Чиновники и налоговики пытались погубить фирму из-за чужой ошибки. Как бизнесменам удалось выстоять

Небольшой компании начислили миллионные налоги практически не за что. Примечательно, что и чиновники, и налоговики признавали, что компания ни в чем не виновата, но заявили, что законного способа отменить незаконные начисления у них нет. Как говорится, ты не виноват, но ты виноват...

Роковая ошибка

Одна неверная цифра в протоколе кадастрового инженера могла стоить организации из Томской области 1 млн. руб. в виде налога. Лишних денег в таком количестве у компании просто не было. А это уже грозило банкротством.

После массовой кадастровой оценки земли, проведенной в 2014 году, стоимость земельного участка в в одном из сел Томской области площадью чуть более 9 га, на котором находится пилорама компании, выросла в 10 раз — с 6 до 60 миллионов рублей.

Дело в том, что участок, принадлежащий к 9 виду разрешенного использования (для размещения производственных и административных зданий), кадастровые инженеры во время оценки ошибочно отнесли к 5 виду (для размещения объектов торговли и общественного питания).

Информация была направлена в УФНС по Томской области, которое произвело расчет налога на землю за 2015 год на основании новой кадастровой оценки в размере 1 млн рублей.

О том, что компании начислена такая сумма, а земельный участок теперь стоит в 10 раз дороже, собственники бизнеса узнали в 2016 году, когда подошло время уплаты налога.

Борьба

Директор организации обратился в Комиссию по оспариванию кадастровой стоимости земли при Росреестре, которая согласилась с тем, что ошибка имеет место, и с октября 2016 года стоимость земли вернулась к прежнему значению — 6 млн рублей.

Однако перерасчета стоимости участка за 2015 добиться не удалось. Долг в 1 миллион рублей так и остался за компанией.

Бизнес оказался под угрозой закрытия, так как сумма была неподъемной для небольшой организации. УФНC обратилось в суд для признания ее банкротом.

Директор компании обратился в Департамент по управлению государственной собственностью Томской области, выступавший заказчиком массовой кадастровой оценки земли. В Департаменте также согласились с тем, что при оценке была допущена ошибка.

Однако исправить ее отказались, сославшись на изменения в законе об оценочной деятельности, вступившие в силу с 1 января 2017 года, которые не позволяют этого сделать.

Отчаявшись ходить по замкнутому кругу, компания обратилась к региональному бизнес-омбудсмену, который помог найти решение.

«Все задействованные инстанции — Росреестр, Департамент госсобственности, его подрядчик, выполнявший кадастровую оценку, — признавали наличие ошибки, но лишь разводили руками, — рассказывает томский бизнес-омбудсмен Валерий Падерин. — Каких-либо правовых механизмов решения этого вопроса никто не видел. Ситуация, в которую попало компания, казалась тупиковой. Для поиска решения мы не раз встречались с представителями всех задействованных сторон, направляли письма в различные ведомства».

Выход

В своем ответе Министерство экономического развития РФ предложило вариант, не противоречащий действующему законодательству, который наконец устроил всех.

«Действующим законодательством не предусмотрены ограничения на внесение изменений в акт органа исполнительной власти субъекта РФ об утверждении результатов определения кадастровой стоимости в случае выявления ошибок, допущенных оценщиком (исполнителем) в отчете об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости и нашедших отражение в таком акте», — сообщили в ведомстве.

Иными словами, стоимость земельного участка по состоянию на 2015 год может быть изменена, так как ошибка возникла по вине подрядчика Департамента госсобственности при проведении работ по госконтракту.

Департамент внес изменения в приказ 2014 года «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Томской области». В результате стоимость земли, на которой осуществляет деятельность компании, по состоянию на 2015 год была наконец снижена до 6 млн рублей, областное УФНС пересмотрело размер налога за соответствующий период, основания для признания организации банкротом отпали, передает пресс-служба бизнес-защитника.

Дело о банкротстве

Заявление о признании компании банкротом поступило от ФНС в марте 2017 года. Производство по делу №А67-1604/2017 было на некоторое время приостановлено по просьбе должника который пытался оспорить результаты кадастровой оценки и начисления на ее основе непомерной суммы налога.

В июле 2018 дело было рассмотрено вновь. К этому моменту налоговики уже пересчитали сумму долга, которая составила теперь чуть более 3 тыс. рублей вместо прежнего миллиона. На этот момент компания была должна налог в сумме 8,50 руб., пени в сумме 3270,44 и штраф в сумме 150 руб.

Но несмотря на, по сути, копеечный долг, ФНС от своих требований по признанию компании банкротом не отказалась, и продолжала настаивать на удовлетворении своего прошлогоднего заявления. Это связано с тем, что «у представителя уполномоченного органа отсутствуют полномочия на отказ от требований».

Между тем заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику — юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем 300 тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Из-за суммы в 3 тыс. рублей компании не может быть признана банкротом. В этой связи суд принял решение отказать ФНС в заявленных требований. Таким образом, в деле была поставлена точка.

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