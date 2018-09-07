Клерк.Ру

Новые бухгалтерские вакансии и удобные инструменты от «Клерка»

«Клерк» всегда заботится о бухгалтерах.

Сегодня мы предлагаем вам удобные инструменты:

И еще мы снова приготовили для вас новые бухгалтерские вакансии от Бух.Джоб:

Вакансия: Бухгалтер по расчету заработной платы/Заместитель главного бухгалтера в Эверест 8800 (Компания Эверест 8800 — ведущий партнёр агрегаторов Яндекс, Gett).

Обязанности:
  • Начисление и расчет заработной платы, аванса;
  • Расчет отпускных, больничных листов, пособий, алиментов, декретных отпусков НДФЛ (не менее 250 человек);
  • Формирование реестров на выплату зарплаты, сверка данных ЗУП и 1С бухгалтерия;
  • Составление и своевременная сдача отчетности по страховым взносам, НДФЛ и статотчетность;
  • Отражение операций по расчетам в части начислений в бухгалтерском учете;
  • Взаимодействие с фондами ФСС;
  • Составление авансовых отчетов по командировкам;
  • Выполнение поручений Главного бухгалтера.
Требуемые умения и навыки:
  • Опыт работы от 3х лет на аналогичной позиции;
  • Образование среднего специальное профильное, высшее профильное желательно;
  • Опыт самостоятельного составления и сдачи отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС;
  • Обязательно знание норм трудового законодательства;
  • Опыт работы с несколькими юр. лицами и обособленными подразделениями;
  • Опыт работы с авансовыми отчетами; Желателен опыт формирования отчетности УСН, ОСНО;
  • Навыки работы в программе ЗУП 8.3 (!) и БП 8.3.
Расположение: #Санкт-Петербург

З/п: 40-60 тыс. рублей.

Условия работы: Оформление согласно ТК РФ; Уютный офис в шаговой доступности от м. Пролетарская; График работы 5/2.

Контакты: Менеджер по персоналу Евгения Котелевская, 8-926-904-03-53;evgeniya@everest8800.com.

Вакансия: Главный бухгалтер в ООО «ФЛАЙТ» (Розничная торговля).

Обязанности: Ведение предприятие и сдача отчетности. Работа с банком.

Требуемые умения и навыки: Высшее образование и опыт в должности гл. бух.- от 3-х лет.

Расположение: #Сыктывкар

З/п: от 35 тыс. рублей

Условия работы: с 9 до 17. 5\2 офис в центре города.

Контакты: EK554504@mail.ru Козлова Евгения Евгеньевна.

Вакансия: Главный бухгалтер в Пульт.ру (Интернет-магазин в сфере аудио и видео техники).

Обязанности: Компания — крупнейший Интернет-магазин в сфере аудио и видео техники — ищет главного бухгалтера. Задачи:
  • Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме (налог на прибыль, НДС, транспортный налог);
  • Подготовка и своевременная сдача налоговой и бухгалтерской отчетности с соблюдением налоговой дисциплины, взаимодействие с налоговыми органами, ФСС, ПФР;
  • Разработка учётной политики, регламентов и приложений;
  • Начисление и учёт заработной платы, 2-НДФЛ;
  • Участие в проведении инвентаризации ТМЦ и денежных средств;
  • Налоговое планирование и оптимизация налогообложения;
  • Ведение управленческого учета;
  • Управление коллективом (6 человек);
  • Взаимодействие с другими подразделениями компании, составление технических заданий для IT-специалистов.
Требуемые умения и навыки:
  • Образование высшее профильное (Бухучет, аудит, фин.анализ и т.п.);
  • Второе высшее (техническое, юридическое) приветствуется;
  • Хорошее знание 1С УТ, 1С Бух, 1С ЗУП — все версии от 8;
  • Опыт работы Главным бухгалтером в торговле (непродовольственные товары) от 7 лет;
  • Опыт работы в компаниях с численностью от 50 человек;
  • Знание бухгалтерского и налогового законодательства, глубокое знание всех участков бухгалтерского и налогового учета торгового предприятия;
  • Опыт работы с разными режимами налогообложения: ОСНО, УСН;
  • Опыт восстановления бухучета;
  • Опыт составления финансовой отчетности для собственников;
  • Опыт работы с обособленными подразделениями в разных регионах — желательно;
  • Успешный опыт прохождения выездных проверок контролирующих органов;
  • Высокие организаторские навыки, опыт и умение управлять коллективом от 5 человек;
  • Опыт взаимодействия и постановки задач отделу ИТ;
  • Умение работать в режиме многозадачности, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, целеустремленность, стрессоустойчивость.
Расположение: #Москва, м. Лениниский проспект

З/п: 100 тыс. рублей

Условия работы: Офис в современном бизнес-центре в шаговой доступности от см. м Ленинский проспект. Отдельный кабинет, в подчинении 6 сотрудников. Зарплата от 130 тыс. руб. в месяц.

Контакты: Чтобы откликнуться на вакансию, пожалуйста, перейдите по ссылке и пройдите короткий профессиональный тест: и мы оперативно свяжемся с вами.

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