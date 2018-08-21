Отчетность для компаний и ИП, не ведущих деятельность

В этой статье расскажу о том, какие сложности возникают из-за несдачи нулевого отчёта.

Согласно статистическим данным за последние годы, существует проблема со сдачей нулевой отчетности организациями с ограниченной ответственностью и индивидуальными предпринимателями. Ложное убеждение, что отчеты можно не сдавать, часто приводит к негативным последствиям, в виде наложения штрафных санкций и блокировке расчетного счета, при условии несвоевременной отправки соответствующих документов.

Следует понимать, что регулярная сдача «нулевых» отчетов в ФНС, ПФР и ФСС – это обязательная для исполнения процедура. К составу и срокам сдачи «нулевок» предъявляются такие же требования, как и при организации обычной отчетности. В случае непредставления отчетных бумаг в установленные регламентом сроки, ООО и ИП будут нести ответственность, расплачиваясь за халатность финансовыми потерями (штраф — до 1 тыс. рублей за каждый отчет).

Каждый законопослушный плательщик налогов и взносов должен быть осведомлен о существовании таких систем налогообложения как: ОСНО, УСН, ЕНВД, Патент (исключительно для ИП). Учитывая внутренний порядок конкретной системы налогообложения, формируется пакет документов, которые будут включены в предоставляемую отчетность, в частности:

— Зарплатная отчетность (исключение — ИП без наемных работников):

В ПФР:

— СЗВ-М ежемесячно;

— СЗВ-К раз в год;

В ФСС:

— 4-ФСС ежеквартально;

В ФНС:

— РСВ ежеквартально;

— 6-НДФЛ ежеквартально;

— 2-НДФЛ раз в год.

Что должна содержать отчетность для различных налоговых систем?

1. Отчетность для организаций на ОСН:

— ЕУД (единая упрощенная декларация) или НДС + прибыль (при фиксировании движений по счету или кассе) ежеквартально;

— Бухгалтерская отчетность раз в год.

2. Отчетность для ИП на ОСН:

— 3-НДФЛ ежеквартально;

— НДС ежеквартально.

3. Отчетность для организаций на УСН:

— Декларация по УСН раз в год;

— Бухгалтерская отчетность раз в год.

4. Отчетность для ИП на УСН:

— Декларация по УСН раз в год.

5. Отчетность для ИП и Организаций по ЕНВД:

— Декларация по ЕНВД ежеквартально.

6. Патент (ПСН) может применять только индивидуальными предпринимателями (без необходимости сдачи отчетности).

Также стоит отметить, что ИП обязаны выплачивать фиксированные страховые взносы, даже если не ведут деятельность. Взносы не являются налогами, выступая в роли своеобразных обязательных платежей на обеспечение собственной пенсии и минимальной медицинской страховки. В 2018 году сумма взносов составляет чуть более 32 тыс. рублей, из них 26 тыс. рублей идут на пенсию, а 6 тыс. рублей на медицину.

Рассмотрим основополагающие моменты более подробно

Налогоплательщик будет обязан выплатить штраф. На организацию налагается штрафные санкции в размере 1 тыс. рублей, а должностные лица вынуждены лишиться суммы от 300 до 500 рублей. По истечению 10 дней от указанного ИФНС предельного срока отправки отчётности представители налоговой инспекции имеют полное право провести блокировку счета компании.

Как правильно сдать отчетность предпринимателю, не ведущему деятельность?

К структуре сдачи «нулевок» не предъявляются какие-либо особые требования и процедура ничем не отличается от традиционной. Используется электронный формат отправки отчетов по НЛС, т.е. без специального программного обеспечения не обойтись. Для прочих разновидностей систем по реализации оплаты налогов, приемлем любой вариант сдачи.

Общепринятая процедура сдачи отчетности имеет те же особенности, что и нулевая

Оформление отчетов происходит с применением бухгалтерии, через глобальную сеть или с помощью обычного бухучета.

Требуется ли предъявлять доказательства статуса нулевой деятельности?

Практически всегда, нет необходимости предоставлять документы, для подтверждения отсутствия деятельности, однако встречаются исключения, когда проверяющие инстанции делают запрос в банковское учреждение, чтобы получить выписку о движении средств по счету проверяемой фирмы. Целесообразно следить за своевременной отправкой отчетов-нулевок, чтобы избежать лишних проблем с блокировкой счета и выплатой штрафов в будущем.

Отчетность ИП на УСН при отсутствии ведения деятельности

Сдача декларации по УСН проходит согласно установленной форме и срокам. Нулевая отличается только тем, что в местах, где фигурировали цифровые показатели, будут внесены прочерки. Сотрудники налоговой должны знать, что декларация не была сдана и налоги не уплачены, ввиду отсутствия предпринимательской деятельности, а не утаивания заработков и игнорирования сдачи отчетов.

Многие путают ситуации, при которых отсутствуют доходы и бизнес — деятельность.

К примеру, можно заниматься деятельностью «в минус». При таком стечении обстоятельств, декларация вовсе будет не нулевой, а с определенными показателями. Заполнение книги учета доходной и расходной части бюджета выполняется даже при наличии нулевых показателей, чтобы при необходимости удовлетворить любопытство налоговиков.

Отчетность ИП на ОСНО при отсутствии ведения деятельности

Сдача соответствующих деклараций должна безотлагательно проходить в установленные законодательством сроки. Формирование книги доходов\расходов проводится согласно общей схеме.

Не нужно забывать, что для деклараций по НДС предусмотрен электронный формат приема, даже для нулевок. Для ИП, которые никогда не занимались ведением деятельности (не было зафиксировано операций и движений по счету), есть шанс не осуществлять электронную отправку отчетных документов. Достаточно заполнения единой упрощенной декларации, которую разрешено отправлять без привязки к определенному формату (бумажный или электронный вариант на выбор).

Единую декларацию на ОСНО можно рассматривать в качестве замены отчетности по НДС, но от необходимости сдавать 3-НДФЛ избавиться не получится.

При сильном желании, можно провести замену отчетности ИП на УСН (когда доходы и движения по счету отсутствуют), единой упрощенной декларацией. Однако, в отношении трудозатрат и сроков на заполнение ЕУД, это вариант сопоставим с оформлением обычной нулевой отчетностью по УСН.

Отчетность ИП на ЕНВД без наличия деятельности

Данным режимом не предусматриваются нулевые декларации. Поэтому скрыться и ожидать лучших времен, отправляя нулевки, вряд ли удастся. В декларации должны быть указаны физические показатели, а размер налога не будет отличаться от аналогичного случая с ведением деятельности.

В связи с этим, оптимальным решением будет прекратить деятельность на ЕНВД и отправиться на альтернативный режим в надежде на улучшение ситуации.

Отчетность ИП-работодателя, не занимающегося ведением деятельности

К особой категории предпринимателей, а именно к работодателям, предъявляются жесткие требования со стороны государственных структур.

При наличии хотя бы одного действующего трудового договора, независимо от ведения бизнеса, наличия доходов и выплаты заработной платы персоналу, отчитываться за страховые взносы и сотрудников обязательно придется.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.