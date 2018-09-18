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Почему вы думаете, что вам не нужен эквайринг и почему это не так

Если ваша выручка больше 40 млн в год, то вы уже с октября прошлого года обязаны принимать карты и уже все знаете про эквайринг.

Но если вы не входите в эту категорию и еще сомневаетесь, читайте наш разбор полетов о выгодах и недостатках приема оплаты картами.

Сомнение № 1. Это затратно

В среднем, комиссия около 2 % от суммы транзакции.

Альфа Банк: 2,75 % от операции, но не менее 5 рублей.

ДелоБанк: если оборот меньше 150 000 руб. — 2,2 %, если больше 300 тыс, возьмут 1,8 %.

ВТБ: если оборот меньше 100 тысяч, возьмут 2,7 %, от 100 до 150 тыс — 2,2 %.

Сбербанк: откровенно скрывает тарифы. На сайте куча простыней с условиями, но конкретных цифр обычный человек без подачи заявления не получит. Максимальная комиссия по торговому эквайрингу в Сбере — около 3-4 %.

Тинькофф: сложная тарифная система, где рассчитывают «эффективную тарифную ставку». Например, при обороте на сумму 100 тыс, плата за пакет 1990 руб. и ставка от 1,99 %.

POS терминал можно:

— купить. Стоит для торгового эквайринга, в среднем, 20-30 тысяч;

— взять в аренду. Например, в Сбербанке берут 1,5-2 тысячи за аппарат в месяц;

— поискать, где дают в бесплатное пользование. Так делают, например, в ДелоБанке.

Как хитрят банки

Если внимательно не прочитать договор, можно нарваться на дополнительные траты. Могут:

  • увеличивать сумму комиссии в зависимости от количества месяцев пользования эквайрингом;
  • брать около 15-20 тыс руб. за регистрацию терминала в системе банка;
  • штрафовать, если оборот в месяц упадет ниже 50 тыс руб., например.

Внимательно читайте договор.

Сомнение № 2. Муторно

1) Терминал может сломаться.

Вызов ремонтника стоит около 1500 тысяч, замена дисплея — около 3-х, ремонт от попадания жидкости — тысячу и тп.

Но не факт, что придется чинить. У некоторых банков круглосуточная техподдержка — есть шанс, что помогут просто перенастроить аппарат.

2) Нужен стабильный интернет. Он у вас и так вероятно есть. Онлайн-кассы, все такое...

Ну и вообще, у вас действительно еще нет стабильного интернета?

Факт в плюс № 1. Он повышает продажи

Последние исследования говорят, что после подключения эквайринга выручка, в среднем, вырастает на 20-30 %. Кто-то называет цифры в 40%.

Почему? Люди делают спонтанные покупки по картам. Бумажные деньги мы привыкли пересчитывать, осознавать количество купюр в кошельке. Покупка по карте дается психологически проще.

Многие вообще перестали носить с собой наличку. А зачем? По данным Сбербанка, за последние десять лет доля расчетов по картам выросла в десять раз. В некоторых регионах России (например, в Карелии и Мурманске) доля торгового оборота по картам — почти 50%.

Давайте примерно посчитаем выгоду от эквайринга. До эквайринга выручка у магазина была 200 тыс руб. в месяц. Предположим, что удалось найти банк, который не берет дополнительной платы, кроме комиссии, и дает терминал бесплатно. Средний тариф эквайринга при таком обороте — 2%. Значит, на комиссию уйдет 4 тысячи рублей. Но и продажи вырастут на 20% — то есть на 40 тысяч. Выгода — 36 тыс руб.

Факт в плюс № 2. Людям нравится, когда принимают карты

Люди устали от налички.

Не принимаете карты — сочтут за моветон. Принимаете — будут больше доверять и скорее вернутся. Карты дают людям возможность пользоваться разными «плюшками» — от кэш-беков до акций типа миль от авиакомпаний.

Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay набирают обороты. Люди, выходя из дома по району, часто даже не берут с собой кошелек и решаются на покупки, используя смартфоны.

Если у вас нет эквайринга, вы автоматом проигрываете конкурентам. У вас больше очередей: на прием нала кассир тратит где-то в 1,5 раза больше времени.  

Факт в плюс № 3. Вы экономите

1. Вам меньше надо тратиться на инкассаторов.

2. Меньше отказов от покупок.

Срабатывает психологический фактор: не всем хочется узнавать данные карты, приносить их и ждать возврата.

Частый вопрос — про зачисление денег на счет. Тут по-разному.

Например, у Сбербанка — на следующий рабочий день. У ДелоБанка можно выбрать удобное время зачисления средств на р/с — до 4-х раз в сутки в удобное время.

Факт в плюс № 4. Это безопаснее

1. Нет риска приема фальшивых купюр.

Недавно по России прокатилась новая волна фальшивомонетничества с 5000-ми купюрами

2. При краже меньше унесут из кассы.

3. Меньше недостач из кассы и разбирательств с кассирами.

Факт в плюс № 5. Получите картину продаж

Можно анализировать продажи, не загружая этим бухгалтера.

В Интернет-банке будет собираться информация об операциях: по периодам, выбранным датам, отклоненным.

Но такое есть не во всех банках. У ДелоБанка есть и индивидуальная настройка аналитики.

Как подключить эквайринг

1. Выбираете банк-эквайер. Некоторые, но не все банки требуют, чтобы у них был открыт и расчетный счет. В любом случае, если р/с открыт в этом банке, подключать эквайринг проще (нужно меньше документов).

2. Уточняете, какой POS-терминал вам удобнее — с WiFi, кабелем или симкой.

3. Оставляете заявку в банке онлайн или по телефону.

4. Ждете подключения — от суток до недели обычно.

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