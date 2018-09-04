Блокировка счёта и налоговые платежи: важные поправки в НК

Что произошло?Президент России подписал Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования».
В чём суть нового закона?Закон принёс как негативные, так и положительные новшества для налогоплательщиков, касающиеся, в частности, блокировки банковских счетов, возврата переплаты по налогам, уточнения платежей и др.
С какой целью приняты поправки?Поправки разработаны в целях совершенствования порядка исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, повышения эффективности налогового администрирования.
Появилось новое основание для блокировки счёта?Да, теперь налоговики могут принять решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств из-за несвоевременно сданного расчёта по страховым взносам. Такое негативное последствие наступит, если расчёт не представить в течение 10 дней после окончания срока его подачи. До принятия данного нововведения нормы НК РФ о приостановлении операций по счетам не распространялись на случаи непредставления в установленный срок расчётов по страховым взносам. В своё время об этом сообщали Минфин и ФНС.
Как снять блокировку со счёта в таком случае?Следует подать расчёт по страховым взносам. И тогда налоговый орган, принявший решение о блокировке, отменит его не позднее одного дня, следующего за днём представления расчёта.
Каковы новшества в части возврата налоговых платежей?В п.5 ст.78 НК РФ внесены изменения, согласно которым устанавливается предельный трёхлетний срок, в течение которого налоговые органы могут самостоятельно производить зачёт суммы излишне уплаченного налога в счёт погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и (или) штрафам.
Какие остались способы возврата «старой» переплаты?Существует два способа распорядиться переплатой, которой больше трёх лет.
Во-первых, её можно попытаться включить в расходы как безнадёжный долг. Такой подход поддерживают суды, но против выступает Минфин. Поэтому, если вы решите воспользоваться этим способом, скорее всего, придётся защищать свою позицию в суде.
Во-вторых, если вы не знали о переплате, можно попробовать вернуть деньги через суд. Заявление нужно подать в течение трёх лет со дня, когда узнали или должны были узнать, что заплатили больше.
Что поменялось в правилах уточнения платежей?Можно будет уточнять ошибочный счёт в платёжках на уплату налогов, страховых взносов, сборов, пеней и штрафов. Главное, чтобы платёж был в бюджете. Ещё одним условием для уточнения ошибочного счёта является гарантия того, что в результате такого уточнения у налогоплательщика не появится недоимка по другому налогу. Налоговики смогут и сами уточнить платёж, если найдут ошибку в оформлении платёжки и недоимку, возникшую из-за этого. До внесения поправок уточнять ошибочный счёт было нельзя, можно было только вернуть.
За какой период можно уточнить платёж?Такая возможность будет доступна в течение 3 лет со дня перечисления платежа. Заявление налоговикам можно будет направить как на бумаге, так и в электронном виде: по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.
Если ли изменения для физических лиц?Да, вводится единый налоговый платёж, перечисляемый физическим лицом добровольно в счёт предстоящей уплаты транспортного, земельного и налога на имущество. Граждане смогут зачислить единый налоговый платеж по месту жительства, и он поступит на счёт федерального казначейства. После этого налоговики самостоятельно засчитают сумму платежа в пользу предстоящих платежей или в счёт долгов плательщика по этим же налогам. ФНС будет осуществлять расчёт в обычные сроки для начисления каждой категории налогов. Деньги со счёта будут в первую очередь оплачивать наименьшие налоговые начисления. При этом граждане будут получать уведомления. Физлицо сможет вернуть ту часть суммы, которую налоговая не распределила.
Также появится возможность уплаты налогов через МФЦ, в которых по решению региональных властей организована возможность принимать средства в счёт уплаты налогов.
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