Новые бухгалтерские вакансии и удобные инструменты от «Клерка»

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И еще мы снова приготовили для вас новые бухгалтерские вакансии от Бух.Джоб:

Вакансия: Бухгалтер по расчету заработной платы/Заместитель главного бухгалтера в Эверест 8800 (Компания Эверест 8800 — ведущий партнёр агрегаторов Яндекс, Gett).



Обязанности: Начисление и расчет заработной платы, аванса;

Расчет отпускных, больничных листов, пособий, алиментов, декретных отпусков НДФЛ (не менее 250 человек);

Формирование реестров на выплату зарплаты, сверка данных ЗУП и 1С бухгалтерия;

Составление и своевременная сдача отчетности по страховым взносам, НДФЛ и статотчетность;

Отражение операций по расчетам в части начислений в бухгалтерском учете;

Взаимодействие с фондами ФСС;

Составление авансовых отчетов по командировкам;

Выполнение поручений Главного бухгалтера. Требуемые умения и навыки: Опыт работы от 3х лет на аналогичной позиции;

Образование среднего специальное профильное, высшее профильное желательно;

Опыт самостоятельного составления и сдачи отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС;

Обязательно знание норм трудового законодательства;

Опыт работы с несколькими юр. лицами и обособленными подразделениями;

Опыт работы с авансовыми отчетами; Желателен опыт формирования отчетности УСН, ОСНО;

Навыки работы в программе ЗУП 8.3 (!) и БП 8.3. Расположение: #Санкт-Петербург



З/п: 40-60 тыс. рублей.



Условия работы: Оформление согласно ТК РФ; Уютный офис в шаговой доступности от м. Пролетарская; График работы 5/2.



Контакты: Менеджер по персоналу Евгения Котелевская, 8-926-904-03-53; evgeniya@everest8800.com.



Вакансия: Главный бухгалтер в ООО «ФЛАЙТ» (Розничная торговля).



Обязанности: Ведение предприятие и сдача отчетности. Работа с банком.



Требуемые умения и навыки: Высшее образование и опыт в должности гл. бух.- от 3-х лет.



Расположение: #Сыктывкар



З/п: от 35 тыс. рублей



Условия работы: с 9 до 17. 5\2 офис в центре города.



Контакты: EK554504@mail.ru Козлова Евгения Евгеньевна.



Вакансия: Главный бухгалтер в Пульт.ру (Интернет-магазин в сфере аудио и видео техники).



Обязанности: Компания — крупнейший Интернет-магазин в сфере аудио и видео техники — ищет главного бухгалтера. Задачи: Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме (налог на прибыль, НДС, транспортный налог);

Подготовка и своевременная сдача налоговой и бухгалтерской отчетности с соблюдением налоговой дисциплины, взаимодействие с налоговыми органами, ФСС, ПФР;

Разработка учётной политики, регламентов и приложений;

Начисление и учёт заработной платы, 2-НДФЛ;

Участие в проведении инвентаризации ТМЦ и денежных средств;

Налоговое планирование и оптимизация налогообложения;

Ведение управленческого учета;

Управление коллективом (6 человек);

Взаимодействие с другими подразделениями компании, составление технических заданий для IT-специалистов. Требуемые умения и навыки: Образование высшее профильное (Бухучет, аудит, фин.анализ и т.п.);

Второе высшее (техническое, юридическое) приветствуется;

Хорошее знание 1С УТ, 1С Бух, 1С ЗУП — все версии от 8;

Опыт работы Главным бухгалтером в торговле (непродовольственные товары) от 7 лет;

Опыт работы в компаниях с численностью от 50 человек;

Знание бухгалтерского и налогового законодательства, глубокое знание всех участков бухгалтерского и налогового учета торгового предприятия;

Опыт работы с разными режимами налогообложения: ОСНО, УСН;

Опыт восстановления бухучета;

Опыт составления финансовой отчетности для собственников;

Опыт работы с обособленными подразделениями в разных регионах — желательно;

Успешный опыт прохождения выездных проверок контролирующих органов;

Высокие организаторские навыки, опыт и умение управлять коллективом от 5 человек;

Опыт взаимодействия и постановки задач отделу ИТ;

Умение работать в режиме многозадачности, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, целеустремленность, стрессоустойчивость. Расположение: #Москва, м. Лениниский проспект



З/п: 100 тыс. рублей



Условия работы: Офис в современном бизнес-центре в шаговой доступности от см. м Ленинский проспект. Отдельный кабинет, в подчинении 6 сотрудников. Зарплата от 130 тыс. руб. в месяц.



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