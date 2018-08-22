Можно меньше платить нотариусам

Практически все хотя бы раз обращались к нотариусу для того чтобы удостоверить доверенность, договор, учредительные и иные документы. При этом удивляет стоимость оказания услуг, не нотариальный тариф, а стоимость услуг правового и технического характера, которые практически всегда в несколько раз превышают тариф.

Наличие в штате грамотного юриста не спасало предприятие от платы за услуги правового и технического характера, нотариусы отказывались заверять составленные заявителем документы.

Надеюсь, что принятое Верховным судом определение от 3 июля 2018 г. по делу № 48КГ18-13 поможет многим отстоять свои права в споре с нотариусами.

Суть дела

Гражданин Калетин И.А. обратился к нотариусу г. Челябинска Бузыкаевой Т.Р. с целью удостоверения доверенности, на представление его интересов в суде.

За совершение указанного нотариального действия нотариус потребовала Калетина И.А. оплатить нотариальный тариф в размере 1500 руб., включая тариф, установленный законом в размере 200 руб., а также 1 300 руб. за оказание услуг правового и технического характера. Он платить не стал, а нотариус отказал в удостоверении доверенности.

Полагая, что требование нотариуса оплатить 1 300 руб. незаконно и за оказанием услуг правового и технического характера он не обращался, Кателин самостоятельно изготовил доверенность, отвечающую всем требованиям закона. И обратился в суд, дойдя до Верховного Суда РФ.

Верховный суд поддержал гражданина

Судьи указали:

— в соответствии со статьями 9, 16, 48 и 50 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате нотариус при совершении нотариальных действий обязан обеспечить их законность, соблюдать правила ведения делопроизводства (включая требования к ведению реестра и наследственного дела), оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий.

Реализация нотариусами этих публичных обязанностей в ходе совершения нотариальных действий не может одновременно рассматриваться в качестве оказания ими услуг правового и технического характера.

— действующее законодательство не содержит запретов для нотариусов оказывать услуги правового и технического характера и взимать за них плату независимо от нотариального тарифа.

Главой VIII Основ законодательства Российской Федерации о нотариате предусмотрены виды совершаемых нотариальных действий. При этом услуги правового и технического характера, оказываемые нотариусами гражданам и юридическим лицам, в качестве нотариального действия не названы.

— в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 1 марта 2011 года N 272-О-О, указано, что предоставляемые нотариусами услуги правового и технического характера по своей сути являются дополнительными (факультативными) по отношению к нотариальным действиям, содержание которых определяется законодательством.

— услуга правового и технического характера, являясь дополнительной услугой, не может быть навязанной и должна быть предоставлена только при выражении воли заинтересованной в ее получении стороной.

— в соответствии с законом предоставляемые нотариусами услуги правового и технического характера не являются обязательными, они не входят в содержание нотариальных действий, определяемых в соответствии со статьями 9, 16, 48, 50 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, что их получение в конкретной правовой ситуации зависит от согласия лица, обратившегося к нотариусу.

— в случае представления гражданином (юр.лицом) самостоятельно изготовленных документов действия нотариуса по удостоверению данной документов входят в число обязательных нотариальных действий и оплачиваются как плата за нотариальное действие, а не как плата за услуги правового и технического характера. Получение этих услуг для лица, обратившегося к нотариусу, носит исключительно добровольный характер: при его несогласии с формой, структурой, размерами оплаты этих услуг и прочими условиями такие услуги не оказываются, а их навязывание нотариусом недопустимо.

Обращаю внимание, что Федеральным законом от 03.08.2018 г. в закон «Основы законодательства РФ о нотариате» с 04.08.2018г. внесены следующие изменения:

«Нотариусу, занимающемуся частной практикой, в связи с совершением нотариального действия оплачиваются услуги правового и технического характера, включающие в себя правовой анализ представленных документов, проектов документов, полученной информации, консультирование по вопросам применения норм законодательства, осуществление обязанностей и полномочий, предусмотренных законодательством, в связи с совершением нотариального действия, изготовление документов, копий, скан-образов документов, отображений на бумажном носителе образов электронных документов и информации, полученной в том числе в электронной форме, техническое обеспечение хранения документов или депонированного имущества, в том числе денежных сумм, иные услуги правового и технического характера.



Размер оплаты нотариального действия, совершенного нотариусом, занимающимся частной практикой, определяется как общая сумма нотариального тарифа, исчисленного по правилам настоящей статьи, и стоимости услуг правового и технического характера, определяемой с учетом предельных размеров, установленных в соответствии со статьями 25 и 30 настоящих Основ».

Но нигде не сказано, что нельзя придти к нотариусу с самостоятельно подготовленными документами. И Определение Конституционного Суда РФ от 1 марта 2011 года N 272-О-О никто не отменял.

Вывод: можно значительно снизить расходы на нотариуса, если вы самостоятельно подготовите документы для удостоверения нотариусом, в которых имеются все необходимые данные, а также напечатана удостоверительная надпись, форма и текст которой полностью соответствуют приказу Министерства юстиции России от 27 декабря 2016 г. N 313.

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