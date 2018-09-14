Клерк.Ру

Нужен главбух. Новые вакансии от проекта «Бух.Джоб»

Новые вакансии для бухгалтеров от Бух.Джоб:

Вакансия: Accountant в Insolar (IT)

Обязанности:
  • General accounting for the representative office of INS in Russia in accordance with the Russian Accounting Standards (RAS) (for external and statutory reporting purposes);
  • Preparation of certain tax filings and reconciliations for the representative office in Russia, specifically with respect to VAT exemptions;
  • Full accounting support for 30-35 self-employed entrepreneurs.

Требуемые умения и навыки:
  • 5+ years professional experience working as Senior Accountant / Chief accountant;
  • Strong knowledge of RAS;
  • Good knowledge and understanding of IP/EP issues;
  • Strong English (both written and spoken - upper intermediate level and above);
  • Experience working in a fast-growing startup environment is highly preferred;
  • Strong business acumen, analytical skills, detailed-oriented.

Расположение: #Москва #fulltime

З/п: 80-100 тыс. рублей.

Условия работы:
  • Get competitive pay based on experience + performance-related bonus;
  • Work in a collaborative and high-energy corporate culture;
  • A+ office located in the center of Moscow (Russia).

Контакты: Ekaterina.mezenova@insolar.io.

Вакансия: Бухгалтер по учету ТМЦ в TPV CIS «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» (Первый российский завод ведущего китайского контрактного производителя электроники TPV Group (Топ Виктори Инвестментс Лимитед), специализирующегося на разработке, производстве и пост-продажном обслуживании дисплеев, мониторов, ЖК телевизоров и ЖК панелей)
Обязанности:
  • Бухгалтерский и налоговый учет ТМЦ, спецодежды, ГСМ (поступление, перемещение, списание, забалансовые счета);
  • Бухгалтерский и налоговый учет объектов НМА;
  • Ведение книги покупок, учет НДС, счета-фактуры;
  • Участие в проведении инвентаризаций.

Требуемые умения и навыки:
  • Требуемый опыт работы 1–3 года;
  • Высшее образование;
  • Опытный пользователь ПК;
  • Аналитические способности;
  • Аккуратность;
  • Способность оперативно обрабатывать большие объемы информации.

Будет преимуществом:
  • Знание SAP;
  • Знание английского языка.

Расположение: поселок Шушары, Московское шоссе, 177а

З/п: На собеседовании

Условия работы:
  • Полное соблюдение ТК РФ;
  • Конкурентная заработная плата;
  • Работа в дружном коллективе;
  • График работы 5/2 с 8:30 до 17:30;
  • Бесплатный спортивный зал;
  • Питание в производственной столовой по льготным ценам;
  • Опыт работы в международной производственной компании.

Контакты: recruiter2@tpv-tech.com Николаев Никита +7 (931) 3511147

Вакансия: Главный бухгалтер в единственном лице в Affex (Оптовые продажи)

Обязанности:
  • Ведение бухгалтерского и налогового учета;
  • Работа со всем спектром задач по нескольким ООО;
  • ВЭД операции (небольшое количество);
  • Налоговое планирование.
Требуемые умения и навыки:
  • Любовь к своему делу;
  • Опыт работы в единственном лице;
  • Знание всех систем налогообложения (ОСНО, УСНО);
  • Опыт перехода из одной базы в другую (из 1С8.3 в 1С комплексную).
Расположение: #Мосва #fulltime

З/п: 100 тыс. рублей +

Условия работы:
  • Работа в центре (м. Ул. 1905 года или м. Краснопресненская);
  • Позитивный поддерживающий коллектив;
  • Возможность развития как профессионального, так и личностного.

Контакты: e.borisova@affex.shoes Екатерина

Другие предложения — здесь.

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