Как аудиторы будут передавать информацию налоговикам

Что произошло? Президент России подписал Федеральный закон от Президент России подписал Федеральный закон от 29.07.2018 № 231-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», дополнивший полномочия налоговых органов. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

В чём суть нового закона? Налоговым органам предоставлено право запрашивать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы и информацию о налогоплательщиках, иными словами, налоговым органам предоставлен доступ к документам и сведениям, составляющим аудиторскую тайну. Налоговым органам предоставлено право запрашивать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы и информацию о налогоплательщиках, иными словами, налоговым органам предоставлен доступ к документам и сведениям, составляющим аудиторскую тайну.

С какой целью приняты поправки? Поправки разработаны в целях совершенствования налогового контроля, а именно: налоговые органы смогут осуществлять сбор, хранение и использование информации о налогоплательщике, полученной от аудиторов. Необходимость таких изменений была установлена в рекомендациях Организации экономического сотрудничества и развития. Поправки разработаны в целях совершенствования налогового контроля, а именно: налоговые органы смогут осуществлять сбор, хранение и использование информации о налогоплательщике, полученной от аудиторов. Необходимость таких изменений была установлена в рекомендациях Организации экономического сотрудничества и развития. Однако, по мнению некоторых экспертов, в частности, представителей Торгово-промышленной палаты России, принятые новшества могут привести к снижению востребованности аудиторских услуг и ухудшению качества представляемой в налоговые органы налоговой отчётности.

Когда налоговые органы вправе запросить информацию? Поправками чётко установлено, в каких случаях налоговые органы могут истребовать у аудиторов сведения. Во-первых, при непредставлении проверяемым налогоплательщиком соответствующих документов при проведении выездной налоговой проверки или при проведении проверки в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Заметим, что камеральные проверки в этот перечень не входят. Поправками чётко установлено, в каких случаях налоговые органы могут истребовать у аудиторов сведения. Во-первых, при непредставлении проверяемым налогоплательщиком соответствующих документов при проведении выездной налоговой проверки или при проведении проверки в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Заметим, что камеральные проверки в этот перечень не входят. Во-вторых, при поступлении в отношении аудируемого лица запроса компетентного органа иностранного государства (территории), с которым у РФ заключен об этом международный договор.

Какие клиенты аудиторов находятся в зоне риска? У аудиторов смогут запросить сведения, которую они получили при оказании аудиторских услуг и связанных с аудиторской деятельностью услуг, указанных в п. п. 1, 2, 4, 5 ч. 7 ст. 1 Закона об аудиторской деятельности. Такими услугами являются, например: ведение бухгалтерии, налоговый консалтинг, ведение налогового учёта, консультирование по ведению финансово-хозяйственной деятельности, юридическая помощь. У аудиторов смогут запросить сведения, которую они получили при оказании аудиторских услуг и связанных с аудиторской деятельностью услуг, указанных в п. п. 1, 2, 4, 5 ч. 7 ст. 1 Закона об аудиторской деятельности. Такими услугами являются, например: ведение бухгалтерии, налоговый консалтинг, ведение налогового учёта, консультирование по ведению финансово-хозяйственной деятельности, юридическая помощь.

Какую информацию о клиенте аудитор обязан представлять в налоговый орган? В первую очередь, запрашиваемые сведения должны относиться к исчислению и уплате налогов, сборов и страховых взносов. В первую очередь, запрашиваемые сведения должны относиться к исчислению и уплате налогов, сборов и страховых взносов. Кроме того, представить документы аудиторы будут обязаны только на основании решения руководителя ФНС России или его заместителя. В таком решении должны быть указаны реквизиты решения о проведении проверки, в рамках которой возникла необходимость запросить документы и информацию у аудитора, сведения о предмете проверки и периоде, за который она проводится. Кроме того, в решении должна быть указана информация о дате, когда налогоплательщику направлено требование о представлении документов, и сроке их представления, а также сведения об их непредставлении, реквизиты и иные сведения, позволяющие идентифицировать запрашиваемую информацию. Если инспекция истребует сведения по запросу компетентного органа иностранного государства, у аудитора могут быть истребованы документы, обеспечивающие исполнение налоговым органом такого запроса.

За какой срок аудитор должен передать сведения? Аудитор должен представить запрашиваемые документы и информацию в течение 10 дней со дня получения требования. Если представить документы в срок не получается, то нужно письменно сообщить об этом в инспекцию на следующий день после получения требования. Также следует указать причины, по которым документы невозможно представить, и срок, когда они будут переданы (п. 3 ст. 93 НК РФ). Аудитор должен представить запрашиваемые документы и информацию в течение 10 дней со дня получения требования. Если представить документы в срок не получается, то нужно письменно сообщить об этом в инспекцию на следующий день после получения требования. Также следует указать причины, по которым документы невозможно представить, и срок, когда они будут переданы (п. 3 ст. 93 НК РФ).

В каком порядке аудитор представляет сведения о клиенте? Документы передаются в том же порядке, что и налогоплательщиками при проверке. Так, документы на бумажном носителе представляются в виде заверенных аудитором копий, все листы таких документов должны быть пронумерованы и прошиты. Документы могут быть переданы аудитором непосредственно в налоговый орган или направлены по почте заказным письмом. Документы передаются в том же порядке, что и налогоплательщиками при проверке. Так, документы на бумажном носителе представляются в виде заверенных аудитором копий, все листы таких документов должны быть пронумерованы и прошиты. Документы могут быть переданы аудитором непосредственно в налоговый орган или направлены по почте заказным письмом.

Клиенты аудиторов могут узнать о запросе документов и информации? Да, в общем случае аудитору не запрещено информировать налогоплательщика (аудируемое лицо) о получении требования налогового органа о представлении документов. Исключением является случай, когда запрос компетентного органа иностранного государства содержит запрет на такое информирование. Да, в общем случае аудитору не запрещено информировать налогоплательщика (аудируемое лицо) о получении требования налогового органа о представлении документов. Исключением является случай, когда запрос компетентного органа иностранного государства содержит запрет на такое информирование.