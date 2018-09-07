«Ночной бухгалтер». Как ФНС решила повысить свое качество. Куда ПФР тратит наши деньги

Налоговики стремятся превзойти ваши ожидания. Сбербанк больше не церемонится с «крупняком». Пенсионные деньги идут не туда. Картина дня в «НБ».

Про настоящее качество

Налоговая внедряет систему качества. И это, господа, просто волшебно!

«Руководство по качеству ФНС России» уже отпечатано и распространяется среди сотрудников ИФНС.

Посмотрите, как налоговики планируют выходить на показатели образцовой работы.

Если кратко, то ФНС рассматривает пожелания потребителей (это они так налогоплательщиков называют), стремясь превзойти их ожидания.

И еще ФНС с потребителями взаимозависимы и совершенствуются, взаимодействуя.

Так и видится картина. Закончилась комиссия в ИФНС и взаимозависимый с инспектором главбух, сияя, что усовершенствовался, заходит в метро, прямиком в светлое будущее.

Про пенсионные деньги

Разместили два эмоциональных материала про пенсионную реформу.

Первый — расследование ФБК про то, куда Пенсионный фонд потратил сто миллионов рублей. Спойлер: на аренду машин.

Второй — про мнения мужчин о повышении пенсионного возраста.

О чем говорят мужчины, если речь о пенсионной реформе: «Они пришли за нашими жизнями!».

Про Сбербанк

Сбербанк перестал церемониться с крупным бизнесом.

«Зелёный» поменял правила игры и вместо вялотекущей судебной работы ввел в практику жесткие точечные действия.

Про Бабкину и «Монетку»

Два скандала дня.

Один — про певицу Надежду Бабкину.

Ее вроде как обвинили в отмывании бюджетных денег.

Второй — про «Монетку» (нет, это не про певицу Монеточку, ее пока не трогают).

Свердловские налоговики усомнились в законности схемы, при которой используется уплата роялти иностранной компании за товарный знак.

А вот и клип Монеточки — про 90-е:

Ваша совершенствующаяся без помощи налоговиков редакция