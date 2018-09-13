Вопросы бухгалтеру от следователей, правильный НДС в платежках и сожжение документов: что обсуждали коллеги

Много важных тем обсуждали на неделе в группе «Красный уголок бухгалтера».

НДС в платежках

При оплате товаров, услуг в платежном поручении в разделе «Назначение платежа» необходимо указывать информацию об НДС. Это может быть выделенная сумма налога на добавленную стоимость или указание на то, что налог не уплачивается. Сведения об НДС должны быть в обязательном порядке записаны отдельной строкой.

При всей кажущейся простоте, ошибки в части неверно указанного НДС довольно часто возникают:

Коллеги, а как вы доносите до клиентов, приличными словами, что НЕ стоит писать в ПП «Без НДС», а надо написать «НДС 0%»? Может есть какой секретный способ, чтобы бухи читали, что написано? Испробовано ффсе! От огромного шрифта с напоминанием до угроз возврата. — Алла Кись

Бухгалтеры поделились опытом, как донести до контрагента информацию, что НДС в платежном поручении должен быть указан корректно:

«Просто возвращать платежи с назначением „неверное назначение платежа“ не пробовали? Потом требовать еще раз оплаты. Если не дошло, еще раз. У нас такая дрессировка срабатывает» (Андрей Юдаев);

«Вот честно, как-то раз мне вернули платеж мои поставщики из-за неверно указанного НДС, объяснив это тем, что их программа не стыкует. Платила правильно. Еще был вариант, когда заставляли через банк-клиент (!!)! прогонять письмо об изменении платежа и просто письмо от меня не проходило. Может попробовать какой-то из этих вариантов» (Вера Горлова);

«Я бы в счете указывала: "В назначении платежа обязательно писать «НДС 0%»" , далее курсивом: "если указываете «без НДС» — это неверно для данного платежа — здесь ставка НДС="0%" и это важно!".

Обычно все же смотрят в счет, сработает у большинства» (Ольга Денисова).

Как утилизировать старые документы

Бухгалтерские документы должны храниться определенный период времени. После истечения срока хранения возникает вопрос: что делать с документами?

Бухгалтерские документы со сроком временного хранения до 10 лет включительно, после истечения срока хранения уничтожаются (абз.2 п.2.3 Приказа Минкультуры от 31.03.2015г. № 526).

Согласно перечню, на утилизацию составляется акт на уничтожение документов. Акт может быть составлен в произвольной форме.

Документы уничтожаются:

— измельчением;

— сожжением;

— передачей на уничтожение в специализирующую организацию;

— иными способы.

Кто-нибудь уничтожал документы старых периодов? Как это всё оформляется? А то лежат у одной организации папки аж с 2008 года (банковские выписки, акты, накладные, отчетность, зарплата, договора ГПХ). Знаю что зарплату, кадры, договоры с физ.лицами надо хранить долго. А остальное? Фирма та всю жизнь на УСН 6%. Могу я их просто сжечь на даче или прям обязательно в фирму, занимающуюся ликвидацией документов, обращаться? — Елена Соковинова

Как уничтожают документы после истечения срока хранения участники группы:

«Я жгу на даче. Уж не знаю, насколько это правильно» (Анастасия Ко);

«Вот пишут многие, что в помойку... Ну, не хотите по акту уничтожать, так хотя бы сдайте!! Это же перерабатываемый материал. А потом на экологию жалуемся...» (Ирина Тюкина);

«Доки по з/п хранятся 75 лет, по ОС, ТМЦ, МПЗ- 5 лет, доки по авансовым отчетам — 5 лет (инструкция по БУ) налоговые декларации, требования, и всякие поясниловки по налогам — 5 лет (инструкция по НУ). Мы списываем ежегодно, согласно акту. Вызываем архивариуса, он смотрит, сверяет по акту, пишет разрешение. Сами вывозим, сжигаем» (Оксана Фурман).

Вызов бухгалтера к следователям

Трудна и неказиста жизнь бухгалтера. Постоянная участница КУБа рассказала, как прошел её вызов в следственный комитет.

Завтра вызывают в СК на очную ставку с бывшим геной: подтвердить мои показания, что всеми деньгами распоряжался только он. Дело пока что только по трудовому законодательству.

Теперь вот и такой опыт. — Инна Косик

Инна рассказывает, что по данной организации это не первый вызов на допрос в качестве свидетелей.

Поводом послужила жалоба одной из сотрудниц, которая официально не была трудоустроена.

Одна из не оформленных официально сотрудниц (даже и не могу сказать, сколько она отработала — неделю или больше) предполагаю, что ей не заплатили за работу (но это только мои предположения) разозлилась и подала заявление. Дело открыто по статье «Мошенничество» — брать людей на работу, но не платить им зарплату.

Следователи задавали вопросы:

— кто принимал на работу,

— кто подписывал трудовые документы,

— кто выдавал зарплату,

— кто распоряжался кассой и р/с.

На очной ставке надо было подтвердить свои же показания и ответить на вопросы адвоката, если тот их будет задавать.

В подобной ситуации бухгалтерам полезно ознакомиться со статьей: Отвечаем вместе: всё о субсидиарной ответственности главного бухгалтера.

Подотчетные директора

Директор, который к тому же еще и учредитель, берет подотчетные суммы, но не закрывает их. Со временем размер долга как снежный ком увеличивается, и перед бухгалтером становится вопрос: как этот долг списать?

Руководитель снял кучу наличных, оплачивал многие расходы налом, а подотчётные висят. Куда теперь их девать, как долго они могут висеть на 71 счёте, может был такой опыт у вас? Ломаю голову, как списать, чтобы не попасть на зп налоги. Снимал как подотчётные и на карту корпоративную и оттуда видимо уже обналичивал. — Наида Куштакова

Долг желательно обнулить, для этого можно воспользоваться следующими способами:

1.Самый простой вариант — еще раз уточнить у руководител,я все ли чеки, иные документы, подтверждающие расходы, он передал в бухгалтерию. Как показывает практика, директорам свойственно, забыв о документах, месяцами хранить их у себя.

«А в чем проблема закрыть авансовыми отчётами?» (Natalia Nazarova).

2. Переоформить долг по подотчету в заем.

«Как вариант, перевести из разряда подотчета в разряд займов. Фирма выдала гене заем. Правда, тут может возникнуть % на заем, материальная выгода. Но привести в чувства руководство необходимо» (Андрей Юдаев).

3. Погасить долг по подотчету дивидендами.

«Дивиденды выплатите. 13% меньше, чем полностью зарплатные» (Анна Симонова Фарбштейн).

4. Выдать денежный или материальный подарок на сумму неподтвержденного подотчета.

5. Арендовать имущество у руководителя, расчет проводит взаимозачетом в счет погашения подотчета.

Иногда бухгалтеры формально проводят возврат подотчетных сумм в кассу, но здесь много подводных камней.

«А вернуть подотчет в кассу предприятия, как неизрасходованные? Пусть там висят. Лимит, если нужно, установите. Директору накажите чеки насобирать всей семьёй и соседями) на канцелярию и прочую удачную для списания ерунду и списывайте потихонечку через 71. Просто заставьте его собирать чеки в дальнейшем» (Lutai Irina).