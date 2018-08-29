Блокировка банком Тинькофф счетов по 115-ФЗ: следование букве закона или шантаж?

История, рассказанная на vc.ru.

Как это происходит? В один не очень прекрасный день банк присылает вам лживое уведомление о блокировке «в целях безопасности» — и на этом всё: ваш счёт заблокирован полностью и вы совсем не можете воспользоваться своими деньгами (сюрприиииииз!), либо вы должны ехать в банк с бумажной платёжкой, потратив сначала деньги на оформление карточки подписей у нотариуса.

СМС о блокировке «в целях безопасности»

По звонку в банк вы узнаете что у вас требуют документы «для проверки». Мол, проверим и, возможно, разблокируем счёт.

За что же вас так? Может быть, вы преступник? Или у вас «грязные деньги»?

Нет. Банк вас и не проверял. Просто сперва заблокировал ваш счёт, а потом не спеша начинает вас «проверять». Этакая презумпция виновности.

Тем временем, вы не можете воспользоваться своими деньгами — вы сидите без оборотки. Нечем и неоткуда платить поставщикам, зарплату, аренду, за связь. Не секрет, что у малого бизнеса зачастую есть только один счёт — содержать второй на старте бывает накладно, поэтому ситуация становится критической.

Конечно, вы начинаете нервничать и требуете от банка вернуть ваши деньги. И, о чудо! Почти всегда банк согласен вернуть вам ваши деньги налом или переводом на счёт в другом банке за мзду в какие-то 10-20% от суммы на вашем счёте.

Ещё раз: те деньги, которые банк только что заблокировал как предположительно «грязные», от готов отдать вам за выкуп. ¯\_()_/¯

Например, в последние несколько дней по стране прокатился шквал блокировок счетов малого бизнеса «лучшим банком для малого бизнеса» Тинькофф Банк. Поводом для данной меры банк называет «недоплату налогов». Только среди моих знакомых уже десяток пострадавших от действий Тинькофф Банк за последнюю неделю. Рискну предположить, что по всей стране это могут быть десятки тысяч.

Попробую разобрать всю эту историю по пунктам.

На основании чего вообще банки блокируют счета?

Они используют «Методические рекомендации ЦБ РФ от 21 июля 2017 г. № 18-МР» и предшествующие материалы, направленные на помощь по выявлению подозрительных операций (то есть операций по финансированию терроризма или легализации доходов, нажитых преступным путём). Там прописано множество критериев, но банки подходят к вопросу однобоко: видят только фразу о том что ЦБ РФ рекомендует обращать внимание на «налоговую нагрузку» в размере менее 0.9% от дебетового оборота по счёту, но предпочитают не замечать следующий абзац, в котором авторы указывают на недопустимость оценки только по этому критерию.

«Письмо счастья» от банка Тинькофф (фрагмент)

В первую очередь под удар попадает низкомаржинальный агентский бизнес, в частности, туристический, где по счетам проходят большие обороты, но с точки зрения Налогового кодекса (пп 1.1 ст. 346.15) доходами для целей налогообложения они не являются, так как принадлежат не агенту, а принципалу.

К обороту, с которого уплачивается налог по УСН, относится только агентское вознаграждение и дополнительная выгода. Сейчас такое вознаграждение значительно снизилось, и в сумме не превышает 8% от стоимости туров в самом лучшем случае (и это — без учёта эквайринга, если оплата была по карте, тогда останется всего 6,7% или даже меньше).

Если начинающий предприниматель (такой как я) тратит стандартные 20% выручки на оплату труда (и 38% на налоги и сборы с зарплаты), вложил собственные средства в старт бизнеса и пока ещё не наработал прибыли чтобы налог с неё превысил 1% с оборота, то легко увидеть что выполнение «нормы» в 0.9% невозможно чисто арифметически. (8*0,2*0,38 8*0,01 = 0,69%).

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