Клерк.Ру

Последствия 54-ФЗ, первичка при УСН и уменьшение штрафа: топ обсуждений бухгалтеров

Что больше всего волновало коллег в обсуждениях в «Красном уголке бухгалтера»?

Зачем нужен 54-ФЗ

Закон № 54-ФЗ за последнее время претерпел много поправок. Некоторые изменения были таковы, что не поддавались никакой логике. На данный момент большая часть бизнеса в своей деятельности работает с 54-ФЗ. Участники «Красного уголка бухгалтера» выясняли суть данного закона

Объясните, пожалуйста, смысл 54-ФЗ. Тотальная слежка за движением денежных средств в России?

— Ludmila Akhtieva

Итак, зачем нужен 54-ФЗ? Мнения коллег:

  • «Будет отслеживание движения денег и товаров» (Roman Yurmashev);
  • «На мой взгляд, попытка заставить купить кассы тех, кто раньше без них обходился» (Верещагин Сергей);
  • «Дело времени, все вводится поэтапно первым этапом был алкоголь с его всем знакомой программой ЕГАИСА. Затем онлайн ККТ. Третий этап Меркурий. Следующий маркировка поштучно сигарет. Ещё вариант с импортными товарами. Лекарства, обувь, молочка все будет поэтапно вводится маркировка на каждый вид товара отдельно и снять бирочку с одной пары обуви и переклеить на другую будет невозможным. Новые штрих коды для маркировки импортного товара необходимо запросить в самой налоговой а получить сможете только в том случае, если ваш поставщик разместил там этот вид товара. В общем в ближайшем будущем скорее всего это будет уже 2020 год все товары можно и нужно будет продать только через сканирование. Задача всех бухгалтеров суметь собрать все цифры в кучку, чтобы у налоговой не возникало расхождений с нами ни при продаже ни при покупках» (Антонина Посмитюха);
  • «Скорее всего, вывести из тени доходы населения — отслеживая суммы по картам» (Ирина Шеберстова).

Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ

Недостоверные сведения об юридическом лице, отраженные в гос. реестре накладывают на организацию тёмный отпечаток.

Тема для размышления.... Пошла волна — признают недостоверные сведения по юрадресу, по генам и прочее. Вопрос: и что теперь с такой компашкой делать? кто сталкивался?

— Андрей Юдаев

Недостоверными сведениями могут являться:

— сведения об юридическом адресе компании;

— сведения о директоре;

— сведения об учредителях.

При недостоверности сведений следует:

Недостоверные сведения об юридическом адресе

Недостоверные сведения о директоре

Недостоверные сведения об учредителях

— при неполноте данных адреса необходимо внести изменения в договор аренды и дополнить адрес номером помещения, кабинета (изменения вносятся по форме Р13001 или Р14001);

— при ошибочном признании налоговиками адреса недостоверным, необходимо написать письмо в ИФНС с приложением копий документов, подтверждающих вашу правоту.

В случае, когда директор является руководителем в нескольких организациях, налоговики могут признать его номинальным директором. Необходимо написать в налоговую службу письмо, что директор фактически исполняет свои функции. К письму следует приложить документы, подтверждающие деятельность директора (приказ о назначении, заключенные договоры).

При признании учредителей номинальными, следует направить в налоговый орган письмо в произвольной форме, в котором объяснить, что учредители фактические и учредили организацию с целью реального ведения деятельности.

Какие последствия ждут компании с отметкой с недостоверными сведениями:

  1. Если есть информация относительно недостоверности директора, то налоговики могут отказать ему при регистрации новой фирмы.
  2. Оператор электронного документооборота может отказать в передаче отчетности.
  3. Согласно ч.4 ст.14.25 КоАП возможно наложение штрафа на директора в размере до 10000 рублей за подачу недостоверных сведений.
  4. Банк может отказать в обслуживании и потребовать закрыть расчетный счет.

Хранение первички

Предприниматели, применяющие УСН (доходы), ЕНВД или патент довольно часто при работе с контрагентами не хранят первичные документы.

Ситуация: ИП на УСН доходы пришло требование по встречной проверке. Первичные документы (договор, акты выполненных работ) утеряны. С контрагентом связаться нет возможности. Можно ли в ответе на требование указать, что ИП освобожден от обязанности ведения бухучета и первичные документы утрачены? Был ли у кого-нибудь подобный опыт? Каких санкций ждать?

— Любовь Кукушкина

Коллеги рассказывают, как ответить на требование налоговиков, если первичная документация отсутствует:

  • «Для ИП на УСН доходы договор и акт не являются первичным документом для расчета налога. Поскольку налог все равно считается от дохода, а не по начислению. Примерно так и ответить. Но надо обязательно подтвердить, что договор был и работы выполнялись. Чтобы не подставить контрагента. И у самого ИП могут быть неприятности, если посчитают, что работ не было, а была обналичка» (Надежда Камышева);
  • «А я своему ИП в ответе так и написала, что обязанности бухучет вести у него нет. В наличии есть только налоговые регистры. Действительно товар данному контрагенту отгружали, деньги получили, претензий нет. А вот договора нет и ТН нет. Все отправили им по почте, но обратно не получили» (Татьяна Лихачевская);
  • «Могут и оштрафовать за непредоставление. У моего ИП на ЕНВД такая же ситуация была. Ответ написала со ссылкой на то, что бухучёт вести не должен, доход вменённый и т.д. В результате все равно штраф за непредоставление» (Ляля Мифтахова).

По вопросу хранения первичной документации индивидуальными предпринимателями, разъяснения дал Минфин в своем письме от 30.03.2012 № 03-11-11/104 «Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 23 Кодекса налогоплательщик обязан обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов в течение четырех лет».

Кроме того, наличие первички понадобится при сверке с поставщиками; в случае получения некачественного товара — для предъявления претензии.

Как уменьшить штраф

За опоздание со сдачей отчетности налоговики оштрафуют налогоплательщика, независимо от того, какая отчетность — с показателями или нулевая.

Может, у кого есть образец письма об уменьшении штрафа за опоздании в сдаче отчета по взносам в ИФНС. Компания нулевка в последний год, первый косяк за несколько лет. Правда в отчетности два работника без начислений.

— Irina Nefedova

Сумму штрафа можно уменьшить, при этом налоговики учитывают обстоятельства, которые смягчают ответственность за налоговое нарушение (п. 4 ст. 112 НК РФ).

Согласно п.3 ст.114 НК РФ при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства, ИФНС должна уменьшить сумму штрафа не менее, чем в два раза по сравнения с размером, установленным в НК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового правонарушения, признаются (п.1 ст.112 НК РФ):

1. Совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;

2. Совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

3. Тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения;

4. Иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность.

Перечень незакрытый, следовательно, можно приводить и свои доводы, смягчающие ответственность. Например,

— отсутствие умысла на совершение правонарушения;

— уплата налогов полностью и в срок;

— правонарушение совершено впервые;

— срок опоздания незначительный;

— и т.д.

Минфин в письме от 6 февраля 2017 г. № 03-02-07/2/6093 также подтвердил, что налогоплательщик вправе рассчитывать на снисхождение.

Мнения

Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, .


Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера