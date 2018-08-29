По каким новым основаниям банки будут приостанавливать переводы

Поправки направлены на создание комплексного правового механизма, противодействующего переводу денежных средств без согласия клиента, т.е. речь идёт о блокировке «мошеннических» операций по банковским картам.

Зачем он был принят?

Чтобы банк мог не допустить кражу с вашей карты. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста числа несанкционированных операций, совершённых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

Закон принят с целью создания эффективного механизма по противодействию несанкционированным переводам денежных средств, не требующего существенных временных и финансовых трудовых затрат. Предполагается, что это будет первый шаг на пути создания унифицированной и комплексной системы противодействия любым несанкционированным операциям на финансовом рынке, которая в дальнейшем может быть распространена и на другие секторы финансового рынка (рынок ценных бумаг, страховой рынок и т.д.).

Реализация принятых нововведений позволит снизить рост числа несанкционированных операций, совершённых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, а также предотвратить потери с банковских счетов юридических и физических лиц.