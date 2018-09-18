Последствия 54-ФЗ, первичка при УСН и уменьшение штрафа: топ обсуждений бухгалтеров

Что больше всего волновало коллег в обсуждениях в «Красном уголке бухгалтера»?

Зачем нужен 54-ФЗ

Закон № 54-ФЗ за последнее время претерпел много поправок. Некоторые изменения были таковы, что не поддавались никакой логике. На данный момент большая часть бизнеса в своей деятельности работает с 54-ФЗ. Участники «Красного уголка бухгалтера» выясняли суть данного закона

Объясните, пожалуйста, смысл 54-ФЗ. Тотальная слежка за движением денежных средств в России? — Ludmila Akhtieva

Итак, зачем нужен 54-ФЗ? Мнения коллег:

«Будет отслеживание движения денег и товаров» (Roman Yurmashev);

«На мой взгляд, попытка заставить купить кассы тех, кто раньше без них обходился» (Верещагин Сергей);

«Дело времени, все вводится поэтапно первым этапом был алкоголь с его всем знакомой программой ЕГАИСА. Затем онлайн ККТ. Третий этап Меркурий. Следующий маркировка поштучно сигарет. Ещё вариант с импортными товарами. Лекарства, обувь, молочка все будет поэтапно вводится маркировка на каждый вид товара отдельно и снять бирочку с одной пары обуви и переклеить на другую будет невозможным. Новые штрих коды для маркировки импортного товара необходимо запросить в самой налоговой а получить сможете только в том случае, если ваш поставщик разместил там этот вид товара. В общем в ближайшем будущем скорее всего это будет уже 2020 год все товары можно и нужно будет продать только через сканирование. Задача всех бухгалтеров суметь собрать все цифры в кучку, чтобы у налоговой не возникало расхождений с нами ни при продаже ни при покупках» (Антонина Посмитюха);

«Скорее всего, вывести из тени доходы населения — отслеживая суммы по картам» (Ирина Шеберстова).

Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ

Недостоверные сведения об юридическом лице, отраженные в гос. реестре накладывают на организацию тёмный отпечаток.

Тема для размышления.... Пошла волна — признают недостоверные сведения по юрадресу, по генам и прочее. Вопрос: и что теперь с такой компашкой делать? кто сталкивался? — Андрей Юдаев

Недостоверными сведениями могут являться:

— сведения об юридическом адресе компании;

— сведения о директоре;

— сведения об учредителях.

При недостоверности сведений следует:

Недостоверные сведения об юридическом адресе Недостоверные сведения о директоре Недостоверные сведения об учредителях — при неполноте данных адреса необходимо внести изменения в договор аренды и дополнить адрес номером помещения, кабинета (изменения вносятся по форме Р13001 или Р14001); — при ошибочном признании налоговиками адреса недостоверным, необходимо написать письмо в ИФНС с приложением копий документов, подтверждающих вашу правоту. В случае, когда директор является руководителем в нескольких организациях, налоговики могут признать его номинальным директором. Необходимо написать в налоговую службу письмо, что директор фактически исполняет свои функции. К письму следует приложить документы, подтверждающие деятельность директора (приказ о назначении, заключенные договоры). При признании учредителей номинальными, следует направить в налоговый орган письмо в произвольной форме, в котором объяснить, что учредители фактические и учредили организацию с целью реального ведения деятельности.

Какие последствия ждут компании с отметкой с недостоверными сведениями:

Если есть информация относительно недостоверности директора, то налоговики могут отказать ему при регистрации новой фирмы. Оператор электронного документооборота может отказать в передаче отчетности. Согласно ч.4 ст.14.25 КоАП возможно наложение штрафа на директора в размере до 10000 рублей за подачу недостоверных сведений. Банк может отказать в обслуживании и потребовать закрыть расчетный счет.

Хранение первички

Предприниматели, применяющие УСН (доходы), ЕНВД или патент довольно часто при работе с контрагентами не хранят первичные документы.

Ситуация: ИП на УСН доходы пришло требование по встречной проверке. Первичные документы (договор, акты выполненных работ) утеряны. С контрагентом связаться нет возможности. Можно ли в ответе на требование указать, что ИП освобожден от обязанности ведения бухучета и первичные документы утрачены? Был ли у кого-нибудь подобный опыт? Каких санкций ждать? — Любовь Кукушкина

Коллеги рассказывают, как ответить на требование налоговиков, если первичная документация отсутствует:

«Для ИП на УСН доходы договор и акт не являются первичным документом для расчета налога. Поскольку налог все равно считается от дохода, а не по начислению. Примерно так и ответить. Но надо обязательно подтвердить, что договор был и работы выполнялись. Чтобы не подставить контрагента. И у самого ИП могут быть неприятности, если посчитают, что работ не было, а была обналичка» (Надежда Камышева);

«А я своему ИП в ответе так и написала, что обязанности бухучет вести у него нет. В наличии есть только налоговые регистры. Действительно товар данному контрагенту отгружали, деньги получили, претензий нет. А вот договора нет и ТН нет. Все отправили им по почте, но обратно не получили» (Татьяна Лихачевская);

«Могут и оштрафовать за непредоставление. У моего ИП на ЕНВД такая же ситуация была. Ответ написала со ссылкой на то, что бухучёт вести не должен, доход вменённый и т.д. В результате все равно штраф за непредоставление» (Ляля Мифтахова).

По вопросу хранения первичной документации индивидуальными предпринимателями, разъяснения дал Минфин в своем письме от 30.03.2012 № 03-11-11/104 «Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 23 Кодекса налогоплательщик обязан обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов в течение четырех лет».

Кроме того, наличие первички понадобится при сверке с поставщиками; в случае получения некачественного товара — для предъявления претензии.

Как уменьшить штраф

За опоздание со сдачей отчетности налоговики оштрафуют налогоплательщика, независимо от того, какая отчетность — с показателями или нулевая.

Может, у кого есть образец письма об уменьшении штрафа за опоздании в сдаче отчета по взносам в ИФНС. Компания нулевка в последний год, первый косяк за несколько лет. Правда в отчетности два работника без начислений. — Irina Nefedova

Сумму штрафа можно уменьшить, при этом налоговики учитывают обстоятельства, которые смягчают ответственность за налоговое нарушение (п. 4 ст. 112 НК РФ).

Согласно п.3 ст.114 НК РФ при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства, ИФНС должна уменьшить сумму штрафа не менее, чем в два раза по сравнения с размером, установленным в НК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового правонарушения, признаются (п.1 ст.112 НК РФ):

1. Совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;

2. Совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

3. Тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения;

4. Иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность.

Перечень незакрытый, следовательно, можно приводить и свои доводы, смягчающие ответственность. Например,

— отсутствие умысла на совершение правонарушения;

— уплата налогов полностью и в срок;

— правонарушение совершено впервые;

— срок опоздания незначительный;

— и т.д.

Минфин в письме от 6 февраля 2017 г. № 03-02-07/2/6093 также подтвердил, что налогоплательщик вправе рассчитывать на снисхождение.