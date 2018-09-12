Как аудиторы будут передавать информацию налоговикам

Что произошло?Президент России подписал Федеральный закон от 29.07.2018 № 231-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», дополнивший полномочия налоговых органов.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
В чём суть нового закона?Налоговым органам предоставлено право запрашивать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы и информацию о налогоплательщиках, иными словами, налоговым органам предоставлен доступ к документам и сведениям, составляющим аудиторскую тайну.
С какой целью приняты поправки?Поправки разработаны в целях совершенствования налогового контроля, а именно: налоговые органы смогут осуществлять сбор, хранение и использование информации о налогоплательщике, полученной от аудиторов. Необходимость таких изменений была установлена в рекомендациях Организации экономического сотрудничества и развития.
Однако, по мнению некоторых экспертов, в частности, представителей Торгово-промышленной палаты России, принятые новшества могут привести к снижению востребованности аудиторских услуг и ухудшению качества представляемой в налоговые органы налоговой отчётности.
Когда налоговые органы вправе запросить информацию?Поправками чётко установлено, в каких случаях налоговые органы могут истребовать у аудиторов сведения. Во-первых, при непредставлении проверяемым налогоплательщиком соответствующих документов при проведении выездной налоговой проверки или при проведении проверки в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Заметим, что камеральные проверки в этот перечень не входят.
Во-вторых, при поступлении в отношении аудируемого лица запроса компетентного органа иностранного государства (территории), с которым у РФ заключен об этом международный договор.
Какие клиенты аудиторов находятся в зоне риска?У аудиторов смогут запросить сведения, которую они получили при оказании аудиторских услуг и связанных с аудиторской деятельностью услуг, указанных в п. п. 1, 2, 4, 5 ч. 7 ст. 1 Закона об аудиторской деятельности. Такими услугами являются, например: ведение бухгалтерии, налоговый консалтинг, ведение налогового учёта, консультирование по ведению финансово-хозяйственной деятельности, юридическая помощь.
Какую информацию о клиенте аудитор обязан представлять в налоговый орган?В первую очередь, запрашиваемые сведения должны относиться к исчислению и уплате налогов, сборов и страховых взносов.
Кроме того, представить документы аудиторы будут обязаны только на основании решения руководителя ФНС России или его заместителя. В таком решении должны быть указаны реквизиты решения о проведении проверки, в рамках которой возникла необходимость запросить документы и информацию у аудитора, сведения о предмете проверки и периоде, за который она проводится. Кроме того, в решении должна быть указана информация о дате, когда налогоплательщику направлено требование о представлении документов, и сроке их представления, а также сведения об их непредставлении, реквизиты и иные сведения, позволяющие идентифицировать запрашиваемую информацию.
Если инспекция истребует сведения по запросу компетентного органа иностранного государства, у аудитора могут быть истребованы документы, обеспечивающие исполнение налоговым органом такого запроса.
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