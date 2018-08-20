Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Власти ведут планомерную борьбу с серыми зарплатами. В рамках это борьбы налоговики, фонды и трудинспекторы выпускают «агитки», разъясняющие вред конвертов для работников.
Минусы серой зарплаты для работника
В статье 7 Конституции Россия провозглашена социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Одним из конституционных индикаторов социального государства является социальная справедливость, которая тесно связана с решением вопросов труда, пенсий, социального страхования, социальных гарантий, социальной инфраструктуры (образования, медицинского обслуживания, жилья и др.).
Неоформление трудовых отношений лишает работников права на социальное страхование, ряд социальных гарантий, а также других прав, предусмотренных трудовым законодательством. Об этом, в частности, напоминает Костромское отделение ФСС.
В случае возникновения конфликтных ситуаций и нарушений работодателем данных ранее обещаний, например, по сумме заработной платы, доказать вину работодателя и восстановить права работника практически невозможно.
Подмена трудовых отношений другими видами правовых отношений (заключение договоров ГПХ) влечет за собой недостаточную защиту наемных работников в части их трудовых прав и гарантий, установленных законодательством. В случае наступления страхового случая (болезни, получения травм на производстве) такие работники остаются без социальной защиты государства.
При официально неоформленных трудовых отношениях, в том числе применении «серых схем» выплаты заработной платы:
— работник не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний: при наступлении страхового случая работник лишается выплаты пособия по временной нетрудоспособности, страховой выплаты и возмещения дополнительных расходов пострадавшего на его медицинскую и социальную реабилитацию;
— работники лишают себя возможности получать оплачиваемые больничные листы, оформление отпуска по беременности и родам, и отпуск по уходу за ребенком до достижении им трехлетнего возраста, пособие по безработице и выходное пособие при увольнении по сокращению штата;
— не идет страховой стаж, в том числе льготный, который установлен для ряда категорий работников в целях досрочного получения трудовой пенсии по старости;
— работодатель не перечисляет соответствующие суммы во внебюджетные фонды, в том числе в ПФР, что в будущем приведет к назначению более низких размеров пенсии и малообеспеченности работника в пожилом возрасте;
— работники не смогут получить социальный или имущественный налоговый вычет по НДФЛ за покупку жилья, за обучение и лечение, взять кредит в банке.
Соглашаясь на выполнение работ без официального оформления трудовых отношений, наемный работник не только неуважительно относится к себе, отказываясь от социальной защиты, но и к своим детям и родителям, позволяя работодателю уйти от перечисления обязательных налогов и сборов, страховых взносов, либо перечислять их не в полном объеме, отмечают инспекторы ФСС.
Плюсы белой зарплаты для работодателя
По мнению ФСС, работодатель, соблюдая права работника приобретает:
— повышение привлекательности рабочего места в организации на рынке труда;
— снижение «текучести» кадров;
— привлечение квалифицированных кадров;
— повышение ответственности работников при выполнении трудовых обязанностей;
— отсутствие судебных издержек, связанных с обращениями работников в правоохранительные органы;
— при росте заработка увеличиваются не только начисленные страховые взносы, но и размеры пособий, исчисляемые из среднего заработка застрахованных лиц;
— в частности, с сумм выплат работника, превышающих 815 000 рублей в 2018 году страховые взносы по обязательному соцстрахованию не начисляются.
Ответственность работодателей
Страхователь, выплачивающий заработную плату ниже минимального размера оплаты труда нарушает:
— ч.3 ст. 37 Конституции РФ, которая гарантирует работнику право на вознаграждение за труд не ниже МРОТ;
— право работника, полностью отработавшего норму рабочего времени, на месячную зарплату не ниже МРОТ;
— гарантированное право каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом МРОТ.
Ответственность для работодателя и должностных лиц за нарушение трудового законодательства:
Вид ответственности
Вид наказания
Состав правонарушения, размер наказания
Основание
Материальная
Денежная компенсация
Не ниже 1/150 ставки рефинансирования ЦБ России от сумм, которые не были выплачены в срок, за каждый день задержки
Статья 236 ТК РФ
(задержка выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику)
Гражданско-правовая
Денежная компенсация
Размер определяется судом в зависимости от причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины работодателя
Статья 237 ТК РФ,
статья 1101 ГК РФ
(возмещение морального вреда работнику)
Административная
Штраф
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:
должностное лицо —
от 1000 до 5000 руб.
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ЮЛ) — от 1000 до 5000 руб.
юридическое лицо —
от 30000 до 50000 руб.
Часть 1
статьи 5.27 КоАП РФ
(нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)
Штраф
Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем:
должностное лицо —
от 10000 до 20000 руб.
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ — от 5000 до 10000 руб.
юридическое лицо —
от 50000 до 100000 руб.
Часть 4
статьи 5.27 КоАП РФ
(нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)
Штраф или дисквалификация
Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение:
должностное лицо —
от 10000 до 20000 руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет;
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ — от 10000 до 20000 руб.
юридическое лицо —
от 50000 до 70000 руб.
Часть 2
статьи 5.27 КоАП РФ
(нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)
Штраф или дисквалификация
Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение:
граждане — 5000 руб.
должностное лицо —
дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет;
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования ЮЛ — от 30000 до 40000 руб.
юридическое лицо —
от 100000 до 200000 руб.
Часть 5
статьи 5.27 КоАП РФ
(нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)
Штраф
Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учёту, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Должностные лица — от 5000 до 10000 руб.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ:
Должностные лица — от 10000 до 20000 руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет.
Статья 15.11 КоАП РФ
(грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской отчетности)
Штраф
Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы — от 20% до 40% от неуплаченной суммы налога
статья 122 НК РФ
(неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)
Уголовная
Штраф
если зарплата не выплачена частично свыше 3 месяцев — до 120000 руб. или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до одного года;
полная невыплата зарплаты свыше 2 месяцев — от 100000 до 500000 руб. или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до 3 лет.
Статья 1451 УК РФ
(невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат)
те же преступные действия, если они повлекло за собой тяжкие последствия — от 200000 до 500000 руб. или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период от 1 года до 3 лет
Лишение права работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью
если зарплата не выплачена частично свыше 3 месяцев — до 1 года
Принудительные работы
если зарплата не выплачена частично свыше 3 месяцев — до 2 лет;
полная невыплата зарплаты свыше 2 месяцев — до 3 лет
Лишение свободы
если зарплата не выплачена частично — до 1 года;
полная невыплата зарплаты свыше 2 месяцев — до 3 лет
те же преступные действия, если оно повлекло за собой тяжкие последствия (например, смерть работника) — от 2 до 5 лет.
Штраф
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов — до 500000 руб.
Статья 199 УК РФ
(уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации)
Лишение свободы
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов — до 6 лет
Ответственность работников
Обязанность по уплате НДФЛ лежит на самих гражданах, и тот факт, что работодатель по каким-то причинам его не перечислил, не освобождает работников от ответственности. Работник, получивший доход, с которого не был удержан работодателем налог, обязан самостоятельно в срок до 30 апреля следующего года задекларировать такой доход по месту своего жительства и до 15 июля самостоятельно уплатить его.
В противном случае он несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ: штраф в размере 5 % от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее предоставления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК). Кроме того, предусмотрена также уголовная ответственность — штраф до 500000 руб. до лишения свободы на срок до 3 лет.
Лица, впервые совершившие преступление по уклонению от уплаты налогов и (или) сборов с физлиц освобождаются от уголовной ответственности при условии, что они полностью уплатили суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа, предусмотренного налоговым законодательством.
Что думают россияне
Фонд «Общественное мнение» опросил россиян на тему серых зарплат и выяснил, что 23% работающих граждан получают зарплату (всю или частично) в конверте.
Если бы работодатель предложил повысить зарплату, при этом половину стал бы выплачивать «в конверте», то 33% работающих согласились бы на такое предложение, 29% — нет.
При этом более 60% россиян не одобряют серые зарплаты. 68% завили, что работникам выгоднее получать зарплату официально. В качестве главного аргумента в пользу белой зарплаты россияне называют увеличение пенсионных накоплений.
Россиян также спросили, кто виноват в том, что в России практикуется конвертная схема — государство или работодатели. Большинство участников опроса (58%) винят в этом государство.
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