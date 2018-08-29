По каким новым основаниям банки будут приостанавливать переводы

Что произошло?Президент России подписал Федеральный закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств».
Закон вступает в силу 26 сентября 2018 года.
В чём суть нового закона?Поправки направлены на создание комплексного правового механизма, противодействующего переводу денежных средств без согласия клиента, т.е. речь идёт о блокировке «мошеннических» операций по банковским картам.
Зачем он был принят?Чтобы банк мог не допустить кражу с вашей карты. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста числа несанкционированных операций, совершённых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.
Закон принят с целью создания эффективного механизма по противодействию несанкционированным переводам денежных средств, не требующего существенных временных и финансовых трудовых затрат. Предполагается, что это будет первый шаг на пути создания унифицированной и комплексной системы противодействия любым несанкционированным операциям на финансовом рынке, которая в дальнейшем может быть распространена и на другие секторы финансового рынка (рынок ценных бумаг, страховой рынок и т.д.).
Реализация принятых нововведений позволит снизить рост числа несанкционированных операций, совершённых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, а также предотвратить потери с банковских счетов юридических и физических лиц.
Как банки будут бороться с несанкционированными переводами денежных средств?Банк при выявлении признаков перевода денежных средств без согласия клиента обязан приостанавливать выполнение такой операции.
Раньше банк мог заблокировать карту по запросу клиента. Теперь же ему не нужно согласие пользователя, чтобы остановить её работу. Достаточным основанием для блокировки является подозрение на кражу.
На какие операции распространяется блокировка?Блокировка распространяется не только на карту, но и на сервисы, связанные с ней, — электронные кошельки, мобильные приложения и другие средства дистанционного банковского обслуживания.
На какой срок приостановят подозрительную операцию?Банк сможет приостанавливать подозрительные операции на срок до 2 рабочих дней.
Как клиент узнает о блокировке?Вводится обязанность оператора по переводу денежных средств при выявлении признаков совершения операции без согласия клиента незамедлительно сообщить ему о приостановлении операции и запросить подтверждение возобновления её исполнения.
Каким образом банк будет направлять запросы для подтверждения операции, стороны определят в договоре банковского счёта.
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