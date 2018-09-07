«Ночной бухгалтер». Как ФНС решила повысить свое качество. Куда ПФР тратит наши деньги

Налоговики стремятся превзойти ваши ожидания. Сбербанк больше не церемонится с «крупняком». Пенсионные деньги идут не туда. Картина дня в «НБ».
Про настоящее качество
Налоговая внедряет систему качества. И это, господа, просто волшебно!
«Руководство по качеству ФНС России» уже отпечатано и распространяется среди сотрудников ИФНС.
Посмотрите, как налоговики планируют выходить на показатели образцовой работы.
Если кратко, то ФНС рассматривает пожелания потребителей (это они так налогоплательщиков называют), стремясь превзойти их ожидания.
И еще ФНС с потребителями взаимозависимы и совершенствуются, взаимодействуя.
Так и видится картина. Закончилась комиссия в ИФНС и взаимозависимый с инспектором главбух, сияя, что усовершенствовался, заходит в метро, прямиком в светлое будущее.
Про пенсионные деньги
Разместили два эмоциональных материала про пенсионную реформу.
Первый — расследование ФБК про то, куда Пенсионный фонд потратил сто миллионов рублей. Спойлер: на аренду машин.
Второй — про мнения мужчин о повышении пенсионного возраста.
О чем говорят мужчины, если речь о пенсионной реформе: «Они пришли за нашими жизнями!».
Про Сбербанк
Сбербанк перестал церемониться с крупным бизнесом.
«Зелёный» поменял правила игры и вместо вялотекущей судебной работы ввел в практику жесткие точечные действия.
Про Бабкину и «Монетку»
Два скандала дня.
Один — про певицу Надежду Бабкину.
Ее вроде как обвинили в отмывании бюджетных денег.
Второй — про «Монетку» (нет, это не про певицу Монеточку, ее пока не трогают).
Свердловские налоговики усомнились в законности схемы, при которой используется уплата роялти иностранной компании за товарный знак.
А вот и клип Монеточки — про 90-е:
Ваша совершенствующаяся без помощи налоговиков редакция
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