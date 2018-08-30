Займы и патентная система налогообложения: что с НДФЛ

Индивидуальный предприниматель вправе применять патентную систему налогообложения (п. 1 ст. 346.43 НК РФ).

Патентная система налогообложения применяется только в отношении определенных гл. 26.5 НК РФ видов деятельности.

В письме от 07.02.2018 N 03-11-12/7268 Министерство финансов указало, что на основании ст. 346.52 НК РФ индивидуальными предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения, в налоговые органы не представляется налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением данной системы налогообложения.

Сумма налога, подлежащая уплате по месту постановки на учет в налоговом органе, а также расчет налога указываются в выданном индивидуальному предпринимателю патенте, удостоверяющем право на применение патентной системы налогообложения.

Виды деятельности для применения патентной системы определены, а что делать индивидуальному предпринимателю, который наравне с применением патентной системы налогообложения является плательщиком упрощенного налога, и в ходе применения ПСН у него возникают такие операции, как получение и предоставление займов?

Предоставление займа

Предоставление займа не является видом деятельности в отношении, которого может применяться патентная система налогообложения.

Согласно пп. 1 п. 10 ст. 346.43 НК РФ применение патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате, в частности, налога на доходы физических лиц (в части доходов, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения).

В письме от 14.03.2013 N 03-11-11/102 Министерство финансов пояснило, что индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения, может перейти на патентную систему налогообложения в отношении предпринимательской деятельности, установленной п. 2 ст. 346.43 НК РФ сохранив по иным видам предпринимательской деятельности применение упрощенной системы налогообложения.

Если индивидуальный предприниматель при регистрации указал такие виды деятельности, как предоставление денежных средств по договору займа, то доходы, полученные от их осуществления, учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В случае если индивидуальный предприниматель осуществляет вышеуказанную деятельность вне рамок видов деятельности, указанных индивидуальным предпринимателем при регистрации, то такие доходы подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц в порядке, установленном гл. 23 НК РФ (Письмо Минфина РФ от 19.12.2011 N 03-11-11/318).

Таким образом, если индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения, в период применения патентной системы налогообложения выдавал займы, то необходимо для начала определить, является ли такая выдача видом его деятельности, заявленной при регистрации, или нет.

Предоставление займов и получение процентов не является объектом налогообложения патентной системы налогообложения. Если предоставление займов и получение процентов является деятельностью индивидуального предпринимателя, то доход в виде процентов, учитывается в составе доходов по упрощенной системе налогообложения. Если получение процентов происходит вне рамок такой деятельности, то такие доходы подлежат налогообложению НДФЛ.

Следовательно, по полученным процентам, в рамках деятельности индивидуальный предприниматель должен будет сдать в ИФНС декларацию УСН, по доходам вне рамок деятельности — декларацию 3-НДФЛ.

Получение займа

Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей, признается доходом налогоплательщика (физического лица), полученным в виде материальной выгоды (пп.1 п. 1 ст. 212 НК РФ).

Наряду с этим, п. 3 ст. 226 НК РФ определено, что исчисление сумм НДФЛ, в частности с материальной выгоды, производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода (п. 1 ст. 226 НК РФ).

Сумма материальной выгоды по договорам займа индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, не учитывается при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Доходы в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощенную систему налогообложения в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по налоговой ставке 35 процентов (Письмо Минфина России от 07.08.2015 N 03-04-05/45762).

Таким образом, вне зависимости от того на какие цели получен заем индивидуальным предпринимателем, применяющем упрощенную систему налогообложения, у него может возникнуть НДФЛ с материальной выгоды, который должен удержать и перечислить в бюджет налоговый агент, если заем выдавали организация или индивидуальный предприниматель. При получении займа от физического лица материальной выгоды не возникает.