Потеряв паспорт, можно неожиданно стать предпринимателем

Без меня меня женили...Таким словами можно описать ситуацию, в которую попал гражданин из Пермского края. Мужчина стал ИП, сам того не желая.

С чего все началось

Все началось с потери паспорта. В январе 2010 мужчина потерял паспорт, а в феврале того же года получил новый. Через 5 лет, в 2015 году, неожиданно он получил из ИФНС уведомление о наличии у него задолженности по налогам ИП. Так гражданин выяснил, что с декабря 2014 является предпринимателем. В ЕГРИП были заявлены такие виды деятельности как грузоперевозки, ремонт автомобилей, розничная торговля, предоставление займов, реклама, прочие персональные услуги.

Обескураженный налогоплательщик, недолго думая, обратился в полицию. В заявлении он указал, что неустановленные лица воспользовались его паспортом, открыли бизнес на его имя с целью уклонения от налогов.

Как все произошло

Как выяснилось, документы на регистрацию ИП были представлены в налоговую инспекцию представителем, который действовал на основании нотариальной доверенности.

Почерковедческая экспертиза показала, что подпись на доверенности поддельная.

Представитель пояснил полицейским, что не имел личного знакомства с данным ИП. Человека, который поручил ему регистрацию, он внимательно не рассматривал и не сличал его с фотографией в паспорте. Нотариус заявила, что незначительные различия между фотоизображением в паспорте и лицом доверителя были расценены ей как то, что паспорт получен давно и человек мог измениться.

Что дальше

Между тем возбуждении уголовного дела было отказано. Обращаться в суд мужчина не стал. Он неоднократно обращался в ИФНС как письменно, так и устно. Там ему обещали помочь. Однако вместо помощи он получал все новую информацию о растущей задолженности.

В июле 2017 мужчина «закрыл ИП», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись.

В октябре 2010 мировой суд вынес судебный приказ о взыскании с него налоговой задолженности, которая образовалась за время его регистрации в качестве ИП.

Суд

В 2018 году «бывший ИП поневоле» обратился в Арбитражный суд Пермского края. Он потребовал признать недействительной его регистрацию в качестве ИП, так как никаких заявлений с такой просьбой он в ИФНС не направлял.

Налоговики не отрицали все обстоятельства, описанные в иске, но выступили против идеи о признании регистрации ИП недействительной. Во-первых, заявили налоговики, заявление по форме Р21001 и приложенные к нему документы соответствуют нормам «регистрационного» закона 129-ФЗ. Форма Р21001, копия паспорта и доверенность заверены нотариусом.

Во-вторых, в моменту судебного разбирательства гражданин уже перестал быть ИП, о чем внесена запись в ЕГРИП. А значит внесение каких-либо записей в настоящее время невозможно, заявили налоговики.

Решение суда

Однако суд с выводами налоговиков не согласился. Оспариваемое решение о регистрации в качестве ИП принято на основании заявления, содержащего реквизиты, при отсутствии прямого волеизъявления на это заявителя, говорится в решении суда от 15.08.18 по делу №А50-19999/2018

Не может быть признана действительной регистрация, проведенная на основании пакета документов, которые только по своему наименованию соответствуют требованиям Закона № 129-ФЗ, но которые юридически несостоятельны.

В этой связи суд признал недействительной запись о регистрации ИП в 2014 году и обязал налоговую инспекцию устранить допущенные нарушения прав и законных интересов истца.

На сегодняшний день никаких исправлений в ЕГРИП по данному бывшему ИП не внесено. У ИФНС еще есть время, чтобы обжаловать решение в порядке апелляционного производства.