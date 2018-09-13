Шесть известных схем обмана заемщиков

Во многом жуликам помогает невнимательность банковских клиентов.
1. Получение кредитной карты по почтеВам приходит СМС, что одобрена карта и она отправлена по почте России наложенным платежом.
Вам нужно заплатить от 500 до 3000 рублей при получении карты.
Вы приходите на почту, не знаете что там в конверте, вынуждены рискнуть и выкупить конверт, которые после не можете вернуть почте. В итоге вы получаете конверт с: календарем или несколько анкет различных банков или бумажную карту или скидочную карту или что то другое, но не карту банка.
Все это мошенничество и обман доверчивых граждан, которые поверили что им дают кредит.
Помните ни один банк не высылает карту наложенным платежом, за которую на почте нужно что то платить.
2. Введите данные — потеряйте деньгиНекий сайт опубликовал срочное сообщение, будто информация о банковских картах ряда клиентов одной транспортной компании стала достоянием общественности.
Чтоб проверить, не попали ли вы в этот список, предлагалось ввести данные карты. Что интересно, многие совершили эти «рекомендуемые» мошенниками действия, после чего, естественно лишились своих средств.
Для реализации подобных схем жулики часто создают «фэйковые» сайты банков.
С целью воспользоваться интернет — банкингом, доверчивый клиент введет туда свои логин и пароль, после чего, они окажутся у мошенников, и клиент обязательно потеряет свои средства с кредитной или дебетовой карты.
Такие достаточно примитивные способы мошенничества сегодня очень популярны и успешны, поскольку число наивных банковских клиентов только растет, что не может не радовать мошенников.
3. Фокусы с «липовыми» документамиНе меньшей популярностью пользуются мошеннические схемы с банковскими картами.
Фокусы мошеннического мастерства жулики пытаются проявить при попытках получения денежных средств в кассах банка по поддельным документам.
Что интересно, число таких мошенников превышает даже самые смелые прогнозы экспертов.
По словам банковских работников, количество таких попыток может достигать 10-ти всего за один день, однако только в крайне редких случаях мошенники добиваются успеха.
4. «Свои люди» в банкеНе редки и случаи мошеннического сговора с работниками банковской структуры.
Подобные договоренности лишают жуликов каких либо проблем в своей деятельности и в полной мере развязывают им руки. В таких ситуациях чаще всего по поддельным документам на жертву оформляются кредиты, о которых ей станет известно только после прихода коллекторов.
Что же касается нерадивого работника, то скорее всего, за долгое время до обнаружения факта преступления, он уволится.
5. Скримминг и все, что с ним связаноЕще одним из самых распространенных способов мошенничества с картами, считается получение мошенниками секретной информации, путем считывания ее с магнитной полосы.
Данные мероприятия осуществляются по сговору с работниками ресторанов, магазинов, клубов и других мест, где клиент банка, может осуществлять расчет посредством банковской карты.
Этот способ очень похож на одну из подобных схем — «скримминг», когда мошенники устанавливают в банкомат устройство, позволяющее считывать данные с карт. Получив эти данные, а также код с карты, жулики без особых усилий с помощью применения специального оборудования изготовят дубликат пластиковой карты, после чего с легкостью завладеют средствами обманутого клиента.
6. Подставные коллекторыПоследнее время участились случаи обзвона банковских клиентов под предлогом возникшей задолженности. Представляясь коллекторами, преступникам удается не только получить секретные данные клиента, но и наличные, в качестве «погашения задолженности».
Естественно, клиент не получит на руки никаких документов о погашении, а найти таких мошенников практически невозможно.
Меры предосторожностиДля избежания подобных проблем соблюдайте простые меры безопасности:
- не разглашать никому коды от пластиковых карт и не доверять сами карты другим лицам;
- не оставлять банковские карты без присмотра и не записывать коды на них;
- не оставлять свои банковские данные на сомнительных сайтах;
- не использовать пластиковые карты с большими суммами для оплаты покупок через интернет;
- снимать наличные только в банкоматах при банковских учреждениях;
- не позволять сторонним лицам видеть пин — код, при введении его в банкомате;
- сохраняйте чеки проводимых операций;
- по возможности подключите смс — уведомление о проводимых операциях; при потере как карты, так и паспорта, обязательно извещать об этом банк.
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