Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

Специалисты выделяют несколько десятков типов и подтипов личности, присваивая каждому те или другие характеристики. Отдельно психологи определяют психотипы бухгалтеров. От принадлежности работника к той или другой категории зависят его профессиональные и личностные качества, взаимоотношения с коллегами и руководством, стремление продвигаться по карьерной лестнице. Ниже представлены наиболее распространённые психологические типы людей, которые выбрали профессию бухгалтера.

Бухгалтер-одиночка

Педантичность, замкнутость и скрупулёзность характерны для представителей этого психотипа. Некоторые даже немного склонны к мезантропии. Беседам с коллегами они предпочитают изучение Налогового кодекса, чтение специализированной литературы, освоение нововведений в их сфере деятельности.

«Одиночке» можно доверять задачи любого уровня сложности. Его незаурядные аналитические способности, ответственность и сосредоточенность позволяют вести самые сложные участки.

Поднятие по карьерной лестнице их не интересует. Более того, их ужасает мысль о занятии руководящей должности, ведь придётся много общаться с коллегами, начальством.

Бухгалтер-организатор

Он точно стремится стать главным бухгалтером. Планирование, распределение обязанностей, раздача задач, контролирование того, как другие работники выполняют свои задания — вот что больше всего привлекает «Организатора».

Если им и удалось подняться до начальника, то будьте уверены, в их отделе царит порядок, ведь эти специалисты обладают превосходными организаторскими способности. Кстати, они хорошие дипломаты и психологи, без проблем находят общий язык с налоговыми инспекторами.

Бухгалтер-трудяга

Даже если у него в подчинении будет 30 работников, он всё равно будет стараться всё выполнять своими силами. Руководить людьми и организовать эффективную работу в отделе «Трудяга» не умеет. Зато он очень ответственный и безотказный. Говорить о профессионализме такого бухгалтера тоже сложно.

Он взваливает на себя все рискованные и сложные дела, поэтому возможность совершить ошибку довольно высокая. Налоговых инспекций они не любят. Каждый визит к инспектору для них превращается в настоящую пытку.

Бухгалтер-фанатик

К преимуществам бухгалтеров этого типа можно отнести активную жизненную позицию, оптимизм, позитивный настрой. Но они просто фанатически привержены своей работе. Они знают всё и обо всём, ведь не позволят себе упустить очередной тематический семинар или конференцию, читают доступную профессиональную литературу. В споре по финансовым вопросам переубедить «Фанатика» в чём-либо просто невозможно. Они без проблем находят общий язык с теми, кто на голову выше.

Посещение налоговых инспекций, доклад перед инвесторами, кредиторами — это очередной способ самоутвердиться. Но вот в отношении с коллегами или подчинёнными не всё так просто, часто возникают конфликтные ситуации.

Бухгалтер-энтузиаст

В эту категорию можно отнести выпускников, молодых бухгалтеров, которые только начали осваивать профессию. Они полны амбиций, уверены в том, что им удастся сломать систему. С рвением «Энтузиасты» бросаются выполнять самые сложные и незаурядные задачи, но в силу нехватки опыта часто терпят поражение и разочаровываются.

Выхода из ситуации всего два: или «снять розовые очки» и продолжать работать по специальности, или решить для себя, что бухгалтерия — это не то, что нужно в жизни. Кстати, из молодых, позитивно настроенных «Энтузиастов» выходят настоящие профессионалы своего дела.

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