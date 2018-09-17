Налоговые каникулы для ИП 2018: правила предоставления

В результате резкого повышения страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, состоявшегося в конце 2012 года, в России произошло обвальное падение их количества. Если за период с 2005 года наблюдался двукратный рост предпринимательской активности граждан (с 2 млн до 4 млн предпринимателей), то в течение года после повышения взносов прекратил работу примерно каждый четвертый бизнесмен (943,5 тыс.).

Пытаясь хоть как-то исправить последствия катастрофы, российские законодатели приняли ряд норм, облегчающих положение пострадавших представителей малого бизнеса. Так, были приняты меры по снижению административного давления на бизнес, введены надзорные каникулы.

Но помимо ограничения количества проверок, предпринимателям подарили и возможность сэкономить потраченные на страховые взносы денежные средства за счет других сборов. Закон о налоговых каникулах (НК) был принят в России в 2014 году, по результатам ознакомления со статистикой предпринимательской активности за прошедший после повышения взносов год. В силу он вступил с начала 2015 года и действительно возымел определенное действие, увеличив количество новичков, желающих попробовать свои силы в бизнесе.

Хотя за прошедшее с ноября 2012 по июль 2018 года время попробовали и прекратили свою работу 4,1 млн предпринимателей, но число новичков не становится меньше. К 1 июля 2018 года количество зарегистрированных ИП почти достигло докризисных значений и составило 3,9 млн человек (в том числе фермеров). Во многом это заслуга налоговых каникул.

Однако, ведение бизнеса в России по-прежнему крайне рискованное занятие: лишь 460 тыс. предпринимателей смогли продержаться свыше 14 лет, а всего в реестре ФНС числится почти 10 млн прекративших свою работу индивидуалов.

Налоговые каникулы для малого бизнеса в 2018 году

В отличие от ряда послаблений, предоставляемых представителям малого бизнеса, НК были предоставлены исключительно для физических лиц, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

Таким образом, юридические лица, насколько бы они не были малыми, не могут претендовать на налоговые каникулы.

Понятие «налоговые каникулы», само по себе, в кодексе не закреплено. Это «народное» название поправок, внесенных Федеральным законом № 477-ФЗ от 29 декабря 2014 года в НК РФ.

Этими поправками была установлена нулевая ставка для некоторых категорий ИП, применяющих спецрежимы налогообложения (УСН и ПСН), но данные поправки прекратят свое действие с 1 января 2021 года.

Условия налоговых каникул для ИП

Строго говоря, кодекс не увязывает напрямую возможность использования НК только ИП, относящимися именно к малому бизнесу. Под требования нормативного акта подходит и микробизнес, а конкретные ограничения по численности сотрудников и выручке отданы на откуп региональным законотворцам. При этом для них установлено лишь нижнее ограничение по выручке (для режима УСН) – они не вправе ограничивать применение льгот доходами ниже 15 млн руб.

Верхнего ограничения нет, но регионы не могут превысить пороги утраты права на спецрежимы налогообложения (150 млн руб. для упрощенцев и 60 млн руб. для ПСН), в связи с чем и ИП, использующий НК, не может выйти за пределы микро и малого бизнеса, ограниченного суммой до 800 млн. руб.

Таким образом, уйти на НК сможет лишь «малый» бизнесмен.

Как долго будут действовать каникулы?

В 2018 году НК продолжают действовать и продлятся еще два с половиной года. Предусмотренный законом каникулярный срок истечет по окончании 2020 года.

Однако следует учитывать, что льготный период не может использоваться в течение всех 6 лет действия закона. Применить нулевую ставку по упрощенке и ПСН можно лишь в течение двух налоговых периодов (НП), причем они должны быть последовательными.

Поскольку НП считается год, то не получится воспользоваться льготой в 2015-м, а затем в 2018 годах, нужно чтобы годы шли один за другим, к примеру, 2019 и 2020 годы.

Фактически для тех, кто только планирует открытие своего бизнеса, заканчивается окно возможностей по использованию НК. Последний шанс полностью их использовать закончится 1 января 2019 года, а опоздавшие бизнесмены смогут воспользоваться только сокращенным сроком НК.

То есть, если зарегистрироваться в октябре 2019 года, то получится использовать только немногим более года НК, поскольку с 2021 года они канут в прошлое.

Также следует учитывать, что льгота относится только к тем ИП, которые зарегистрированы позже 1 января 2015 года. Разумеется, не смогут использовать ее и те новички, которые оформят регистрацию по истечении действия каникулярного периода.

Еще одним требованием является первичность регистрации: если ИП снялся с регистрации, а затем вновь зарегистрировался в реестре ФНС, то он не сможет воспользоваться НК, даже если не использовал их при первой регистрации.

Налоговые каникулы для ИП на УСН в 2018 году

Упрощенка – это первый из двух спецрежимов, на которых допустимо применение НК. Не сможет воспользоваться ими ИП, оставшийся на общей системе налогообложения, применяющий ЕНВД или единый сельхозналог.

Оптимальнее всего начинать использование льготной нулевой ставки по упрощенке непосредственно с начала НП. На данный момент, в наилучших условиях окажутся бизнесмены, которые «уйдут на каникулы» с 1 января 2019 года. Начало применения льготы до и после этой даты не будет оптимальным, поскольку срок ее использования окажется короче.

Существует серьезное ограничение по видам деятельности. Нулевой ставкой смогут воспользоваться только те предприниматели, которые ориентированы на выполнение какого-либо из трех направлений работы: по социальному обеспечению населения;

производственная;

научно-исследовательская;

бытовое обслуживание граждан.

Однако конкретные виды работ из перечисленных трех направлений, которые подпадают под льготное налогообложение, устанавливаются региональными парламентариями. Закон не устанавливает обязанности предоставлять льготу по всем трем направлениям. Регионы вольны самостоятельно определить круг достойных помощи.

При этом ИП для применения льготы должен по результатам года не менее 70% своих доходов получить именно от тех видов работ, которые установлены в его регионе местными законодателями, а также соблюсти определенные ими ограничения по количеству персонала и объему выручки. Границы не могут быть ниже 15 млн и выше 150 млн., а по персоналу – не более 100 человек.

Нужно иметь в виду, что налоговые каникулы освобождают ИП лишь от налога по УСН. Прочие налоги (НДФЛ, транспортный, имущественный, сборы и страховые взносы) никто не отменял. Также сохраняется и обязанность по сдаче декларации по УСН.

Налоговые каникулы для лиц на патенте (ПСН)

Вторым режимом, использование которого дает возможность воспользоваться НК, является патентная система.

Сферы труда предпринимателя, претендующего на каникулярный режим при использовании ПСН, полностью идентичны вышеизложенным требованиям по УСН. Точно так же, конкретные виды устанавливаются исключительно внутри регионов.

Хотя отсутствует требование о 70% дохода от этой сферы, но предусмотрен обязательный раздельный учет доходов от видов, подпадающих под каникулярные условия, против всех других доходов, облагаемых по иным ставкам и системам.

Кроме того, региональные законотворцы лишены возможности менять границы объемов выручки, допустимой для использования каникул при ПСН. Граница осталась неизменной – 60 млн руб., которыми ограничена сама возможность применения ПСН.

Налоговые каникулы для лиц на патенте (ПСН)

Одним из первых российских регионов, использовавших право на введение НК, стала Москва. Список видов деятельности столичных ИП, получивших право на экономию, необычно широк и содержит 25 видов деятельности при упрощенке, а также 17 видов деятельности при ПСН.

Интересно, что в этом регионе под льготную категорию попали даже образовательные и спортивные услуги, которые напрямую не поименованы в федеральном нормативном акте, как подпадающие под освобождение от УСН или ПСН.

При этом допустимое количество наемного персонала было ограничено 15-ю работниками, а лимиты выручки трогать не стали.

Санкт-Петербург сильно отстал от Москвы и ввел НК на своей территории только на год позже федеральных поправок. Количество работников и лимит дохода в этом регионе установлены идентичными московским нормам, а в перечень видов включили 3 раздела ОКВЭД за некоторыми исключениями:

услуги в области здравоохранения и социальные услуги (кроме здравоохранения);

услуги, связанные с научной, инженерной и профессиональной деятельностью (кроме бухгалтерских и правовых, ветеринарных, управленческих, рекламных, архитектурных и некоторых других услуг);

продукция обрабатывающих производств (кроме алкогольной, табачной, нефтяной, химической, металлургической, лекарственной продукции, а также оружия и боеприпасов к нему).

Есть и прецеденты снижения размера выручки ниже лимита по УСН. К примеру, в Республике Адыгея лимит установлен на уровне 20 млн руб. Еще серьезнее ограничили предпринимателей Владимирской области: там лимит выручки установлен на уровне 6 млн руб.

Интересный подход применили в Орловской области. Там местное законодательное собрание установило разные уровни дохода для первого и второго НП. В первом периоде использовать НК можно при доходе до 24 млн руб., а во втором этот лимит снижается до 12 млн руб.

Дополнительные ограничения по количеству сотрудников применяются не слишком часто. К примеру, менее серьезный, чем в Москве и Санкт-Петербурге, лимит установлен в Ханты-Мансийском автономном округе – 50 человек.

Но в целом большинство региональных законов о НК схожи между собой до степени смешения.

Источник: персональный блог налогового адвоката Павла Тылика