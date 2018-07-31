19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Жаркие споры по поводу применения ККТ не утихают уже несколько месяцев. Надежда на то, что поправки в закон внесут ясность в правила применения кассовой техники, не оправдались. Путаницы стало еще больше. «Клерк» собрал в таблицу самые проблемные ситуации. Таблица будет дополняться и изменяться по мере поступления новой информации.
|Ситуация
|Дата начала применения ККТ
|Примечания
|Поступление оплаты за товары, работы, услуги (чек на доход)1
|1
|Получение оплаты от физлиц за товары/работы/услуги (в том числе авансы) по безналичному расчету через ЭСП
|1 июля 2018 года
|Под электронное средство платежа (ЭСП) попадает любой платеж, кроме оплаты по квитанции через операциониста в банке.
|2
|Получение оплаты от физлиц за товары/работы/услуги (в том числе авансы) по безналичному расчету при оплате через операциониста в банке
|1 июля 2019 года
|Определить, каким образом физлицо заплатило, не всегда возможно
|3
|Получение наличной оплаты от физлиц за услуги
|1 июля 2019 года. До этой даты можно применять бумажные БСО по старым правилам
|Право применять БСО не зависит от системы налогообложения организации (ИП)
|4
|Получение оплаты от организаций (ИП) по безналичному расчету за товары, работы, услуги (в том числе авансы)
|применять ККТ не надо
|Исключение: оплата картой при её предъявлении. Т.е. когда карта проводится через терминал в магазине (офисе) продавца
|5
|Получение оплаты от организаций (ИП) наличными средствами
|ККТ применяется давно
|С 1 июля 2019 года в чеке должны быть новые обязательные реквизиты
|6
|Получение оплаты за коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт
|1 июля 2019 года
|Независимо от формы оплаты
|7
|Возврат физлицу предоплаты (авансов) по договору
|1 июля 2019 года
|8
|Возврат предоплаты (авансов) организациям/ИП
|Либо 1 июля 2019, либо ККТ не применяется
|Нет официальных разъяснений
|Займы
|9
|Выдача и возврата займов организациям (ИП) в безналичном виде (в том числе и через ЭСП)
|ККТ не применяется
|10
|Выдача займа физлицу (в том числе учредителю) на покупку товаров, работ, услуг
|С 1 июля 2019 года
|Не надо писать в договоре на что выдается заём и тогда ККТ не применяется
|11
|Возврат займа от физлица (в том числе учредителя), выданного на покупку товаров, работ, услуг
|С 1 июля 2018 года
|Не надо писать в договоре на что выдается заём и тогда ККТ не применяется
|Оплата расходов
|12
|Выплата арендодателю-физлицу наличными или по безналичному расчету
|1 июля 2018 года
|Исключение – оплата бумажной платежкой в банке. Только такой платеж не является ЭСП
|13
|Выплата физлицу по договору ГПХ за оказанные услуги, выполненные работы.
|1 июля 2018 года
|14
|Оплата за приобретенный товар у физлиц за наличные или по безналичному расчету
|1 июля 2018 года
|15
|Оплата за приобретенный товар у организаций/ИП за наличный расчет
|1 июля 2018 года
|Мнения о необходимости применять ККТ в этом случае расходятся
|Прочее
|16
|Выдача сотруднику подотчет или возврат подотчетных денег (как в наличном, так и безналичном виде)
|ККТ не применяется
|Это не расчет за товары, работы или услуги, поэтому нет обязанности применять ККТ
|17
|Взаимозачет по договору с физическим лицом
|1 июля 2019 года
|Судя по всему, выбиваться должно два чека – на доход и на расход
|18
|Взаимозачет по договору с организацией/ИП
|Либо 1 июля 2019, либо ККТ не применяется
|Нет официальных разъяснений
|19
|Выплата комиссионером (агентом) комитенту (принципалу) за проданный товар или за иные совершенные действия
|ККТ не применяется
|Это не расчет между сторонами за товары, работы или услуги, поэтому нет обязанности применять ККТ
1 ИП, применяющие ПСН, могут не применять ККТ бессрочно, за исключением предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, установленные подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 НК.
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