Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

Возможности злоупотреблять своим служебным положением у главного бухгалтера больше, чем вы можете себе представить. Не задумывались как это происходит? Мы собрали для вас самые распространенные способы мошенничеств, с которыми столкнулись наши клиенты.

Мертвые души

Приписки в платежных ведомостях фамилий несуществующих работников особенно распространены в компаниях с большим штатом и текучестью кадров.

Бухгалтер одного из наших клиентов похитил более 3 млн. рублей, выдавая зарплату. Он банально вносил в платежную ведомость заниженные суммы, а после выдачи денег, исправлял их в большую сторону. Это удалось установить после проведения комплексного аудита. Результат – четыре года условно для виновника.

Откаты от контрагентов, просрочивших оплату по договору

Несвоевременные расчеты – распространенная ситуация в бизнесе. Если должник не рассчитывается за отгруженный товар в срок, ему звонит, как правило, главный бухгалтер и угрожает взыскать долг через суд с начислением пени и штрафных санкций. В ответ он получает предложение повременить с принудительным взысканием просроченной задолженности за вознаграждение.

В практике встречались случаи, когда бухгалтеры намеренно превращали задолженность в безнадежную, не докладывая руководству о ее наличии до истечения процессуальных сроков. В итоге, взыскать долг в судебном порядке становится невозможно.

Распределением финансовых средств компании занимается бухгалтер, устанавливая порядок платежей. И не редко он получает «благодарности» за изменение их приоритетности или выбор «правильного» контрагента для сотрудничества.

Мошенничество с командировочными расходами

Серьезные мошенничества всегда совершаются в сговоре с другими работниками компании. Продажа чеков, проездных билетов и счетов на проживание в гостинице пользуется спросом. Это способ завысить представительские расходы и положить разницу себе в карман.

Оформляя командировку бухгалтер, договорившись с командированным работником, может:

Составить несколько авансовых отчетов, хотя по факту командирован был один работник.

Продлить срок командировки.

Принять «липовые» документы, подтверждающие командировочные расходы, которых не было в действительности.

Мошенничество с товарно-материальными ценностями

Одному из наших клиентов – директору строительной компании в ходе проведения аудиторской проверки мы задали вопрос, на каком объекте были установлены двери из натурального дуба. Они числились на счетах учета и не были списаны. Он удивился, ведь никаких дверей его компания не приобретала.

Оказалось, что двери установила в своем доме главный бухгалтер, вместе с этим за счет компании был куплен гипсокартон и фактурная штукатурка.

Это только часть махинаций. На практике незаконных операций, которые может совершить недобросовестный бухгалтер, значительно больше. Возможно ли их предотвратить? Проблему решает передача функций бухгалтера аутсорсинговой компании. Таким способом можно избежать: