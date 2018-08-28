Выплаты за первого ребенка: как не потерять из-за спорных моментов

В конце прошлого года был принят закон о выплатах семьям, имеющим детей. Выплаты полагаются при рождении первого или второго ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за 2 квартал предыдущего года.

Напомним, выплаты за второго ребенка осуществляет ПФР из средств маткапитала.

Выплаты за первого ребенка производят органы соцзащиты. В письме № 12-1/10/П-1584 от 07.03.2018 Минтруд разъяснил некоторые нюансы таких выплат.

ДР в середине месяца

В соответствии с положениями Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка в случае обращения за ней не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка, либо в случае обращения за ежемесячной выплатой позднее истечения 6 месяцев со дня рождения ребенка — со дня обращения за ее назначением.Таким образом, при обращении за ежемесячной выплатой не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка размер ежемесячной выплаты определяетсядате рождения ребенка, в случае обращения по истечении шести месяцев со дня рождения ребенка — размер ежемесячной выплаты определяется пропорционально дате обращения за ее назначением.

Выплата на один год

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ ежемесячная выплата назначается на срок один год.При этом пунктом 5 Порядка, утвержденного приказом Минтруда от 29.12.2017 № 889н, установлено, что в случае если заявление о назначении выплат подано не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка, ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка.Таким образом, при обращении с заявлением о назначении ежемесячной выплаты не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка годовой срок начинает исчисляться, в иных случаях —о назначении выплат.

Прописка

Частью 4 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ установлено, что заявление о назначении ежемесячной выплаты подается гражданином по месту жительства в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий полномочия в сфере соцзащиты населения, непосредственно либо через МФЦ.

Таким образом, в случае если место временного пребывания или фактического проживания заявителя является местом жительства, то назначение ежемесячной выплаты органом социальной защиты населения по месту временного пребывания или фактического проживания заявителя является не противоречащим вышеназванному закону.



Справочно: в соответствии со статьей 20 ГК местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Члены семьи

В соответствии с частью 10 статьи 4 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ в состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети.При этом закон не содержит в качестве условия назначения ежемесячной выплаты факта совместного проживания родителей ребенка.Таким образом, в случае если члены семьи, их доходы учитываются при назначении ежемесячной выплаты.

Доходы в виде пособия

Пунктом 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ установлено, что при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты учитываются, в том числе иные аналогичные выплаты, полученные гражданином в соответствии с законодательством РФ или законодательством субъекта РФ.Таким образом, при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты должны учитываться все выплаты, предоставляемые в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ, за исключением выплат, исчерпывающим образом перечисленных в части 2 статьи 4 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ . Среди таких неучитываемых выплат — единовременная матпомощь, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с терактом.

Безработные родители

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ не содержит в качестве условия возникновения права на получение ежемесячной выплаты обязательного трудоустройства обоих родителей.Таким образом, основания для отказа в назначении ежемесячной выплаты в случае если один из родителей или оба родителя не трудоустроены, отсутствуют.В качестве документа, подтверждающего отсутствие трудоустройства родителей, может быть представлен, в том числе(при ее наличии).Кроме того, органы исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющие полномочия в сфере соцзащиты населения, имеют право на проверку достоверности представленных гражданином сведений о доходах семьи.

В этих целях указанные органы вправе запрашивать и безвозмездно получать необходимую информацию от всех владеющих такой информацией органов и организаций независимо от форм собственности.

Лишение родительских прав

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ направлен на улучшение демографической ситуации в РФ путем увеличения численности первых и вторых рождений.Таким образом, при определении права на ежемесячную выплату не учитываются дети, в отношении которых заявители лишены родительских прав.Вместе с тем, в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ в случае лишения женщины родительских прав ежемесячная выплата осуществляется отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка.

Очередность рождения детей

По общему правилу результатом регистрации рождения ребенка является выдача его родителям свидетельства о рождении. В случае если ребенок умер на первой неделе жизни, производится госрегистрация его рождения и смерти на основании документов установленной формы о рождении и о перинатальной смерти, выданных медицинской организацией или частнопрактикующим врачом.Таким образом, дети, умершие на первой неделе жизни, учитываются при определении права на ежемесячную выплату.Свидетельство о рождении ребенка, родившегося мертвым, не выдается. Также не производится и госрегистрация смерти ребенка, родившегося мертвым.В соответствии с пунктом 2 статьи 17 ГК правоспособность гражданина возникает в момент его рождения. Ребенок, родившийся мертвым, не наделен правосубъективностью физлица, наступающей с момента рождения и включающей в себя в том числе возможность обладания правами.Таким образом, в случае мертворождения можно говорить лишь о факте родов, завершившихся мертворождением, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ не является основанием для возникновения права на получение ежемесячной выплаты, ребенок, родившийся мертвым, не учитывается при определении права на ежемесячную выплату.

Районный коэффициент