Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Власти ведут планомерную борьбу с серыми зарплатами. В рамках это борьбы налоговики, фонды и трудинспекторы выпускают «агитки», разъясняющие вред конвертов для работников.

Минусы серой зарплаты для работника

В статье 7 Конституции Россия провозглашена социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Одним из конституционных индикаторов социального государства является социальная справедливость, которая тесно связана с решением вопросов труда, пенсий, социального страхования, социальных гарантий, социальной инфраструктуры (образования, медицинского обслуживания, жилья и др.).

Неоформление трудовых отношений лишает работников права на социальное страхование, ряд социальных гарантий, а также других прав, предусмотренных трудовым законодательством. Об этом, в частности, напоминает Костромское отделение ФСС.

В случае возникновения конфликтных ситуаций и нарушений работодателем данных ранее обещаний, например, по сумме заработной платы, доказать вину работодателя и восстановить права работника практически невозможно.

Подмена трудовых отношений другими видами правовых отношений (заключение договоров ГПХ) влечет за собой недостаточную защиту наемных работников в части их трудовых прав и гарантий, установленных законодательством. В случае наступления страхового случая (болезни, получения травм на производстве) такие работники остаются без социальной защиты государства.

При официально неоформленных трудовых отношениях, в том числе применении «серых схем» выплаты заработной платы:

— работник не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний: при наступлении страхового случая работник лишается выплаты пособия по временной нетрудоспособности, страховой выплаты и возмещения дополнительных расходов пострадавшего на его медицинскую и социальную реабилитацию;

— работники лишают себя возможности получать оплачиваемые больничные листы, оформление отпуска по беременности и родам, и отпуск по уходу за ребенком до достижении им трехлетнего возраста, пособие по безработице и выходное пособие при увольнении по сокращению штата;

— не идет страховой стаж, в том числе льготный, который установлен для ряда категорий работников в целях досрочного получения трудовой пенсии по старости;

— работодатель не перечисляет соответствующие суммы во внебюджетные фонды, в том числе в ПФР, что в будущем приведет к назначению более низких размеров пенсии и малообеспеченности работника в пожилом возрасте;

— работники не смогут получить социальный или имущественный налоговый вычет по НДФЛ за покупку жилья, за обучение и лечение, взять кредит в банке.

Соглашаясь на выполнение работ без официального оформления трудовых отношений, наемный работник не только неуважительно относится к себе, отказываясь от социальной защиты, но и к своим детям и родителям, позволяя работодателю уйти от перечисления обязательных налогов и сборов, страховых взносов, либо перечислять их не в полном объеме, отмечают инспекторы ФСС.

Плюсы белой зарплаты для работодателя

По мнению ФСС, работодатель, соблюдая права работника приобретает:

— повышение привлекательности рабочего места в организации на рынке труда;

— снижение «текучести» кадров;

— привлечение квалифицированных кадров;

— повышение ответственности работников при выполнении трудовых обязанностей;

— отсутствие судебных издержек, связанных с обращениями работников в правоохранительные органы;

— при росте заработка увеличиваются не только начисленные страховые взносы, но и размеры пособий, исчисляемые из среднего заработка застрахованных лиц;

— в частности, с сумм выплат работника, превышающих 815 000 рублей в 2018 году страховые взносы по обязательному соцстрахованию не начисляются.

Ответственность работодателей

Страхователь, выплачивающий заработную плату ниже минимального размера оплаты труда нарушает:

— ч.3 ст. 37 Конституции РФ, которая гарантирует работнику право на вознаграждение за труд не ниже МРОТ;

— право работника, полностью отработавшего норму рабочего времени, на месячную зарплату не ниже МРОТ;

— гарантированное право каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом МРОТ.

Ответственность для работодателя и должностных лиц за нарушение трудового законодательства:

Вид ответственности Вид наказания Состав правонарушения, размер наказания Основание Материальная Денежная компенсация Не ниже 1/150 ставки рефинансирования ЦБ России от сумм, которые не были выплачены в срок, за каждый день задержки Статья 236 ТК РФ (задержка выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику) Гражданско-правовая Денежная компенсация Размер определяется судом в зависимости от причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины работодателя Статья 237 ТК РФ, статья 1101 ГК РФ (возмещение морального вреда работнику) Административная Штраф Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: должностное лицо — от 1000 до 5000 руб. лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ЮЛ) — от 1000 до 5000 руб. юридическое лицо — от 30000 до 50000 руб. Часть 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) Штраф Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем: должностное лицо — от 10000 до 20000 руб. лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ — от 5000 до 10000 руб. юридическое лицо — от 50000 до 100000 руб. Часть 4 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) Штраф или дисквалификация Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение: должностное лицо — от 10000 до 20000 руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет; лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ — от 10000 до 20000 руб. юридическое лицо — от 50000 до 70000 руб. Часть 2 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) Штраф или дисквалификация Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение: граждане — 5000 руб. должностное лицо — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет; лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ — от 30000 до 40000 руб. юридическое лицо — от 100000 до 200000 руб. Часть 5 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) Штраф Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учёту, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности: Должностные лица — от 5000 до 10000 руб. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ: Должностные лица — от 10000 до 20000 руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет. Статья 15.11 КоАП РФ (грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской отчетности) Штраф Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы — от 20% до 40% от неуплаченной суммы налога статья 122 НК РФ (неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) Уголовная Штраф если зарплата не выплачена частично свыше 3 месяцев — до 120000 руб. или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до одного года; полная невыплата зарплаты свыше 2 месяцев — от 100000 до 500000 руб. или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до 3 лет. Статья 1451 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) те же преступные действия, если они повлекло за собой тяжкие последствия — от 200000 до 500000 руб. или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период от 1 года до 3 лет Лишение права работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью если зарплата не выплачена частично свыше 3 месяцев — до 1 года Принудительные работы если зарплата не выплачена частично свыше 3 месяцев — до 2 лет; полная невыплата зарплаты свыше 2 месяцев — до 3 лет Лишение свободы если зарплата не выплачена частично — до 1 года; полная невыплата зарплаты свыше 2 месяцев — до 3 лет те же преступные действия, если оно повлекло за собой тяжкие последствия (например, смерть работника) — от 2 до 5 лет. Штраф уклонение от уплаты налогов и (или) сборов — до 500000 руб. Статья 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) Лишение свободы уклонение от уплаты налогов и (или) сборов — до 6 лет

Ответственность работников

Обязанность по уплате НДФЛ лежит на самих гражданах, и тот факт, что работодатель по каким-то причинам его не перечислил, не освобождает работников от ответственности. Работник, получивший доход, с которого не был удержан работодателем налог, обязан самостоятельно в срок до 30 апреля следующего года задекларировать такой доход по месту своего жительства и до 15 июля самостоятельно уплатить его.

В противном случае он несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ: штраф в размере 5 % от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее предоставления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК). Кроме того, предусмотрена также уголовная ответственность — штраф до 500000 руб. до лишения свободы на срок до 3 лет.

Лица, впервые совершившие преступление по уклонению от уплаты налогов и (или) сборов с физлиц освобождаются от уголовной ответственности при условии, что они полностью уплатили суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа, предусмотренного налоговым законодательством.

Что думают россияне

Фонд «Общественное мнение» опросил россиян на тему серых зарплат и выяснил, что 23% работающих граждан получают зарплату (всю или частично) в конверте.

Если бы работодатель предложил повысить зарплату, при этом половину стал бы выплачивать «в конверте», то 33% работающих согласились бы на такое предложение, 29% — нет.

При этом более 60% россиян не одобряют серые зарплаты. 68% завили, что работникам выгоднее получать зарплату официально. В качестве главного аргумента в пользу белой зарплаты россияне называют увеличение пенсионных накоплений.

Россиян также спросили, кто виноват в том, что в России практикуется конвертная схема — государство или работодатели. Большинство участников опроса (58%) винят в этом государство.

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