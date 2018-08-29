Камеральная проверка 3-НДФЛ в 2018 году: сроки, процесс проверки

Налог на доход физических лиц — один из обязательных отчётных документов для налоговых органов, посредством которых последние получают возможность сопоставлять фактическое положение материальных дел с указанными данными. В случае обнаружения ошибок или недочётов налогоплательщик призывается к даче пояснений. А сам процесс поиска нарушений входит в комплекс мер под названием «камеральная проверка 3-НДФЛ».

О том, каков регламент, последовательность и процедуры используются в данном случае, разберём далее в статье.

Сразу скажем, что порядок проведения подобных мероприятий, ответственность и права сторон прописаны в статье 88 Налогового кодекса Российской Федерации. Именно отсюда черпаются основания, методы взаимодействия и противодействия нарушениям.

Камеральная проверка налоговой декларации 3-НДФЛ: кто должен сдавать документ?

Несмотря на то, что данному виду налогообложения подлежит абсолютное большинство физических лиц, независимо от статуса, далеко не все подают декларацию в территориальный налоговый орган. Соответственно, возникает резонный вопрос — почему? Всё элементарно — за большую часть физических лиц в нашей стране эту работу выполняют налоговые агенты:

работодатели;

наниматели;

заказчики и многие другие.

То есть люди или субъекты финансово-хозяйственной деятельности, которые проводят фактические взаиморасчёты за выполненный объём работы, предоставленные услуги на постоянной основе и прочее.

Однако есть и такая группа лиц, вынужденная самостоятельно заниматься данным вопросом. Это частные юристы и нотариусы, оценщики, медиумы и спиритуалисты. Кроме того, подать декларацию придётся лицам, получившим в дар движимое или недвижимое имущество, ведущим деятельность за пределами страны с переводом сюда денежных средств и некоторым другим. Так что знания, извлечённые из данного материала, помогут всем вышеперечисленным налогоплательщикам.

Особенности проведения камеральной проверки 3-НДФЛ в 2018 году: начало процесса

Слово «камеральная» в данном определении означает, что все проверочные мероприятия будут осуществляться должностными лицами, не покидая помещения территориального отделения ФНС. При этом для инспекторов с целью защиты прав налогоплательщиков действует ряд строгих ограничений, включая:

Камеральную проверку 3-НДФЛ инспектор может проводить лишь за тот период, за который сдана декларация (законом установлен 1 календарный год).

Инициировать повторные мероприятия или проводить проверку дополнительных документов должностное лицо не имеет права.

В процессе проведения мероприятия инспектор также не имеет права запрашивать у налогоплательщика дополнительных материалов, кроме указанных в обязательном перечне при подаче декларации.

Любое нарушение вышеуказанных требований ставит под вопрос компетентность специалиста и является основанием для аннулирования выведенных результатов.

Важно: для камеральной проверки должностному лицу не требуется указанием или разрешение вышестоящих органов. Процесс начинается без уведомления лица, сдавшего декларацию.

Завершается ревизия также без каких-либо уведомлений, но лишь в том случае, если в документах и расчётах не было обнаружено ошибок. Если же неточности зафиксированы, налоговый инспектор оповещает об этом плательщика и требует от него, либо прокомментировать, либор исправить ошибки.

Каков срок проверки налоговой декларации по форме 3-НДФЛ?

О том, сколько идёт камеральная проверка 3-НДФЛ, можно узнать из официальных документов. В частности, из статьи 88 НК РФ в пункте 2. Существует чёткий регламент, отводящий ровно 3 месяца на проведение данного мероприятия ответственному должностному лицу. Никаких исключений в этом аспекте быть не может. Однако существуют некоторые обстоятельства, влияющие на данный параметр.

Они частично зависят от налогоплательщика (допущенные ошибки) и проверяющего (законные требования о разъяснениях).

Также на фактический срок камеральной проверки декларации влияет ряд внешних обстоятельств, способных существенно затянуть процесс без воли сторон данных отношений. О подобных случаях поговорим ниже.

Полномочия налоговой инспекции по продлению срока проверки 3-НДФЛ и внешние факторы воздействия

Итак, единственным законным методом для должностных лиц фактически продлить срок проведения камеральной проверки заключается в обнаружении ошибок и требовании разъяснений от налогоплательщика. Тот, в свою очередь, при самостоятельной фиксации недочётов может, не дожидаясь официального запроса, направить уточнённую декларацию с пояснениями и сносками, а также приложенными документами, подтверждающими правильность расчётов.

При наступлении такого случая срок проверки обнуляется и начинается заново, что даёт инспектору ещё 3 месяца.

Второй интересный момент связан с ситуациями, когда справка по форме 3-НДФЛ доставляется почтовым отправлением в соответствующий орган.

Срок проведения проверочных мероприятий в данном случае начинается не с дня отправки, а с момента получения декларации инспектором, так как ранее он физически не может начать работу. Учитывая нестабильность почтовых российских служб, разница от максимально установленного промежутка может составлять до нескольких десятков дней.

Таким образом, сроки проверки налоговой декларации, при юридически чёткой постановке, могут значительно изменяться фактически. И привлечь к ответственности за это никого не удастся. Однако принципиальная важность данного аспекта актуальна лишь в случае, если сам налогоплательщик заинтересован в скорейшем проведении мероприятия. Бывает это не так часто.

Влияние срока на вычет НДФЛ: материальная заинтересованность в скорости проверки

Как оказалось, проведение камеральной проверки 3-НДФЛ с соблюдением установленных сроков может быть выгодно не только инспектору, который рискует получить дисциплинарное взыскание за несоблюдение установленных требований, а и самому налогоплательщику. Это касается людей, рассчитывающих на получение средств в форме налогового вычета по расходам. Затягивание процесса для них весьма нежелательно, поэтому они лучше других разбираются в юридическом аспекте ситуации.

В частности, минимально установленный срок получения вычетов из 3-НДФЛ составляет 4 месяца, а не 3, как сама проверка. Объясняется добавление его очень просто — по закону на начисление средств налогового вычета соответствующим фондам даётся месяц. На практике же ждать 120 дней приходится редко, хотя и такие случаи бывают.

Простой пример получения вычета по НДФЛ

Для тех, кто пока не понимает, как работает данный механизм, рассмотрим простейшую ситуацию. Но, для начала, скажем, что каждый гражданин имеет право вернуть до 13% от подоходного налога в виде последующего вычета.

Налогоплательщик оплатил собственное обучение в высшем учебном заведении на сумму 80 тысяч рублей и имеет на руках соответствующий подтверждающий документ. Его месячная зарплата за подотчётный период составила 50 тысяч рублей.

Учитывая 13% подоходного налога, за год НДФЛ составил 72 тысячи. Указав в декларации вычет, он имеет право получить сумму, не превышающую 13% от налога, что составило 10 тысяч 400 рублей. Учитывая размер оплаты НДФЛ выше этого значения, налогоплательщик может рассчитывать на полное возмещение.

Можно ли проверить камеральную проверку?

С развитием цифровых технологий и массовым распространением сети Интернет, стали доступны различные опции для налогоплательщиков. В частности, каждый автор декларации может узнать о статусе проверки его документа, воспользовавшись личным кабинетом на официальном сайте ФНС России. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию с указанием личных данных налогоплательщика. Процедура занимает не более 5 минут, после чего доступ к различным процедурам и операциям посредством Сети предоставляется на круглосуточной основе.

Просмотр статуса проверки: принципы расчётов

Интерфейс личного кабинета довольно прост. Главным показателем в нём является счётчик процентов. Каждый день он будет увеличиваться на равное значение. Однако это совершенно не означает, что инспектор ежедневно проверяет равное количество информации.

Формула здесь значительно проще и примитивнее, что даёт лишь приблизительное представление о статусе. Трёхмесячный срок здесь берётся за величину 100%, а затем разделяется по дням. Таким образом, 1% приблизительно равен 1 суткам и нескольким часам с учётом выходных, праздников и т.д. Ведь за основу берутся календарные 3 месяца, а не рабочие.

Попытки выяснить текущее положение в телефонном режиме вряд ли увенчаются успехом, так как инспектора не обязаны отвечать на подобные вопросы. Исходя из всего вышесказанного, делаем выводы, оформленные в качестве тезисов:

Чётко установленным, регламентируемым Налоговым кодексом РФ сроком камеральной проверки 3-НДФЛ является 3 месяца с момента получения инспектором соответствующего пакета документов в электронном или бумажном виде. Изменение данного параметра допускается в случае обнаружения ошибок и недочётов, предоставления уточнённой декларации или пояснений (не позднее 5 дней с момента получения оповещения). Налоговые вычеты, указанные налогоплательщиком, не влияют на общий временной ценз проведения мероприятия, но дата может сдвинуться на месяц для проведения начислений из фонда. Оспаривать действия и решения должностных лиц территориального налогового органа можно в законном порядке, обращаясь в вышестоящие и судебные инстанции.

Ежегодно налоговые органы проверяют миллионы деклараций физических лиц. Данный процесс, за редким исключением, довольно быстр, однако высокий уровень загруженности не позволяет инспекторам молниеносно справляться со всеми справками. При необходимости можно контролировать протекание проверки через электронный кабинет и просить ответственное лицо осуществить мероприятие как можно быстрее. Но здесь всё зависит от человеческого фактора.

Источник: Персональный блог налогового адвоката Павла Тылика