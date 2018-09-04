Налог новый, экологический. С 2020 года

С 1 января 2020 года Налоговый кодекс пополнится новым налогом — экологическим. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что уровень налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков сохранится на прежнем уровне. Но жизнь показывает — он повысится. В этой статье разберемся, к чему готовиться уже сейчас, и как не стать налогоплательщиком экологического налога с негативными последствиями.

Новый законопроект практически дублирует существующую ст. 16 ФЗ закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в части платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС): остаются неизменными налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставки и коэффициенты, налоговый период. Откуда же берется рост налоговой нагрузки?

По данным Коллегии Счетной палаты за 2017 год исполнение доходов федерального бюджета, администрируемых Росприродназором, составило 3,8 млрд рублей, или 44,2% от первоначального прогноза.

Было признано, что Росприроднадзор собирает деньги в бюджет плохо. Согласно «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», администрирование ФНС страховых взносов привело к росту их поступления на 7,2% (или 455,7 млрд рублей) по сравнению с 2016 годом, при этом темп роста поступлений опередил темп роста средней заработной платы. Таким образом, выбор сборщика платежа предопределен — ФНС, демонстрирующая постоянный рост поступлений денег в бюджет. В Росприроднадзоре, правда, попытались заметить, что если экологический налог будет собирать ФНС, то уж на природу он точно не пойдет, но аппаратный вес Росприроднадзора даже близко не стоит с налоговиками.

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Теперь необходимо обратиться к теории, что важно для дальнейшего понимания проблемы. Ст. 4.2 закона «Об охране окружающей среды» подразделяет объекты НВОС в зависимости от уровня такого воздействия на четыре категории: 1 — значительное, 2 — умеренное, 3 — незначительное и 4 — минимальное. Категории определяются на основании Постановления Правительства от 28 сентября 2015 г. N 1029, в частности для отнесения к 4 категории требуется наличие на объекте стационарных источников загрязнения окружающей среды. Если их нет — нет и платы за НВОС, об этом, в частности, говорится в Письме Росприроднадзора от 31.10.2016 № АС-09-00-36/22354: «Следует обратить внимание, что наличие на объекте стационарных источников выбросов является обязательным признаком объекта НВОС IV категории... в случае если на объекте отсутствуют стационарные источники выбросов, такой объект не подлежит постановке на учет в качестве объекта НВОС».

Указанная позиция верна, если на объекте образуются отходы производства и потребления, но при этом отсутствуют иные виды негативного воздействия на окружающую среду. Такой объект не подлежит постановке на учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (не включается в государственный реестр объектов, заявка о постановке на учет не подается) — Письмо Росприроднадзора от 20.03.2017 N ВС-06-02-29/5525 «О плате за негативное воздействие на окружающую среду».

П. 1 ст.1 главы «Экологический налог» определяет налогоплательщиков как организации и ИП, осуществляющие деятельность, оказывающую в соответствии с законодательством РФ в области охраны окружающей среды негативное воздействие на окружающую среду.

При отсутствии критериев объекта НВОС, организации и ИП налогоплательщиками не являются (например, грузовые транспортные средства не являются стационарными источниками выбросов и не являются объектами НВОС). П.2 этой же статьи указывает, что не являются налогоплательщиками организации и ИП, осуществляющими деятельность на объектах 4 категории при условии подтверждения соответствующим свидетельством о постановке на учет.

Отсюда возникает несколько проблем:

1. Необходимо определить является ли объект оказывающим НВОС.

2. Если да, получить свидетельство о постановке на учет объекта 4 категории.

По данным полученным через портал Росприроднадзора «ПТО УОНВОС», в настоящее время в федеральном реестре объектов НВОС зарегистрировано 91 223 объектов, в региональном — 158 805, итого 250 028 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 134 807 объектов были поданы, но отклонены Росприроднадзором, как не соответствующие критериям НВОС.

Ответственность за не постановку объекта НВОС предусмотрена ст. 8.46 КоАП РФ (от 30 до 100 тысяч рублей). С 2020 года ответственность будет наступать уже по п.2 ст.116 НК РФ: ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе по основаниям. Санкция — штраф в размере 10% от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей.

Много ли объектов не поставлено на учет сказать сложно, но, например, в декабре 2017 года судами общей юрисдикции было рассмотрено 37 дел по ст. 8.46 КоАП РФ. Все решения вынесены в пользу Росприроднадзора (в подавляющем большинстве это штраф 30 тысяч рублей). Отметим, что если Росприроднадзор вел учет объектов НВОС, то налоговики будут вести учет налогоплательщиков, оказывающих НВОС.

Согласно абз.2 ч.1 ст.16.1 Закона N 7-ФЗ плательщиками платы за НВОС при размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются юридические лица и ИП, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы. Это же положение содержится в ст.1 главы Экологический налог.

П. 2 ст. 3.1. главы «Экологический налог» определяет налоговую базу, как объем или массу фактически образованных и размещенных отходов производства и потребления за вычетом массы отходов, фактически использованных или направленных на переработку.

В судебной практике и сейчас встречаются споры по определению объема отходов и их превышения установленным лимитам: например, АС Республики Татарстан 01.08.2018 вынесено решение по делу № А65-41566/2017, которое интересно своей типичностью. Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд с заявлением к ООО о взыскании 1 911 520 руб. 04 коп. платы за НВОС за 2014 г. В ходе проверки был выявлен факт размещения обществом на полигонах отходов в большем объеме, чем указано организацией в отчете за спорный период. Ответчик пытался возразить, что Росприроднадзор не доказал наличие у общества отходов в указанном объеме, к тому же общество не является собственником отходов и, как следствие, лицом, обязанным вносить плату за НВОС, так как передало отход специализированной организации для размещения на полигоне.

Интересны выводы суда, которые несложно переложить и на налоговые споры после 2020 года: факт несоответствия количества строительного материала, приобретенного обществом, и количества размещенных в последующем отходов не опровергает достоверность актов передачи отходов третьему лицу. Для целей Закона не имеет определяющего значения количество имевшихся строительных материалов равно как установление причинно-следственной связи между количеством построенных обществом объектов и массой образовавшегося в результате такого строительства отходов. Ключевое значение придается количеству размещенных отходов, которое в рассматриваемом случае подтверждается актами самого общества, составленными в рамках договорных отношений с третьим лицом.

К тому же специализированной организации отходы были переданы по договору оказание услуг по сбору отходов в целях их дальнейшего размещения. Условия о передаче отходов в собственность третьего лица названный договор не содержит. В связи с этим прием отходов третьим лицом для их дальнейшей транспортировки и передачи для размещения не влечет за собой переход к третьему лицу права собственности на них, а значит плату за НВОС должен осуществлять их собственник.

Правда, Росприроднадзор не смог доказать, что образовавшаяся разница отходов представляет собой бой бетонных изделий и расчет платы по наиболее высокой плотности отходов оказался необоснованным и неверным. С организации взыскали 594 тыс. рублей.

Несложно представить, что если бы истцом был не Росприроднадзор, а ФНС, предмет спора не ограничился бы только объемом и плотностью неучтенных отходов, в частности могли быть поставлены и вопросы о приобретении строительных материалов, обоснованности расходов на их перевозку, несоответствия объемов отходов, закупленным материалам и т.д. Но даже если бы организация оказалась кристально чистой, а нарушения ограничились только экологическим налогом — добавились бы штраф и пени.

Вообще, глава Экологический налог усеяна отсылочными нормами к природоохранному законодательству, что дает возможность государству в будущем, не меняя положения НК РФ и «не повышая» налоговой нагрузки, вносить изменения в природоохранное законодательство (на уровне Постановлений Правительства), ужесточая требования к НВОС, производственному экологическому контролю, перечню загрязняющих веществ и т.д. Открытым остается и вопрос квалификации сотрудников ФНС при проверке правильности исчисления экологического налога, имплантации экологического налога в автоматизированные системы контроля ФНС и т.д.

Конечно, природу необходимо беречь, а негативный эффект от экологического налога даже близко не приблизиться к эффекту от роста НДС до 20%, но в совокупности со снижением покупательской способности населения и ростом инфляции, помноженном на усиление фискальной функции ФНС — бизнес (прежде всего производство и стройка) получат дополнительный рост налоговой нагрузки.