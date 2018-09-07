Можно ли забрать деньги при выходе из ООО без уплаты налогов

По правилам, установленным ГК РФ, если это предусмотрено уставом организации, участник ООО может в любой момент выйти из него, получив от организации выплату своей доли. Есть ли варианты, при которых выплата доли участнику-юридическому лицу не будет облагаться налогом? Разбираются эксперты ГК «ГНК».

Для выхода учредитель ООО подает соответствующее заявление (важно зафиксировать момент его получения обществом, так как именно эта дата впоследствии станет датой выхода из него, соответственно, в тот момент доля участника перейдёт в ООО, и к ней будет привязан срок выплаты — см., например, постановление Пленума ВАС РФ N 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

В течение трёх месяцев (если устав не предусматривает других сроков) компания обязана расплатиться с выбывшим учредителем.

Как считать?

Рассмотрим выплаты, которые обязан осуществить выходящий участник-юрлицо.

В сумму вклада участника общества входят как первоначальные, так и последующие взносы в УК (Письмо Минфина России от 17 марта 2006 г. N 03-03-04/2/81).

Согласно п.2 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», стоимость доли участника (п. 6.1 ст. 23 14-ФЗ называет её действительной стоимостью доли) будет равна части стоимости чистых активов ООО, пропорциональной размеру его доли. Чистые активы должны быть оценены по данным бухучета (ст. 26 14-ФЗ), то есть единственным документом, на который необходимо опираться, будет бухгалтерский баланс.

В соответствии с п. 2 ст. 14 14-ФЗ действительная стоимость доли = номинальная стоимость доли / УК х чистые активы.

Выплата может быть осуществлена как деньгами, так и в других формах, например, имуществом и пр. (п. 2 ст. 94 ГК РФ).

Уставный капитал ООО равен 10 000 руб., в ООО 4 учредителя, каждый внёс по 2 500 рублей. Стоимость чистых активов общества на момент подачи заявления составила 1 000 000 руб. Участнику должно быть выплачено 250 000 рублей.

С точки зрения налогообложения не имеет значения, по какой причине участник покидает общество.

Какой налог, кому и сколько?

Итак, доля определена и выплачена. При этом налогообложения полученных денег или имущества не возникает только в двух случаях:

если дохода не было, то есть выплаченная доля равна исходному взносу участника в УК; если выплаченная участнику доля меньше уплаченного им взноса в уставный капитал (величина чистых активов оказывается меньше УК).

Во всех остальных вариантах участник ООО получил доход, который облагается налогом. Неважно, в какой форме доля была выплачена — деньгами или имуществом.

Налоговой базой выступит разница между суммой взноса и выплаченной суммой: на основании пп. 4 п. 1 ст. 251 НК РФ не признаётся доходом сумма в пределах первоначального взноса сумма, полученная при выходе.

Если участник внес в УК 10 000 рублей, а получил при выходе 260 000, то база составит 250 000 руб.

Сумма налога, который он должен уплатить, зависит от применяемой бывшим участником-юрлицом системы налогообложения — общей или упрощённой.

ОСН: юрлицо обязано уплатить налог на прибыль в размере 20%. Если брать предыдущий пример, то сумма уплаченного налога составит 250 000×20%= 50 000 руб.

УСН: вне зависимости от режима налогообложения: «доходы-расходы» или «доходы» налог уплачивается с суммы полученного дохода. Сумма полученного дохода для целей налогообложения определяется как разница между действительной стоимостью доли и суммой вклада 250 000×6%(15%) = 15 000 (37 500) руб.

Доход следует включать в состав внереализационных (п. 1 ст. 250 НК РФ).

Если выплаченная сумма меньше взноса, можно ли включить её в убытки?

Например, вклад участника в уставный капитал ООО составил 100 000 рублей, а действительная стоимость его доли при выходе из общества 20 000 рублей. Возникает ли у выходящего участника убыток в размере разницы между вкладом и действительной стоимостью его доли (то есть 80 000 рублей), который можно включить в состав расходов при уплате налога на прибыль?

Если при выбытии участника хозяйственного общества из состава общества размер полученного им дохода в виде действительной стоимости доли меньше его расходов по приобретению доли, полученный убыток может быть включен в состав расходов для целей налогообложения прибыли (см. Письмо Минфина от 6 марта 2013 г. № 03-03-06/1/6706).

В случае, если по стоимости чистых активов доля участника превышает его взнос в УК, то налог на прибыль платить придётся. Вариантов, при которых налогообложение равно нулю, не предусмотрено. Это подтверждает Письмо Минфина от 11.12.2017 № 03-03-06/1/82229, в котором отмечено, что перечень доходов, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль, содержится в ст. 251 НК РФ, и этот перечень исчерпывающий.

В свою очередь, в перечне (пп. 4 п.1 ст. 251) упоминается только доходы в виде имущества, имущественных прав, которые получены в пределах вклада (взноса) участником хозяйственного общества или товарищества (его правопреемником или наследником) ... при выходе (выбытии) из хозяйственного общества или товарищества.

Источник: Группа компаний ГНК