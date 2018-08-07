Скоро вы получите уведомление на уплату налогов. Узнайте, что в нем изменилось

Налоговики начали кампанию по рассылке физлицам налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. В этом году вы получите уведомление по новой форме. В чем его особенность – расскажем.

Новая форма

Приказом ФНС России от 15.01.2018 № ММВ-7-21/8@ в форму налогового уведомления внесены изменения.

Рассылка новых уведомлений уже началась. Первыми их увидели пользователи «Личного кабинета налогоплательщика» на сайте ФНС.

Напомним, если налогоплательщик зарегистрировался в качестве пользователя личного кабинета и, при этом, дополнительно не заявил о том, что хочет получать уведомление и платёжные документы в бумажном виде, то налоговые органы разместят их только в личном кабинете.

Если гражданин не является пользователем «Личного кабинета», то документы будут доставлены через отделения почтовой связи заказными письмами.

Что изменилось

В сводное налоговое уведомление внесены следующие изменения:

при перерасчете суммы налога, указанной в ранее направленном налоговом уведомлении, будет сформирован только раздел налогового уведомления с перерасчетом по соответствующему налогу в отношении объекта налогообложения, по которому произведён перерасчет;

разделы с перерасчетом налогов дополнены графами «Сумма ранее исчисленного налога (руб.)» и «Сумма к доплате (+), к уменьшению (-) (руб.)»;

в таблицах по расчету (перерасчету) земельного налога слова «Коэффициент жилищного строительства» заменены на «Повышающий коэффициент»;

в налоговое уведомление будет включен НДФЛ к уплате, не удержанный налоговым агентом;

в случае передачи налогового уведомления в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика информация об адресе налогоплательщика в налоговое уведомление не включается.

Добавим, что блок с перерасчетом налога включается в уведомление только в том случае, если ИФНС произвела расчёт ранее начисленного налога заново, например по заявлению налогоплательщика или если в Инспекцию поступили новые сведения из регистрирующих органов.

Транспортный налог

Блок уведомления на расчет транспортного налога:

Блок уведомления на перерасчет транспортного налога:

Налог на имущество

Блок уведомления на расчет налога на имущество:

Блок уведомления на перерасчет налога на имущество:

Земельный налог

Блок уведомления на расчет земельного налога:

Блок уведомления на перерасчет земельного налога:

НДФЛ

В старой форме налогового уведомления указывались только имущественные налоги физлиц. Теперь сюда включен НДФЛ (исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами).

Ранее такая категория налогоплательщиков была обязана подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог не позднее 15 июля.

Теперь, если налоговый агент сообщил о невозможности удержать налог, представив в инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ на конкретное физлицо, НДФЛ для оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают его в налоговом уведомлении.

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