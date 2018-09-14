Нужен главбух. Новые вакансии от проекта «Бух.Джоб»

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Вакансия: Accountant в Insolar (IT)



Обязанности: General accounting for the representative office of INS in Russia in accordance with the Russian Accounting Standards (RAS) (for external and statutory reporting purposes);

Preparation of certain tax filings and reconciliations for the representative office in Russia, specifically with respect to VAT exemptions;

Full accounting support for 30-35 self-employed entrepreneurs.

Требуемые умения и навыки: 5+ years professional experience working as Senior Accountant / Chief accountant;

Strong knowledge of RAS;

Good knowledge and understanding of IP/EP issues;

Strong English (both written and spoken - upper intermediate level and above);

Experience working in a fast-growing startup environment is highly preferred;

Strong business acumen, analytical skills, detailed-oriented.

Расположение: #Москва #fulltime



З/п: 80-100 тыс. рублей.



Условия работы: Get competitive pay based on experience + performance-related bonus;

Work in a collaborative and high-energy corporate culture;

A+ office located in the center of Moscow (Russia).

Контакты: Ekaterina.mezenova@insolar.io.



Вакансия: Бухгалтер по учету ТМЦ в TPV CIS «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» (Первый российский завод ведущего китайского контрактного производителя электроники TPV Group (Топ Виктори Инвестментс Лимитед), специализирующегося на разработке, производстве и пост-продажном обслуживании дисплеев, мониторов, ЖК телевизоров и ЖК панелей)

Обязанности: Бухгалтерский и налоговый учет ТМЦ, спецодежды, ГСМ (поступление, перемещение, списание, забалансовые счета);

Бухгалтерский и налоговый учет объектов НМА;

Ведение книги покупок, учет НДС, счета-фактуры;

Участие в проведении инвентаризаций.

Требуемые умения и навыки: Требуемый опыт работы 1–3 года;

Высшее образование;

Опытный пользователь ПК;

Аналитические способности;

Аккуратность;

Способность оперативно обрабатывать большие объемы информации.

Будет преимуществом: Знание SAP;

Знание английского языка.

Расположение: поселок Шушары, Московское шоссе, 177а



З/п: На собеседовании



Условия работы: Полное соблюдение ТК РФ;

Конкурентная заработная плата;

Работа в дружном коллективе;

График работы 5/2 с 8:30 до 17:30;

Бесплатный спортивный зал;

Питание в производственной столовой по льготным ценам;

Опыт работы в международной производственной компании.

Контакты: recruiter2@tpv-tech.com Николаев Никита +7 (931) 3511147



Вакансия: Главный бухгалтер в единственном лице в Affex (Оптовые продажи)



Обязанности: Ведение бухгалтерского и налогового учета;

Работа со всем спектром задач по нескольким ООО;

ВЭД операции (небольшое количество);

Налоговое планирование. Требуемые умения и навыки: Любовь к своему делу;

Опыт работы в единственном лице;

Знание всех систем налогообложения (ОСНО, УСНО);

Опыт перехода из одной базы в другую (из 1С8.3 в 1С комплексную). Расположение: #Мосва #fulltime



З/п: 100 тыс. рублей +



Условия работы: Работа в центре (м. Ул. 1905 года или м. Краснопресненская);

Позитивный поддерживающий коллектив;

Возможность развития как профессионального, так и личностного.

Контакты: e.borisova@affex.shoes Екатерина

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