредственно в Федеральном законе N 54-ФЗ. Это:

выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр;

выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей;

предоставление займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей).

Также не вызывает вопросов применение ККТ продавцом при возврате покупателю предварительной оплаты и/или авансов.

В иных ситуациях вопрос о применении ККТ при выплате юридическими лицами и предпринимателями денежных средств за приобретенные ими товары, оказанные им услуги, выполненные работы, является не урегулированным законодательством.

Отметим, что пока и фискальные органы не настаивают на ее применении при выплате денежных средств компаниями или предпринимателями друг другу (хотя есть единичные разъяснения налоговых инспекций, и в частности УФНС России по г.Москве). В комментариях со стороны налоговых органов озвучивалась позиция, что введение в реквизиты кассового чека информации о покупателе (получателе) как раз позволит избежать применения ККТ обеими сторонами расчетов и формирования двух зеркальных кассовых чеков. Но как мы говорили выше, эти реквизиты заработают только с 1 июля 2019 года, и не во всех случаях расчетов (а только при расчетах наличными или с предъявлением электронных средств платежа). Так что ситуация остается подвешенной.

Если вы будете придерживаться осторожного подхода и применять ККТ при расчетах с компаниями и предпринимателями, на каждый платеж формируется кассовый чек с признаком «3» — расход (тег 1054).

Приобретение товаров сотрудниками в интересах компании

Что касается ситуаций, когда компания приобретает товары, работы, услуги через своих сотрудников (подотчетных лиц), которые не обозначают себя как представителя компании, вопросы по большей части связаны с путаницей в их идентификации.

Если подотчетное лицо совершает покупки без предъявления доверенности от компании (либо предприниматель не сообщает о своем статусе), то ККТ продавцу следует применять также, как и с обычным покупателем-физлицом. Другого варианта у него просто нет. Подотчетник в такой ситуации использовать ККТ не обязан, поскольку вступает во взаимоотношения с продавцом в статусе обычного физлица (да и абсурдно было бы — если в компании много подотчетников, приобретать кассы на каждого слишком затратно, проконтролировать их использование сложно, а дисциплинировать сотрудников та еще задача).

Впоследствии сотрудник отчитывается об израсходованных средствах, оформляет авансовый отчет и прикладывает к нему документ, выданный ему продавцом (кассовый чек, БСО при приобретении услуг, либо товарный чек если продавец применяет ПСН).

У работодателя при этом обязанность применять ККТ не возникает — он либо выдает аванс подотчетнику, либо возмещает средства, израсходованные им в интересах компании. К расчетам в терминологии Федерального закона N 54-ФЗ данные действия не относятся.

Оплата третьим лицом

В хозяйственной практике нередки случаи, когда платеж осуществляет не сам должник, а другое лицо (ст.313 Гражданского кодекса РФ). Возникает вопрос- кому продавец должен отдать (или направить) кассовый чек? Причем если для расчетов физлиц вопрос обычно не так критичен, то в расчетах компаний и предпринимателей между собой он важен.

Напомним, что кассовый чек — это первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники (ст. 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ).

ККТ применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом) (п.1 ст. 4.3 Федерального закона N 54-ФЗ).

В соответствии с п.2 ст. 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты).

Федеральный закон N 54-ФЗ не уточняет, кто подразумевается под покупателем (клиентом). Исходя из общей логики норм закона, покупателем (клиентом) в целях применения ККТ является то лицо, которое совершает платеж и взаимодействует с продавцом (пользователем). То есть тот, кто непосредственно участвует в расчетах. Этому лицу продавец должен передать кассовый чек в бумажной форме (и фактически другой возможности он не имеет), либо направить чек в электронной форме на абонентский номер или электронный адрес, который сообщит плательщик (отметим, что плательщик вправе сообщить как свои данные, так и данные другого лица, в том числе того лица, за кого он оплачивает).

Таким образом, продавец (пользователь) предает кассовый чек в бумажной форме тому лицу, от которого он принял оплату, либо направляет чек в электронной форме на тот абонентский номер, либо адрес электронной почты, которые продавцу предоставил сам плательщик до момента расчета.

Поскольку нас ждет расширение перечня реквизитов кассового чека и включение в него информации о покупателе, этот вопрос станет актуальным. Пока ни Федеральный закон N 54-ФЗ, ни Приказ ФНС от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@, не проясняют этот момент. На наш взгляд, в чеке указывается то лицо, которое осуществляет расчет с пользователем. То есть фактический плательщик.

Итак, при расчетах организаций и предпринимателей между собой необходимо применять ККТ, если используются наличные деньги либо корпоративная банковская карта. В остальных случаях ККТ не требуется. Использует кассу продавец (исполнитель и т.п.). Обязанность применять ККТ на покупателя (заказчика) не распространяется.

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