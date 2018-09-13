Шесть известных схем обмана заемщиков

Во многом жуликам помогает невнимательность банковских клиентов.

1. Получение кредитной карты по почте

Вам приходит СМС, что одобрена карта и она отправлена по почте России наложенным платежом.

Вам нужно заплатить от 500 до 3000 рублей при получении карты.

Вы приходите на почту, не знаете что там в конверте, вынуждены рискнуть и выкупить конверт, которые после не можете вернуть почте. В итоге вы получаете конверт с: календарем или несколько анкет различных банков или бумажную карту или скидочную карту или что то другое, но не карту банка.

Все это мошенничество и обман доверчивых граждан, которые поверили что им дают кредит.

Помните ни один банк не высылает карту наложенным платежом, за которую на почте нужно что то платить.

2. Введите данные — потеряйте деньги

Некий сайт опубликовал срочное сообщение, будто информация о банковских картах ряда клиентов одной транспортной компании стала достоянием общественности.

Чтоб проверить, не попали ли вы в этот список, предлагалось ввести данные карты. Что интересно, многие совершили эти «рекомендуемые» мошенниками действия, после чего, естественно лишились своих средств.

Для реализации подобных схем жулики часто создают «фэйковые» сайты банков.

С целью воспользоваться интернет — банкингом, доверчивый клиент введет туда свои логин и пароль, после чего, они окажутся у мошенников, и клиент обязательно потеряет свои средства с кредитной или дебетовой карты.

Такие достаточно примитивные способы мошенничества сегодня очень популярны и успешны, поскольку число наивных банковских клиентов только растет, что не может не радовать мошенников.

3. Фокусы с «липовыми» документами

Не меньшей популярностью пользуются мошеннические схемы с банковскими картами.

Фокусы мошеннического мастерства жулики пытаются проявить при попытках получения денежных средств в кассах банка по поддельным документам.

Что интересно, число таких мошенников превышает даже самые смелые прогнозы экспертов.

По словам банковских работников, количество таких попыток может достигать 10-ти всего за один день, однако только в крайне редких случаях мошенники добиваются успеха.

4. «Свои люди» в банке

Не редки и случаи мошеннического сговора с работниками банковской структуры.

Подобные договоренности лишают жуликов каких либо проблем в своей деятельности и в полной мере развязывают им руки. В таких ситуациях чаще всего по поддельным документам на жертву оформляются кредиты, о которых ей станет известно только после прихода коллекторов.

Что же касается нерадивого работника, то скорее всего, за долгое время до обнаружения факта преступления, он уволится.

5. Скримминг и все, что с ним связано

Еще одним из самых распространенных способов мошенничества с картами, считается получение мошенниками секретной информации, путем считывания ее с магнитной полосы.

Данные мероприятия осуществляются по сговору с работниками ресторанов, магазинов, клубов и других мест, где клиент банка, может осуществлять расчет посредством банковской карты.

Этот способ очень похож на одну из подобных схем — «скримминг», когда мошенники устанавливают в банкомат устройство, позволяющее считывать данные с карт. Получив эти данные, а также код с карты, жулики без особых усилий с помощью применения специального оборудования изготовят дубликат пластиковой карты, после чего с легкостью завладеют средствами обманутого клиента.

6. Подставные коллекторы

Последнее время участились случаи обзвона банковских клиентов под предлогом возникшей задолженности. Представляясь коллекторами, преступникам удается не только получить секретные данные клиента, но и наличные, в качестве «погашения задолженности».

Естественно, клиент не получит на руки никаких документов о погашении, а найти таких мошенников практически невозможно.

Меры предосторожности

Для избежания подобных проблем соблюдайте простые меры безопасности: