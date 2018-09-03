Налоговые споры по имущественным налогам. Тенденции 2017-2018 годов

Юрист Максим Юзвак рассказывает о важных делах по кадастровой стоимости и льготам по налогам.

Кадастровая стоимость

Реформа имущественного обложения, связанная с внедрением кадастровой стоимости, привела к росту налоговой нагрузки. Ответной реакцией налогоплательщиков стал поиск путей минимизации своих налоговых обязательств. Например, отсутствие указания на порядок получения информации о кадастровой стоимости стал причиной поиска налогоплательщиками источника, который мог бы предоставить наименьшее значение кадастровой стоимости.

Так, в делах НовоЦентр и Иркутская Инженерная Строительная Компания налогоплательщики исчислили налог на основании справок о кадастровой стоимости, полученной от ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии». В деле Железнодорожная охрана кадастровая стоимость была определена на основании справки, полученной от Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. Однако суды указали, что содержащаяся в справках кадастровая стоимость не является актуальной. Налогоплательщик должен был руководствоваться стоимостью, которая была отражена в постановлении местного органа власти.

Следует заметить, что схожие споры встречаются и по налогу на имущество организаций. В деле Солид-Кама уже налоговый орган использовал для определения налоговых последствий кадастровую стоимость, указанную в ответе Росреестра. Однако, по мнению судов, расчет налога должен осуществляться исходя из информации, содержащейся в акте органа власти.

В целях исключения споров об источниках получения информации о кадастровой стоимости облагаемого объекта в Государственную Думу РФ был внесен законопроект № 466070-7. В нем было установлено общее правило, что налоговая база по имущественным налогам определяется согласно кадастровой стоимости, указанной в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года налогового периода (п. 2 ст. 375 НК РФ, п. 1 ст. 391 НК РФ).

Ограничение льгот по земельному налогу

Сформулированная в деле 10 Арсенал Военно-Морского Флота позиция о том, что льготы (подп. 3 п. 2 ст. 389 НК РФ , подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ) в отношении ограниченных в обороте и используемых для обеспечения обороны и безопасности земельных участков не применяются, если участок принадлежит частному лицу, получила развитие в практике 2017 года.

По мнению Верховного Суда РФ, приведенный вывод о неприменимости льгот применяется и в тех случаях, когда:

• Собственником налогоплательщика является Российская Федерация (дело Казанский химический научно-исследовательский институт ).

• Налогоплательщик осуществляет лицензируемую деятельность, связанную с обеспечением обороны Российской Федерации (дело 325 авиационный ремонтный завод ). Аналогичный подход изложен в делах Муромский приборостроительный завод, Концерн «Гранит-Электрон».

• Налогоплательщик включен в Перечень стратегических предприятий.

Ограничение льгот по налогу на имущество

Направленность правоприменительной практики на ограничение льгот проявлялась в спорах не только по земельному налогу, но и налогу на имущество.

В деле Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева Верховный Суд РФ исходил из того, что для применения льготы, предусмотренной п. 15 ст. 381 НК РФ возможно лишь при наличии у лица статуса государственного научного центра. Поскольку налогоплательщик являлся научно-производственным центром, что не идентично государственному научному центру, применение льготы было признано необоснованным.

Обращает на себя внимание, что в данном деле была отклонена ссылка на позицию Высшего Арбитражного Суда РФ об идентичности статусов государственного научного центра и научно-производственным центра. Верховный Суд РФ посчитал, что данное разъяснение не соответствует новой редакции п. 15 ст. 381 НК РФ.

В целях отказа в применении льготы в отношении магистральных объектов (п. 11 ст. 381 НК РФ, п. 3 ст. 380 НК РФ) активно пересматривалось функциональное назначение основных средств, по которым применялись льготы.

Например, в деле Востокгазпром было указано, что продуктопровод не является магистральным трубопроводом, поскольку имеет признаки трубопровода подключения (базового трубопровода) и выполняет функцию по транспортировке соответствующего продукта от места добычи до системы магистральных нефтепроводов. Схожий подход был отражен в деле Газпром переработка

В делах ИНТЕР РАО–Электрогенерация, РусГидро, Тандер, суды указали, что спорные объекты не участвуют непосредственно в передаче электроэнергии потребителям и не могут рассматриваться в качестве неотъемлемой части линии электропередач. В связи с этим применение льготного порядка обложения было признано необоснованным. Кроме того, было отмечено, что законодатель предусмотрел применение льгот в отношении не всего имущества субъектов электроэнергетики, а только имущества, непосредственно участвующего в процессе передачи электрической энергии.

В 2018 году схожий подход выражен в деле Территориальная генерирующая компания № 2 и Энел Россия.

Специалистами отмечается, что складывающаяся правоприменительная практика направлена на сокращение числа субъектов, применяющих льготы в отношении линий электропередач. При этом подход судов, хотя формально и противоречит налоговым нормам, может быть признан обоснованным с точки зрения существа налоговой льготы, которая направлена на поддержку организаций, осуществляющих передачу электроэнергии третьим лицам.

Негативная тенденция для налогоплательщиков в отношении льгот по имущественным налогам сохраняется и в 2018 году.

В этом плане показательны споры в отношении льготы по энергоэффективным объектам (п. 21 ст. 381 НК РФ). В делах ГлобалИнвест, Просперити суды посчитали, что наличие энергетического паспорта, подтверждающего высокий класс энергетической эффективности объекта недвижимости, недостаточно для освобождения льготы. Для применения льготы по п. 21 ст. 381 НК РФ необходимо соблюдение следующих условий:

• Объект должен быть вновь возведенным;

• На момент введения в эксплуатацию объект должен иметь высокий класс энергетической эффективности;

• В отношении объекта законодательством предусмотрено определение класса энергетической эффективности.

В конечном итоге, суды пришли к выводу, что льгота по энергоэффективным объектам не применяется в отношении нежилых сооружений.