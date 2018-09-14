Нужен главбух. Новые вакансии от проекта «Бух.Джоб»

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Вакансия: Accountant в Insolar (IT)
Обязанности:
- General accounting for the representative office of INS in Russia in accordance with the Russian Accounting Standards (RAS) (for external and statutory reporting purposes);
- Preparation of certain tax filings and reconciliations for the representative office in Russia, specifically with respect to VAT exemptions;
- Full accounting support for 30-35 self-employed entrepreneurs.
Требуемые умения и навыки:
- 5+ years professional experience working as Senior Accountant / Chief accountant;
- Strong knowledge of RAS;
- Good knowledge and understanding of IP/EP issues;
- Strong English (both written and spoken - upper intermediate level and above);
- Experience working in a fast-growing startup environment is highly preferred;
- Strong business acumen, analytical skills, detailed-oriented.
Расположение: #Москва #fulltime
З/п: 80-100 тыс. рублей.
Условия работы:
- Get competitive pay based on experience + performance-related bonus;
- Work in a collaborative and high-energy corporate culture;
- A+ office located in the center of Moscow (Russia).
Контакты: Ekaterina.mezenova@insolar.io.
Вакансия: Бухгалтер по учету ТМЦ в TPV CIS «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» (Первый российский завод ведущего китайского контрактного производителя электроники TPV Group (Топ Виктори Инвестментс Лимитед), специализирующегося на разработке, производстве и пост-продажном обслуживании дисплеев, мониторов, ЖК телевизоров и ЖК панелей)
Обязанности:
- Бухгалтерский и налоговый учет ТМЦ, спецодежды, ГСМ (поступление, перемещение, списание, забалансовые счета);
- Бухгалтерский и налоговый учет объектов НМА;
- Ведение книги покупок, учет НДС, счета-фактуры;
- Участие в проведении инвентаризаций.
Требуемые умения и навыки:
- Требуемый опыт работы 1–3 года;
- Высшее образование;
- Опытный пользователь ПК;
- Аналитические способности;
- Аккуратность;
- Способность оперативно обрабатывать большие объемы информации.
Будет преимуществом:
- Знание SAP;
- Знание английского языка.
Расположение: поселок Шушары, Московское шоссе, 177а
З/п: На собеседовании
Условия работы:
- Полное соблюдение ТК РФ;
- Конкурентная заработная плата;
- Работа в дружном коллективе;
- График работы 5/2 с 8:30 до 17:30;
- Бесплатный спортивный зал;
- Питание в производственной столовой по льготным ценам;
- Опыт работы в международной производственной компании.
Контакты: recruiter2@tpv-tech.com Николаев Никита +7 (931) 3511147
Вакансия: Главный бухгалтер в единственном лице в Affex (Оптовые продажи)
Обязанности:
Требуемые умения и навыки:
- Ведение бухгалтерского и налогового учета;
- Работа со всем спектром задач по нескольким ООО;
- ВЭД операции (небольшое количество);
- Налоговое планирование.
Расположение: #Мосва #fulltime
- Любовь к своему делу;
- Опыт работы в единственном лице;
- Знание всех систем налогообложения (ОСНО, УСНО);
- Опыт перехода из одной базы в другую (из 1С8.3 в 1С комплексную).
З/п: 100 тыс. рублей +
Условия работы:
- Работа в центре (м. Ул. 1905 года или м. Краснопресненская);
- Позитивный поддерживающий коллектив;
- Возможность развития как профессионального, так и личностного.
Контакты: e.borisova@affex.shoes Екатерина
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