Финансовые мошенничества: как себя обезопасить

Среди всех видов мошенничеств финансовое мошенничество занимает особое место. Какие только хитрости не используют охотники за чужими деньгами, чтобы обогатиться. С активным развитием новых технологий финансовое мошенничество тоже не стоит на месте, адаптируется к современным условиям. В наши дни мошенничество приобрело интеллектуальный характер. Мошенники применяют не только новые технологии, но и самые современные психологические методики, такие как нейролингвистическое программирование.

В данной статье разберём, что такое финансовое мошенничество, какие виды существуют, как себя обезопасить и какая ответственность предусмотрена за мошенничество.

Уголовный кодекс РФ определяет мошенничество как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» (п.1 ст. 159 УК РФ).

Жертва мошенничества часто добровольно передает злоумышленнику свои деньги и другое имущество, искреннее заблуждаясь, кому и для чего он это делает.

Специфика финансового мошенничества состоит в той области отношений, в которой совершается обман — это сфера обращения различных платежных карт и других средств платежа, получение и выдача кредитов, привлечение инвестиций и иные финансовые (денежные) отношения.

Современные финансовые мошенничества многообразны:

1. Интернет-мошенничество.

2. Мошенничество с использованием банковских карт.

3. Финансовые пирамиды.

4. Мошенничество на рынке недвижимости («двойные продажи», продажи людям квартир в незаконно построенных домах и т.д.).

Все мошенничества в финансовой сфере объединяет одно: преступники без принуждения, с согласия самих людей получают их денежные средства. При этом потерпевшие думают, что передают эти деньги в обмен на какие-либо законные блага — недвижимое имущество, товары в интернет-магазинах, наследство и т.д. На самом деле же никаких «законных благ» нет, люди просто теряют свои деньги, не получая ничего взамен. Злоумышленники же изначально знают, что они не имеют никаких правовых оснований для получения денег и другого имущества от потерпевших.

Блокировка компьютера

Это один из самых распространенных способов незаконного отъема денег у пользователей компьютеров.

В случае если вы открыли электронное письмо с вирусом, может произойти блокировка браузера или компьютера. Далее приходит сообщение, что для дальнейшей работы, необходимо отправить смс-сообщение на указанный номер, потом вам придет код и компьютер или интернет-браузер будет разблокирован. В итоге с вашего счета списывается сумма денег, а разблокировать компьютер так и не получится.

Письма от «юристов», сообщающих о вашем наследстве

Одна из разновидностей интернет-мошенничества: заключается в массовой спам-рассылке электронных писем. Якобы «юрист» сообщает вам, что у вас был далекий родственник и этот родственник оставил вам большое наследство. «Юрист» готов за определенное вознаграждение помочь вам оформить все документы. В итоге, если вы переведете деньги, то считайте, что вы их потеряли навсегда.

Звонки от «родственников», попавших в беду

Раздается звонок, и под видом близкого родственника мошенник просит срочно положить деньги на телефон или оставить их в оговоренном месте.

Чаще всего на эту уловку попадаются женщины. Злоумышленники хорошо подкованы в области психологии и чаще всего лжезвонок раздается от детей своим мамам. Расчет на то, что любая мама молниеносно готова броситься на помощь своему ребенку, здесь срабатывает.

«Липовые» звонки и смс-сообщения от банка

Вам звонят из якобы вашего банка, сообщают, что у вас заблокирована карта. Далее просят сообщить данные вашей карточки для разблокировки. Если данные карты будут переданы мошенникам, то они получать доступ к денежным средствам на вашей карте и соответственно, обнулят её.

Следует помнить, что даже если сотрудники банка с вами свяжутся, то они никогда не будут спрашивать данные для доступа к вашей карте, в ваш личный кабинет.

«Пополнение» счета или баланса телефона

Вы получаете сообщение «Ваш счёт пополнен» и указывается сумма. Как привило, в отправителе значится банк или платежная система. Через небольшой промежуток времени раздается звонок от человека, который случайно вам перевел денежные средства и он просит перевести вам деньги обратно.

Пока вы, не удостоверитесь, было ли действительно пополнение счета, на подобные звонки не следует реагировать.

Покупка товара за копейки

При совершении покупок через интернет следует проявлять бдительность. Мошенники часто размещают информацию о продаже товара по цене в разы ниже рыночной. От вас требуется только перевести задаток. Если вы перевели задаток мошенникам, то стоит попрощаться не только с задатком, но и с товаром.

Прежде чем производить оплату, следует зайти на сайт, выяснить, кто продавец и с чем связана низкая стоимость на товар.

Скимминг

На банкомат устанавливается специальное устройство, позволяющее скопировать данные с магнитной полосы вашей карты. При скимминге пин-код от карты мошенники обычно получают с помощью специально установленной камеры или с помощью накладки на клавиатуру. Далее на основании полученных данных, изготавливают поддельную карту и списывают денежные средства.

При использовании банкомата следует внимательно его осмотреть, на наличие подозрительных видеокамер, на наличие накладок на клавиатуре, на картоприёмнике.

Финансовые пирамиды

Финансовые пирамиды предлагают своим клиентам заработать на инвестициях, на фондовом рынке. Обещают получение прибыли в крупных размерах. Фактически же цель этих организаций — собрать максимально средств с клиентов.

Как себя обезопасить

При краже карты — позвонить в банк, заблокировать карту.

При получении смс-сообщения о списании суммы с вашего счета, получения запроса на подтверждение операции, которую вы не производили — позвонить в банк и уточнить об операции.

Никому не сообщать номер банковской карты, пин-код; не давать пароль к доступу своего счета через интернет.

Не передавать банковскую карту третьим лицам.

Перед использованием банкомата, всегда внимательно его осматривать.

Закрывать клавиатуру при вводе пин-кода банковской карты.

Не открывайте подозрительные письма.

Не заходить на сайты, которые не вызывают у вас доверия.

При открытии подозрительных писем, не переходите по ссылкам.

Не устанавливать подозрительные программы.

Установить антивирусные программы.

Не раскрывать ваши персональные данные, звонящим с незнакомых номеров.

Перед заключением каких-либо сделок с вложением финансов необходимо убедиться в благонадежности компании, для этого:

— найти и проверить отзывы о компании;

— проверить реальное существование компании в государственных реестрах;

— убедиться в наличии необходимых лицензий, разрешений для осуществления деятельности компании;

— проверить имеет ли данная компания официальный сайт.

Если против вас совершено мошенничество, необходимо срочно обратиться в правоохранительные органы.

Ответственность за мошенничество

Ответственность предусмотрена ст.159 УК РФ «Мошенничество». Данная статья подразделяет меры ответственности в зависимости от:

— количества участников (один участник или группа лиц);

— суммы ущерба (в крупном размере, особо крупном).

Мошенничество, совершенное 1 участником Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение Штраф до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года. Штраф до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Штраф в размере от 100 000 рублей до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет. Лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, или без штрафа и с ограничением свободы на срок до 2 лет, или без ограничения свободы. Обязательные работы на срок до 360 часов. Обязательные работы на срок до 480 часов. Принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без ограничения. Исправительные работы на срок до 1 года. Исправительные работы на срок до 2 лет. Лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев или без штрафа и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без ограничения свободы. Ограничение свободы на срок до 2 лет. Принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без ограничения свободы. Принудительные работы на срок до 2 лет. Лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без ограничения свободы. Арест на срок до 4 месяцев. Лишение свободы на срок до 2 лет.

Статья 159 УК РФ предусматривает ответственность для любых видов мошенничества, за некоторыми изъятиями.

Например, за мошенничество в сфере кредитования виновные понесут ответственность по статье 159.1 УК РФ.

Статья 159.3 УК РФ вводит уголовную ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа (расчетные карты, электронные деньги). А статья 159.5 УК РФ позволяет привлечь к уголовной ответственности лиц, которые совершили мошенничество в сфере страхования. В отдельную статью (159.6) выделены мошенничества (в том числе, финансовые) в сфере компьютерной информации.

Некоторые преступления в финансовой сфере, в которых присутствует обман потерпевшего, закон квалифицирует как кражи. Например, если преступник, незаконно завладевший банковской картой, расплачивается ей в магазине за товары, то этот случай закон признает мошенничеством. Если же он с этой карты снимает деньги в банкомате, то это кража.

В первом случае, злоумышленник обманывает продавца магазина, который искренне считает, что карта принадлежит ее предъявителю (имеет место обман). Во втором случае банкомат физически не идентифицирует предъявителя карты, а лишь считывает с нее информацию, то есть преступник втайне от банка завладевает денежными средствами.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.