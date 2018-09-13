Налоговая «закрывает» ИП, не сообщивших о продлении вида на жительство. Но шанс на спасение есть

ИП-иностранец продлил вид на жительство или получил гражданство РФ, но не уведомил об этом ИФНС. Как итог — принудительное «закрытие ИП» налоговиками. Причем, узнает об этом неприятном сюрпризу бизнесмен, как правило, не сразу. Такие ситуации — нередкость.

Что делать? Как вариант — обращаться в суд. Надежда на благополучный исход дела есть.

ИП с ВНЖ

Зарегистрировал ИП когда был иностранцем. В 2016 году получил паспорт и стал гражданином РФ. Вчера ИФНС закрыло его ИП «в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право данного лица временно или постоянно проживать в Российской Федерации»

Надо было налоговую уведомлять о том, что он паспорт получил? Или это их косяк и надо жаловаться? — room111

Между тем коллеги советуют не сдаваться и жаловаться в УФНС или обращаться в суд. Положительные примеры есть. Впрочем, отрицательные тоже.

Суд на стороне ИП

Гражданин Армении зарегистрировался в качестве ИП в Пермском крае в видом на жительство до апреля 2017. Потом своевременно вид на жительство был продлен до 2022 года.

Однако ИФНС внесла в ЕГРИП запись о прекращении иностранцем деятельности в качестве ИП в связи с окончанием срока действия вида на жительство. Он о своем «закрытии» не знал и продолжал совершать сделки, получать доход.

ИП направил жалобу в УФНС, но вышестоящий налоговый орган поддержал налоговиков и ничем не помог предпринимателю. Там заявили, что ИП должен лично извещать налоговиков о продлении ВНЖ.

Тогда он обратился к бизнес-омбудсмену, который в качестве третьего лица вступил в судебное разбирательство между ИП и ИФНС.

Отметим, что на тот момент, чтобы не терять драгоценного времени, иностранный гражданин повторно зарегистрировался как ИП. Однако он намеревался добиться признания закрытия его первоначального предпринимательства недействительным. И ему это удалось.

Бизнес-омбудсменом была получена информация, что сотрудниками миграционной службы своевременно были внесены сведения, касающиеся продления вида на жительство и оформления регистрации по месту жительства гражданину Республики Армения, а также сделаны выгрузки в федеральные базы данных. Сроки и порядок предоставления в налоговый орган сведений в отношении заявителя были полностью соблюдены.

Напомним, на основании п.5 ст.5 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 ИП обязан в 3-дневный срок известить налоговиков об изменении сведений, указанных в ЕГРИП. Об изменении некоторых сведений извещать не нужно, но ВНЖ к ним не относится.

Тем не менее суд указал, что налоговый орган не имел права требовать с заявителя представления документов и сведений, которые налоговый орган мог и должен был получить от другого государственного органа, предоставляющего государственные услуги.

Таким образом суд пришел к выводу о том, что действия налогового органа не соответствуют закону и нарушают права и законные интересы заявителя (дело №А50-30892/2017).

Налоговиков обязали устранить допущенные нарушения путем исключения из ЕГРИП регистрационной записи о прекращении гражданином Армении деятельности в качестве ИП. Одновременно суд обязал налоговиков удалить запись о повторной регистрации ИП.

Кроме того, в целях восстановления нарушенных прав заявителя суд посчитал возможным удовлетворить требование о признании всех действий гражданина, совершенных им в процессе осуществления предпринимательской деятельности в период с «закрытия первоначального ИП», совершенными в качестве зарегистрированного индивидуального предпринимателя, в том числе сохранить право на ЕНВД.

УФНС на стороне ИП

Иногда дело даже не доходит до суда. Так, один из читателей нашего форума поделился историей, когда иностранцу помогло обращение с жалобой в УФНС. Решение налоговиков о прекращении деятельности ИП было отменено.

Суд против ИП

Однако не всем везет. Так, например, Московский областной суд в своем определении № 33-21962/2015 от 14.09.2015 заявил, что налоговики правы, «закрыв ИП» в связи с окончанием срока ВНЖ.

Суд указал, что необходимость информировать в течение 3 дней об изменениях в документе, подтверждающем право ИП временно или постоянно проживать на территории РФ, возложена на индивидуального предпринимателя. Восстановиться в качестве ИП иностранцу не удалось.