Юрист и бухучет. Или «зачем козе баян»

Мне достаточно часто приходится слышать от юристов, что бухгалтерский учет им нужен примерно также, как козе баян. Только если юрист идет работать в крупную аудиторскую фирму. Или собирается свою фирму создавать. Или в других очень экзотических случаях. А в основном – у юриста с института на бухучет аллергия. И вопросы финансов, налогов и тому подобные вызывают только скуку, практической ценности не представляют.

Но для меня такая позиция очень странна. Сразу приходит на ум ассоциация с доктором, у которого с института на рентген (или какие там методы диагностики существуют?) аллергия. И он не хочет разбираться в том, какие проблемы у пациента. Доверяет диагнозу, который пациент сам себе поставил, и прописывает универсальную таблетку, которая когда-то кому-то помогла.

Абсурд? Но ведь так зачастую и получается.

Я пришел в свою профессию из области финансов. И уверен в том, что пренебрежение бухгалтерскими вопросами – непозволительная роскошь для современного юриста. Тогда как знание азов бухгалтерского учета и налогообложения, умение читать балансы – необходимость.

Приведу лишь несколько примеров, демонстрирующих полезность познаний в области финансов для юриста.

Продажа своих услуг

В период расцвета таких вариантов избавления от юридических лиц, как смена на номинальных лиц или реорганизация, мне очень часто приходилось слышать от коллег-юристов, что другие, более квалифицированные (и дорогие) способы закрытия компаний не интересуют клиентов.

Тогда как мне, наоборот, достаточно часто удавалось убедить клиента в целесообразности использования других способов. Даже такого сложного и дорогостоящего способа, как процедура банкротства. Просто я просил бухгалтерскую отчетность, задавал уточняющие вопросы о таких скучных вещах, как активы, долги, выручка, сделки. А после этого анализировал возможные последствия тех или иных способов избавления от юрлица для кошелька клиента. И нормальный разумный клиент делал правильный выбор.

Мое твердое убеждение – клиенты далеко не всегда способны самостоятельно оценить правовые последствия тех или иных решений для своего кошелька. Далеко не всегда способны диагностировать возможные проблемы. Более того, далеко не всегда способны разобраться в тех цифрах, которые подсунул им их бухгалтер. И если юрист может прочитать баланс (на управленческом уровне), задать правильные вопросы и донести до клиента правовые последствия тех или иных решений – его шансы на успешную продажу высококвалифицированных дорогостоящих услуг резко возрастают.

Оказание услуг в области ликвидаций, реорганизаций и других корпоративных вопросов

Период массовых реорганизаций уже остался в прошлом. Как и время, когда можно было бездумно рисовать нулевые передаточные акты, промежуточные ликвидационные и просто ликвидационные балансы.

Сейчас каждая реорганизация – это индивидуальный творческий проект. И для успешного завершения такого проекта уже не достаточно заполнить несколько форм. Нужно провести инвентаризацию, разделить активы и обязательства, просчитать налоговые последствия, рассчитать налоги, составить и сдать отчетность.

Да и при добровольной ликвидации налоговые органы все чаще стали задаваться вопросами. К примеру, куда делись отраженные в последнем балансе активы. И не появились ли в связи с выбытием этих активов налоги. И не возник ли налог на прибыль с прощеных долгов. И все ли налоги начислены уволенным работникам. Да и куча других вопросов, ответить на которые можно только знакомому с финансами человеку.

Казалось бы, в чем проблема? Зададим эти вопросы бухгалтеру клиента – и порядок! Но на практике и клиентский бухгалтер в большинстве случаев не знает тонкостей учета и налогообложения при реорганизации и ликвидации. И возвращает вопрос юристу. Последствия для клиента – в лучшем случае зависшая реорганизация или ликвидация. В худшем – доначисленные налоги. Последствия для юриста - потеря клиента и упущенная выгода.

Налоговые споры

Даже затрудняюсь предположить, как может не разбирающийся в основах учета и налогообложения юрист представлять интересы клиента при оспаривании результатов налоговой проверки. Процессуальные сроки контролировать? Формальные нарушения искать? Возможно, но ведь это только маленькая часть того, что требуется. Налоговая база, ставка, вычеты, порядок расчета и уплаты налога, льготы – это же база, без которой вообще затруднительно вести какой-либо аргументированный разговор на тему налогов.

Банкротство

Знания в области финансов нужны. Без вариантов.

Завершив достаточно много процедур банкротства, я так и не могу однозначно сказать, чего больше в банкротстве – юриспруденции или бухгалтерии. На мой взгляд, специалист в области несостоятельности должен одинаково хорошо разбираться как в правовых, так и в финансовых вопросах (ну или иметь рядом финансиста, которому можно доверять на все сто). Без знаний в области финансов невозможно провести финанализ, анализ сделок, анализ на наличие признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.

Работа с отчетностью, банковскими выписками, накладными, актами взаимозачета и другой первички занимает не меньше времени, чем подготовка заявлений, ходатайств и участие в судебных заседаниях.