Почему вы думаете, что вам не нужен эквайринг и почему это не так

Если ваша выручка больше 40 млн в год, то вы уже с октября прошлого года обязаны принимать карты и уже все знаете про эквайринг. Но если вы не входите в эту категорию и еще сомневаетесь, читайте наш разбор полетов о выгодах и недостатках приема оплаты картами.

Сомнение № 1. Это затратно В среднем, комиссия около 2 % от суммы транзакции. Альфа Банк: 2,75 % от операции, но не менее 5 рублей. ДелоБанк: если оборот меньше 150 000 руб. — 2,2 %, если больше 300 тыс, возьмут 1,8 %. ВТБ: если оборот меньше 100 тысяч, возьмут 2,7 %, от 100 до 150 тыс — 2,2 %. Сбербанк: откровенно скрывает тарифы. На сайте куча простыней с условиями, но конкретных цифр обычный человек без подачи заявления не получит. Максимальная комиссия по торговому эквайрингу в Сбере — около 3-4 %. Тинькофф: сложная тарифная система, где рассчитывают «эффективную тарифную ставку». Например, при обороте на сумму 100 тыс, плата за пакет 1990 руб. и ставка от 1,99 %. POS терминал можно: — купить. Стоит для торгового эквайринга, в среднем, 20-30 тысяч; — взять в аренду. Например, в Сбербанке берут 1,5-2 тысячи за аппарат в месяц; — поискать, где дают в бесплатное пользование. Так делают, например, в ДелоБанке. Как хитрят банки Если внимательно не прочитать договор, можно нарваться на дополнительные траты. Могут: увеличивать сумму комиссии в зависимости от количества месяцев пользования эквайрингом;

брать около 15-20 тыс руб. за регистрацию терминала в системе банка;

штрафовать, если оборот в месяц упадет ниже 50 тыс руб., например. Внимательно читайте договор.

Сомнение № 2. Муторно 1) Терминал может сломаться. Вызов ремонтника стоит около 1500 тысяч, замена дисплея — около 3-х, ремонт от попадания жидкости — тысячу и тп. Но не факт, что придется чинить. У некоторых банков круглосуточная техподдержка — есть шанс, что помогут просто перенастроить аппарат. 2) Нужен стабильный интернет. Он у вас и так вероятно есть. Онлайн-кассы, все такое... Ну и вообще, у вас действительно еще нет стабильного интернета?

Факт в плюс № 1. Он повышает продажи Последние исследования говорят, что после подключения эквайринга выручка, в среднем, вырастает на 20-30 %. Кто-то называет цифры в 40%. Почему? Люди делают спонтанные покупки по картам. Бумажные деньги мы привыкли пересчитывать, осознавать количество купюр в кошельке. Покупка по карте дается психологически проще. Многие вообще перестали носить с собой наличку. А зачем? По данным Сбербанка, за последние десять лет доля расчетов по картам выросла в десять раз. В некоторых регионах России (например, в Карелии и Мурманске) доля торгового оборота по картам — почти 50%. Давайте примерно посчитаем выгоду от эквайринга. До эквайринга выручка у магазина была 200 тыс руб. в месяц. Предположим, что удалось найти банк, который не берет дополнительной платы, кроме комиссии, и дает терминал бесплатно. Средний тариф эквайринга при таком обороте — 2%. Значит, на комиссию уйдет 4 тысячи рублей. Но и продажи вырастут на 20% — то есть на 40 тысяч. Выгода — 36 тыс руб.

Факт в плюс № 2. Людям нравится, когда принимают карты Люди устали от налички. Не принимаете карты — сочтут за моветон. Принимаете — будут больше доверять и скорее вернутся. Карты дают людям возможность пользоваться разными «плюшками» — от кэш-беков до акций типа миль от авиакомпаний. Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay набирают обороты. Люди, выходя из дома по району, часто даже не берут с собой кошелек и решаются на покупки, используя смартфоны. Если у вас нет эквайринга, вы автоматом проигрываете конкурентам. У вас больше очередей: на прием нала кассир тратит где-то в 1,5 раза больше времени.

Факт в плюс № 3. Вы экономите 1. Вам меньше надо тратиться на инкассаторов. 2. Меньше отказов от покупок. Срабатывает психологический фактор: не всем хочется узнавать данные карты, приносить их и ждать возврата. Частый вопрос — про зачисление денег на счет. Тут по-разному. Например, у Сбербанка — на следующий рабочий день. У ДелоБанка можно выбрать удобное время зачисления средств на р/с — до 4-х раз в сутки в удобное время.

Факт в плюс № 4. Это безопаснее 1. Нет риска приема фальшивых купюр. Недавно по России прокатилась новая волна фальшивомонетничества с 5000-ми купюрами. 2. При краже меньше унесут из кассы. 3. Меньше недостач из кассы и разбирательств с кассирами.

Факт в плюс № 5. Получите картину продаж Можно анализировать продажи, не загружая этим бухгалтера. В Интернет-банке будет собираться информация об операциях: по периодам, выбранным датам, отклоненным. Но такое есть не во всех банках. У ДелоБанка есть и индивидуальная настройка аналитики.