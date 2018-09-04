Блокировка счёта и налоговые платежи: важные поправки в НК

Что произошло? Президент России подписал Президент России подписал Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования».

В чём суть нового закона? Закон принёс как негативные, так и положительные новшества для налогоплательщиков, касающиеся, в частности, блокировки банковских счетов, возврата переплаты по налогам, уточнения платежей и др. Закон принёс как негативные, так и положительные новшества для налогоплательщиков, касающиеся, в частности, блокировки банковских счетов, возврата переплаты по налогам, уточнения платежей и др.

С какой целью приняты поправки? Поправки разработаны в целях совершенствования порядка исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, повышения эффективности налогового администрирования. Поправки разработаны в целях совершенствования порядка исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, повышения эффективности налогового администрирования.

Появилось новое основание для блокировки счёта? Да, теперь налоговики могут принять решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств из-за несвоевременно сданного расчёта по страховым взносам. Такое негативное последствие наступит, если расчёт не представить в течение 10 дней после окончания срока его подачи. До принятия данного нововведения нормы НК РФ о приостановлении операций по счетам не распространялись на случаи непредставления в установленный срок расчётов по страховым взносам. В своё время об этом сообщали Минфин и ФНС. Да, теперь налоговики могут принять решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств из-за несвоевременно сданного расчёта по страховым взносам. Такое негативное последствие наступит, если расчёт не представить в течение 10 дней после окончания срока его подачи. До принятия данного нововведения нормы НК РФ о приостановлении операций по счетам не распространялись на случаи непредставления в установленный срок расчётов по страховым взносам. В своё время об этом сообщали Минфин и ФНС.

Как снять блокировку со счёта в таком случае? Следует подать расчёт по страховым взносам. И тогда налоговый орган, принявший решение о блокировке, отменит его не позднее одного дня, следующего за днём представления расчёта. Следует подать расчёт по страховым взносам. И тогда налоговый орган, принявший решение о блокировке, отменит его не позднее одного дня, следующего за днём представления расчёта.

Каковы новшества в части возврата налоговых платежей? В п.5 ст.78 НК РФ внесены изменения, согласно которым устанавливается предельный трёхлетний срок, в течение которого налоговые органы могут самостоятельно производить зачёт суммы излишне уплаченного налога в счёт погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и (или) штрафам. В п.5 ст.78 НК РФ внесены изменения, согласно которым устанавливается предельный трёхлетний срок, в течение которого налоговые органы могут самостоятельно производить зачёт суммы излишне уплаченного налога в счёт погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и (или) штрафам.

Какие остались способы возврата «старой» переплаты? Существует два способа распорядиться переплатой, которой больше трёх лет. Существует два способа распорядиться переплатой, которой больше трёх лет. Во-первых, её можно попытаться включить в расходы как безнадёжный долг. Такой подход поддерживают суды, но против выступает Минфин. Поэтому, если вы решите воспользоваться этим способом, скорее всего, придётся защищать свою позицию в суде. Во-вторых, если вы не знали о переплате, можно попробовать вернуть деньги через суд. Заявление нужно подать в течение трёх лет со дня, когда узнали или должны были узнать, что заплатили больше.

Что поменялось в правилах уточнения платежей? Можно будет уточнять ошибочный счёт в платёжках на уплату налогов, страховых взносов, сборов, пеней и штрафов. Главное, чтобы платёж был в бюджете. Ещё одним условием для уточнения ошибочного счёта является гарантия того, что в результате такого уточнения у налогоплательщика не появится недоимка по другому налогу. Налоговики смогут и сами уточнить платёж, если найдут ошибку в оформлении платёжки и недоимку, возникшую из-за этого. До внесения поправок уточнять ошибочный счёт было нельзя, можно было только вернуть. Можно будет уточнять ошибочный счёт в платёжках на уплату налогов, страховых взносов, сборов, пеней и штрафов. Главное, чтобы платёж был в бюджете. Ещё одним условием для уточнения ошибочного счёта является гарантия того, что в результате такого уточнения у налогоплательщика не появится недоимка по другому налогу. Налоговики смогут и сами уточнить платёж, если найдут ошибку в оформлении платёжки и недоимку, возникшую из-за этого. До внесения поправок уточнять ошибочный счёт было нельзя, можно было только вернуть.

За какой период можно уточнить платёж? Такая возможность будет доступна в течение 3 лет со дня перечисления платежа. Заявление налоговикам можно будет направить как на бумаге, так и в электронном виде: по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. Такая возможность будет доступна в течение 3 лет со дня перечисления платежа. Заявление налоговикам можно будет направить как на бумаге, так и в электронном виде: по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Если ли изменения для физических лиц? Да, вводится единый налоговый платёж, перечисляемый физическим лицом добровольно в счёт предстоящей уплаты транспортного, земельного и налога на имущество. Граждане смогут зачислить единый налоговый платеж по месту жительства, и он поступит на счёт федерального казначейства. После этого налоговики самостоятельно засчитают сумму платежа в пользу предстоящих платежей или в счёт долгов плательщика по этим же налогам. ФНС будет осуществлять расчёт в обычные сроки для начисления каждой категории налогов. Деньги со счёта будут в первую очередь оплачивать наименьшие налоговые начисления. При этом граждане будут получать уведомления. Физлицо сможет вернуть ту часть суммы, которую налоговая не распределила. Да, вводится единый налоговый платёж, перечисляемый физическим лицом добровольно в счёт предстоящей уплаты транспортного, земельного и налога на имущество. Граждане смогут зачислить единый налоговый платеж по месту жительства, и он поступит на счёт федерального казначейства. После этого налоговики самостоятельно засчитают сумму платежа в пользу предстоящих платежей или в счёт долгов плательщика по этим же налогам. ФНС будет осуществлять расчёт в обычные сроки для начисления каждой категории налогов. Деньги со счёта будут в первую очередь оплачивать наименьшие налоговые начисления. При этом граждане будут получать уведомления. Физлицо сможет вернуть ту часть суммы, которую налоговая не распределила. Также появится возможность уплаты налогов через МФЦ, в которых по решению региональных властей организована возможность принимать средства в счёт уплаты налогов.