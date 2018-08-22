Руководитель контрагента рассказал, как обналичивал деньги

А значит, доначисления законны, сказал суд.

ООО «А» отразило в учете приобретение стройматериалов у нескольких компаний и выполнение работ несколькими контрагентами.

По результатам выездной проверки ИФНС признала сделки формальными, доначислила налог на прибыль, НДС, пени и штраф. Установлено, что контрагенты имеют признаки номинальных организаций, не обладают необходимыми материальными, трудовыми и производственными ресурсами, не несут расходов в рамках обычной деятельности, уплачивают налоги в минимальных размерах, а документы от имени контрагентов подписаны неустановленными лицами. Кроме того, перечисленные в адрес контрагентов денежные средства обналичивались группой лиц.

❗️ Суды трех инстанций (дело № А49-6528/2017) признали законным решение инспекции, узнав, что контрагенты были созданы ради «обналички» без цели ведения реальной экономической деятельности. Это установлено в рамках уголовного разбирательства.

Руководитель одного из контрагентов пояснил, что обналичвал деньги за вознаграждение. В его фирме была своя бухгалтерия, а документы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные) изготавливались и привозились клиентами самостоятельно.

Документооборот был отлажен. После поступления средства обналичивались через пластиковые карты физлиц или по чековой книжке. Затем кассиры звонили клиенту и сообщали, что можно забрать деньги за минусом вознаграждения.

Без обращения клиента, одним из которых являлся налогоплательщик, договоры не заключались, документы не оформлялись. Следовательно, руководитель истца, вступая в отношения со спорными контрагентами, действовал сознательно и с определенной целью, решили суды (постановление кассации Ф06-34868/2018 от 01.08.2018).

Источник: BlackAudit

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