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19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Жаркие споры по поводу применения ККТ не утихают уже несколько месяцев. Надежда на то, что поправки в закон внесут ясность в правила применения кассовой техники, не оправдались. Путаницы стало еще больше. «Клерк» собрал в таблицу самые проблемные ситуации. Таблица будет дополняться и изменяться по мере поступления новой информации.

 СитуацияДата начала применения ККТПримечания
Поступление оплаты за товары, работы, услуги (чек на доход)1
1 Получение оплаты от физлиц за товары/работы/услуги (в том числе авансы) по безналичному расчету через ЭСП 1 июля 2018 года Под электронное средство платежа (ЭСП) попадает любой платеж, кроме оплаты по квитанции через операциониста в банке.
2 Получение оплаты от физлиц за товары/работы/услуги (в том числе авансы) по безналичному расчету при оплате через операциониста в банке 1 июля 2019 года Определить, каким образом физлицо заплатило, не всегда возможно
3 Получение наличной оплаты от физлиц за услуги 1 июля 2019 года. До этой даты можно применять бумажные БСО по старым правилам Право применять БСО не зависит от системы налогообложения организации (ИП)
4 Получение оплаты от организаций (ИП) по безналичному расчету за товары, работы, услуги (в том числе авансы) применять ККТ не надо Исключение: оплата картой при её предъявлении. Т.е. когда карта проводится через терминал в магазине (офисе) продавца
5 Получение оплаты от организаций (ИП) наличными средствами ККТ применяется давно С 1 июля 2019 года в чеке должны быть новые обязательные реквизиты
6 Получение оплаты за коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт 1 июля 2019 года Независимо от формы оплаты
7 Возврат физлицу предоплаты (авансов) по договору 1 июля 2019 года
8 Возврат предоплаты (авансов) организациям/ИП Либо 1 июля 2019, либо ККТ не применяется Нет официальных разъяснений
Займы
9 Выдача и возврата займов организациям (ИП) в безналичном виде (в том числе и через ЭСП) ККТ не применяется  
10 Выдача займа физлицу (в том числе учредителю) на покупку товаров, работ, услуг С 1 июля 2019 года Не надо писать в договоре на что выдается заём и тогда ККТ не применяется
11 Возврат займа от физлица (в том числе учредителя), выданного на покупку товаров, работ, услуг С 1 июля 2018 года Не надо писать в договоре на что выдается заём и тогда ККТ не применяется
Оплата расходов
12 Выплата арендодателю-физлицу наличными или по безналичному расчету 1 июля 2018 года Исключение – оплата бумажной платежкой в банке. Только такой платеж не является ЭСП
13 Выплата физлицу по договору ГПХ за оказанные услуги, выполненные работы. 1 июля 2018 года
14 Оплата за приобретенный товар у физлиц за наличные или по безналичному расчету 1 июля 2018 года
15 Оплата за приобретенный товар у организаций/ИП за наличный расчет 1 июля 2018 года Мнения о необходимости применять ККТ в этом случае расходятся
Прочее
16 Выдача сотруднику подотчет или возврат подотчетных денег (как в наличном, так и безналичном виде) ККТ не применяется Это не расчет за товары, работы или услуги, поэтому нет обязанности применять ККТ
17 Взаимозачет по договору с физическим лицом 1 июля 2019 года Судя по всему, выбиваться должно два чека – на доход и на расход
18 Взаимозачет по договору с организацией/ИП Либо 1 июля 2019, либо ККТ не применяется Нет официальных разъяснений
19 Выплата комиссионером (агентом) комитенту (принципалу) за проданный товар или за иные совершенные действия ККТ не применяется Это не расчет между сторонами за товары, работы или услуги, поэтому нет обязанности применять ККТ

1 ИП, применяющие ПСН, могут не применять ККТ бессрочно, за исключением предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, установленные подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 НК.

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