Клерк.Ру

Блокировка счёта и налоговые платежи: важные поправки в НК

Что произошло?

Президент России подписал Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования».

В чём суть нового закона?

Закон принёс как негативные, так и положительные новшества для налогоплательщиков, касающиеся, в частности, блокировки банковских счетов, возврата переплаты по налогам, уточнения платежей и др.

С какой целью приняты поправки?

Поправки разработаны в целях совершенствования порядка исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, повышения эффективности налогового администрирования.

Появилось новое основание для блокировки счёта?

Да, теперь налоговики могут принять решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств из-за несвоевременно сданного расчёта по страховым взносам. Такое негативное последствие наступит, если расчёт не представить в течение 10 дней после окончания срока его подачи. До принятия данного нововведения нормы НК РФ о приостановлении операций по счетам не распространялись на случаи непредставления в установленный срок расчётов по страховым взносам. В своё время об этом сообщали Минфин и ФНС.

Как снять блокировку со счёта в таком случае?

Следует подать расчёт по страховым взносам. И тогда налоговый орган, принявший решение о блокировке, отменит его не позднее одного дня, следующего за днём представления расчёта.

Каковы новшества в части возврата налоговых платежей?

В п.5 ст.78 НК РФ внесены изменения, согласно которым устанавливается предельный трёхлетний срок, в течение которого налоговые органы могут самостоятельно производить зачёт суммы излишне уплаченного налога в счёт погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и (или) штрафам.

Какие остались способы возврата «старой» переплаты?

Существует два способа распорядиться переплатой, которой больше трёх лет.

Во-первых, её можно попытаться включить в расходы как безнадёжный долг. Такой подход поддерживают суды, но против выступает Минфин. Поэтому, если вы решите воспользоваться этим способом, скорее всего, придётся защищать свою позицию в суде.

Во-вторых, если вы не знали о переплате, можно попробовать вернуть деньги через суд. Заявление нужно подать в течение трёх лет со дня, когда узнали или должны были узнать, что заплатили больше.

Что поменялось в правилах уточнения платежей?

Можно будет уточнять ошибочный счёт в платёжках на уплату налогов, страховых взносов, сборов, пеней и штрафов. Главное, чтобы платёж был в бюджете. Ещё одним условием для уточнения ошибочного счёта является гарантия того, что в результате такого уточнения у налогоплательщика не появится недоимка по другому налогу. Налоговики смогут и сами уточнить платёж, если найдут ошибку в оформлении платёжки и недоимку, возникшую из-за этого. До внесения поправок уточнять ошибочный счёт было нельзя, можно было только вернуть.

За какой период можно уточнить платёж?

Такая возможность будет доступна в течение 3 лет со дня перечисления платежа. Заявление налоговикам можно будет направить как на бумаге, так и в электронном виде: по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Если ли изменения для физических лиц?

Да, вводится единый налоговый платёж, перечисляемый физическим лицом добровольно в счёт предстоящей уплаты транспортного, земельного и налога на имущество. Граждане смогут зачислить единый налоговый платеж по месту жительства, и он поступит на счёт федерального казначейства. После этого налоговики самостоятельно засчитают сумму платежа в пользу предстоящих платежей  или в счёт долгов плательщика по этим же налогам. ФНС будет осуществлять расчёт в обычные сроки для начисления каждой категории налогов. Деньги со счёта будут в первую очередь оплачивать наименьшие налоговые начисления. При этом граждане будут получать уведомления. Физлицо сможет вернуть ту часть суммы, которую налоговая не распределила.

Также появится возможность уплаты налогов через МФЦ, в которых по решению региональных властей организована возможность принимать средства в счёт уплаты налогов.

Когда Закон № 232-ФЗ вступает в силу?

Закон вступил в силу 30 августа 2018 года, за исключением отдельных положений. Например, нововведения по уточнению платежей начнут применяться с 1 января 2019 года.

Мнения

Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, .


Посетить семинар по теме «Налоги, взносы, пошлины и таможенные платежи»

Все семинары по теме Налоги, взносы, пошлины и таможенные платежи