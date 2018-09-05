Что изменится в налогах

Традиционный обзор от юриста Максима Юзвака по недавним законопроектам, письмам ФНС и решениям судей.

Налоговые законопроекты

Парламентские каникулы стали причиной малой законодательной активности. В августе поступило всего два налоговых законопроекта от Правительства РФ. Первый законопроект вносит поправки в ст. 123 НК РФ и устанавливает условия для освобождения от ответственности налогового агента (законопроект № 527676-7). По сути, поправки воспроизводят позицию Конституционного Суда РФ, выраженную в Постановлении от 6 февраля 2018 г. № 6-П, согласно которой агент освобождается от ответственности при подаче достоверной отчетности и уплате несвоевременно перечисленного налога.

Второй правительственный законопроект направлен на установление размера полевого довольствия, необлагаемого НДФЛ (законопроект № 527489-7). По мнению Правительства, в целях избежания злоупотреблений указанный размер полевого довольствия, по аналогии с командировочными, должен составлять не более 700 рублей в день.

Новости от ФНС России

В письме от 05.07.2018 № СА-4-7/12933@ Служба разъяснила, что ст. 54.1 НК РФ не может применяться в отношении налоговых проверок, начатых до вступления в силу соответствующих поправок. В подтверждение такого подхода в Письме приведена многочисленная судебная практика.

Письмом от 02.08.2018 № БС-4-21/14968@ даны рекомендации по квалификации имущества в качестве движимого или недвижимого. Предлагается учитывать как формальные (наличие записи в ЕГРН), так и объективные критерии (наличие прочной связи с землей) для отнесения имущества к недвижимому.

Наконец, в письме от 13.08.2018 № СА-4-7/15613@ разъяснен порядок обложения ТСЖ и управляющих компаний в связи с перечислением жильцами коммунальных платежей.

Судьи: освобождение от НДС

Налогоплательщикам важно обратить внимание на дело ИП Пахалков (Определение от 03 июля 2018 г. № 304-КГ18-2570).

В данном деле Верховный Суд РФ допустил возможность освобождения налогоплательщика от НДС на основании ст. 145 НК РФ в случае переквалификации деятельности физического лица в предпринимательскую.

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