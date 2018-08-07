«Ночной бухгалтер». Почему обналичка станет еще опаснее. Новый виток в контроле за «физиками»

У кого будут проблемы из-за НДС в 20%? Какие новые права у инспекторов в контроле за нашими счетами? На какую реальную пенсию можно рассчитывать из-за пенсионной реформы? Главное за день в «НБ».

Про обналичивание и НДС

Наш автор, налоговый эксперт Иван Кузнецов на примерах показывает, насколько реально вырастет НДС, и как изменится налоговая нагрузка в 2019 году.

Вместе с ценами повысится и эффективность налогового и банковского контроля.

Использование обнальных схем станет еще опаснее.

Те, у кого были проблемы с входящим НДС при ставке 18%, получат в 2019 году соответствующий рост проблемы при новой ставке.

Про блокировку счетов граждан

Налоговики получили новые права по блокировке счетов граждан.

Адвокат Михаил Хаймович разбирает поправки в НК.

Налоговики смогут приостановить операции по личному счету физлица, если он не подал 3-НДФЛ.

Эксперт предполагает: не исключены ошибки, когда карточки будут блокировать без достаточных на то оснований.

Про пенсии

Какую пенсию пообещали тем, кто до нее доработает? Почему цифры, называемые властями, доступны только единицам?

Про «личные» налоги

Скоро вы получите уведомление на уплату налогов.

Узнайте, что в нем изменилось.

Про мобильные банки

Мобильные банки под угрозой: количество троянов-взломщиков выросло в разы.

Какие телефоны чаще заражают?

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