Как с вас насильно соберут налоговые долги: на что идут приставы

На нашем канале в Яндекс.Дзен рассказали про рейды приставов совместно с налоговиками. Читайте обзор успехов некоторых региональных УФССП.

Приставы все больше помогают налоговикам взыскивать задолженности.

Используют чаще всего:

1) арест имущества;

2) ограничение в праве выезда за границу;

3) запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом;

4) взыскание на заработную плату.

В Омской области приставы арестовали 27 автомобилей должника (он должен налоговой 130 тыс. руб.). Это не подействовало. После этого они направили взыскание на заработную плату и ограничили выезд за границу.

В Самарской области гоняются за должниками и по гораздо более маленьким сумма. Местная телерадиокомпания «Терра» вела репортаж: «Хозяин булочной на 7 просеке вовремя не оплатил налоги. Задолжал более 10 тысяч. Теперь, когда к нему пришли судебные приставы, он должен погасить счет в течение суток. В противном случае у него могут списать 70 % полученной прибыли с кассы в счет погашения долга». Причем, такую сумму будут списывать каждый день, пока он не погасит долг.

В Ставропольском крае пугают облавами на дорогах. Приставы стоят вместе с гаишниками. Неплательщиков могут даже арестовать на 15 суток.

В этом же регионе приставы поймали неплательщика прямо у его гаража, когда он сгружал стройматериалы. Пригрозили арестовать всю строительную смесь.

На дорогах Башкирии тоже неспокойно. Приставы сидят на постах ГИБДД в машинах, отслеживая должников через специальную программу на ноутбуке, который присоединен к камере. В ней — программа распознавания, которая выдает все информацию о долгах по номеру авто.

В Архангельской области за налоговые долги приставы арестовали у ИП радиатор, термопот, электрочайники, наборы кастрюль, постельное бельё, пледы, лампы, детские игрушки, хозтовары. Странно, что собачку еще не забрали...

В Екатеринбурге за долг по налогам в 45 тыс. руб. приставы пытались арестовать Лексус. Новый. Должник оплатил долг сразу же, при приставах через приложение. Но авто все равно увезли на ответственное хранение: дожидаться, пока деньги поступят на счет ФССП.

Помните: если долг больше 500 тысяч рублей, то налоговики будут инициировать процедуру банкротства физлица.

Источник: канал «Клерка» на Яндекс. Дзен

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