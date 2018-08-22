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Уведомление МВД: первая обязанность работодателя после оформления мигранта в штат

У работодателя иностранного сотрудника немало обязанностей. Одной из них является подача уведомления в МВД о том, что он принял на работу мигранта.

После заключения трудового договора с иностранцем, работодатель обязан подать уведомление в МВД в течение 3 рабочих дней (п.8 ст. 13 ФЗ-115 от 25.07.2002).

Данное уведомление может быть подано лично или через почту России.

Несмотря на то, что подача уведомления почтовым отправлением кажется более простым вариантом, это далеко не так. В этом случае кадровые работники или бухгалтеры очень рискуют.

Во-первых, их письмо может просто не дойти до МВД по разным причинам;

Во-вторых, письмо может задержаться, а 3 рабочих дня истекут;

В-третьих, о допущенных ошибках они узнают не сразу. А времени на исправления уже может и не быть.

Есть еще один момент, о котором знают не все кадровые сотрудники. В этом году бланки для подачи уведомления изменились (согласно Приказу МВД России от 10.01.2018 № 11).

Исходя из практики, можно сказать, что многие продолжают подавать уведомления на старых бланках. Но подобные уведомления уже не принимаются инспекторами МВД. В результате многие компании не успевают уложиться в сроки и получают штрафы.

А штрафы в данном случае немаленькие.

Если компания не уведомила МВД о найме иностранца (в установленный законом срок), она рискует получить штраф от 400 до 800 тыс. руб., либо деятельность компании могут приостановить на срок до 3 месяцев.

Если же компания расположена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области или в Москве  и Московской области, то штраф еще больше – от 400 тыс. до 1 млн. руб.

Также, вы должны знать, что данное уведомление подается еще и в случае расторжения трудового договора с иностранным сотрудником.

Поэтому будьте внимательны и не нарушайте миграционное законодательство.

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