19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Аноним, Вы писали:Ну. собрались. Ну, поорали. И чЁ????? Полегчало им наверно. А митинг надо... В Москве прошли два митинга против повышения пенсионного возраста

Аноним

Да, справедливо. А ещё нужно отменить предельную величину для начисления страховых взносов. Пониженные тарифы взносов при УСН отменяются с 2019 года. Это справедливо?

Аноним

Что-то будет по концу года, если уже в этом году с нас потребовали расшифровать все!!! поступлени... Как применять ККТ при безналичных платежах

Аноним

У племянницы умер муж в 38 лет, ей пенсионный вернул его пенсионные накопления, правда, не знаю в... Предложение: государство должно выплачивать наследникам неполученную пенсию тех, кто до нее не дожил

Nаdine в России рынок клининга социально значим, так как обеспечивает большое количество рабочих ме... Почему уборка офиса может обернуться проблемами бухгалтера с налоговой

Аноним

НАРОД, ЕСТЬ КОНКРЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Хочу знать ваше аргументированное мнение, в том числе и отр... В Москве прошли два митинга против повышения пенсионного возраста

Аноним

60%? Цифра явно завышена. Среди наёмных работников она должна быть 100%. Около 60% работающих трудятся без желания

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:. А хочет продолжать плакать что государство ему что-то должн... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Аноним, Вы писали:Авторитет России ничто и никогда не повысит. Какой авторитет может быть у треть... Что принес России чемпионат мира по футболу

Аноним

Аноним, Вы писали:Авторитет России ничто и никогда не повысит. Какой авторитет может быть у треть... Что принес России чемпионат мира по футболу

Аноним

И сделать электронное обращение можно и получить через другого человека можно.https://rusam.livej... Как получить справку об отсутствии задолженности по уплате налогов физическим лицам

Аноним

Аноним, Вы писали:Опрос проводили на Клерке? Сайт идиотов! О, вот и читатель "Московс... Что принес России чемпионат мира по футболу

Аноним

На этой палехе далеко ходить не надо, скорее бы истребили уже всех алкашей и наркоманов Двойное убийство на Палехской улице Москвы

Аноним

Это в Минфине тупые сидят, а точнее нацеленные на бардак с целью извлечения денег Как применять ККТ при безналичных платежах

Аноним

Ну если РБК и Высшая школа экономики, то можно эти прогнозы сразу в мусорное ведро! Эксперты назвали срок жизни на пенсии будущих пенсионеров

Аноним

Развал всей системы начинается, когда экономика меняется после вливания международного капитала, ... ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:Я тоже считаю что надо платить с определенных сумм в год, к примеру свыше 100тр... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

фонд значит внебюджетный, а выплачивать должно государство? дураков развелось как тараканов! Предложение: государство должно выплачивать наследникам неполученную пенсию тех, кто до нее не дожил

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Это не власть , а оккупационная администрация. ког... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Natali Kr А можно разъяснения по следующему вопросу. В статье написано "Потому что при «серой» ... Как подтвердить стаж для пенсии: консультации «пенсионщиков»

Аноним

Дуракам закон не писан. Скорее всего руководствуются логикой чем хуже, тем лучше. Эти люди реальн... Как ФНС аннулирует декларации: в чем опасность для вас

Аноним

ФНС:презумпция невиновности? нет, не слышали о таком. клининговые и прочие сервисные компании и И... Почему уборка офиса может обернуться проблемами бухгалтера с налоговой

Аноним

отличная идея! с учетом того что пенсия теперь считается на Е-баллах, все на*балово достанется на... Предложение: государство должно выплачивать наследникам неполученную пенсию тех, кто до нее не дожил

Аноним

А сейчас кадровик значит не тем занимаются ежемесячно и ежеквартально и ежегодно? Бумажные трудовые книжки отменят к 2027 году

Аноним

Опрос проводили на Клерке? Сайт идиотов! :cry: Что принес России чемпионат мира по футболу

Аноним

и предпоследний абзац не согласован Где за границей могут похитить деньги с вашей карты

Аноним

Читала статью, что комиссию по переводу зарплаты через банк можно списать через налоговую как про... Сотрудник сам выбирает банк для получения зарплаты. А платит за этот выбор работодатель

Аноним

Комиссия при зарплатном проекте тоже не всегда адекватна и выгодна, поэтому если компания не боль... Сотрудник сам выбирает банк для получения зарплаты. А платит за этот выбор работодатель

Аноним

Какая нахуй бесплатная мед помощь???? Пониженные тарифы взносов при УСН отменяются с 2019 года. Это справедливо?

Аноним

Банки тоже делают копии паспортов при открытии счетов. Не дашь сделать копию паспорта - не открою... Из-за требований ФСБ работодателей вынуждают нарушать закон о персональных данных

Аноним

Аноним, Вы писали:Пенсионеры при капитализме и демократии ненужный баласт, мешающий демократам ра... «Заботу» о пенсионерах снизят на 51 млрд руб. Наверное, так надо…

Аноним

Что-то не догоняю: а нафига налоговой играть в испорченный телефон, требуя документы от аудиторов... Путин подписал закон о доступе налоговиков к аудиторским данным

Аноним

Авторитет России ничто и никогда не повысит. Какой авторитет может быть у третьесортной страны-по... Что принес России чемпионат мира по футболу

Аноним

Сначала попрощались с банковской тайной, теперь прощаемся с аудиторской. Следующее прощение будет... Путин подписал закон о доступе налоговиков к аудиторским данным