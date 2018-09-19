Задержали зарплату? Правильно рассчитайте компенсацию

Согласно действующему трудовому законодательству, заработная плата должна выплачиваться сотрудникам строго в установленные сроки. И нарушать закон работодателю крайне невыгодно. Но случаются разные ситуации. Особенно сложно бывает строго соблюдать сроки небольшим, недавно открывшимся компаниям. Нестабильная экономическая ситуация, отсутствие устойчивой позиции в занимаемой нише приводят к так называемым провалам бюджета. А они неизбежно влекут за собой задержку зарплаты.
Что делать, если выплаты произведены несвоевременно? Рассчитайте компенсацию. О том, как это сделать правильно, пойдет речь в данной статье.
Нормативная база компенсаций по зарплатеСвоевременно выплачивать сотрудникам заработную плату работодателей обязывает ст. 21 ТК и ст. 37 Конституции. В перечень обязательств входят:
- Начисление и выплата зарплаты дважды в месяц (со строгим соблюдением сроков).
- Выплата компенсации в случае задержки зарплаты.
- Компенсация задержки любых начислений, включая выходное пособие, отпускные и т.п.
- Информирование работников о размере компенсации.
С чего начинается расчет компенсации?Прежде чем рассчитывать компенсацию, необходимо выяснить, по чьей вине произошла задержка выплаты. Если виноват работодатель, компенсация начисляется и выплачивается. Если сам работник – нет. К последнему случаю относятся ситуации, когда работники несвоевременно предоставляют данные банковских карт, не являются в бухгалтерию (если в компании осуществляется наличный расчет).
Итак, виноват в задержке работодатель. Вводными для расчета компенсации будут:
- Точная дата выплаты заработной платы (от этой даты высчитывается просрочка).
- Количество дней просрочки.
- Ставка ЦБ для расчета компенсации либо коэффициент, указанный в договоре.
Формула расчета компенсацииДля расчета используются две формулы. Одна из них позволяет рассчитывать компенсацию по ставке рефинансирования ЦБ. Другая – по указанному в трудовом договоре коэффициенту.
Если используется ставка рефинансирования, формула выглядит следующим образом:
Компенсация = зарплата * 1/150 * ставка рефинансирования Центробанка * количество дней просрочки.
Если в договоре указан коэффициент (как правило он указывается в процентах), расчет осуществляется по такой формуле:
Компенсация = зарплата * коэффициент в % * количество дней просрочки.
Примеры расчетов компенсации зарплатыООО «Феникс» выплачивает заработную плату 9 числа ежемесячно. В июне 9 число было выходным днем. Бухгалтер компании не учел необходимости произвести выплаты накануне, то есть 8 числа. Зарплату сотрудники получили 11 июня, в понедельник. Соответственно, компания должна выплатить компенсацию за 3 дня просрочки. В договорах сотрудников указан коэффициент в размере 0,1% за каждый день задержки выплаты зарплаты.
Оклад менеджера ООО «Феникс» составляет 28352 рубля. Рассчитываем компенсацию по соответствующей формуле:Рассмотрим расчет, когда в договоре не указан коэффициент компенсации за задержку выплаты зарплаты.
28352 * 0,001 (1% от суммы оклада) *3 (количество дней просрочки) = 85,06
Сумма к выплате каждому менеджеру – 85 руб. 06 коп.
ООО «АРТ» выплачивает аванс работникам 21 числа каждого месяца. В июне фактическая выплата была осуществлена только 27 числа. Просрочка составила 6 дней (с учетом двух выходных, поскольку количество определяется календарным методом). Так как в договорах сотрудников коэффициент за просрочку не указан, используется формула расчета со ставкой рефинансирования ЦБ. Ее актуальный размер составляет 7,25%.
Компенсация рассчитывается следующим образом:
15830 рублей (сумма задержанного аванса) * (1/150 *7,25%) * 6 (количество дней просрочки) = 45,90.
Сумма компенсации составила 45 руб. 90 коп.
Какая формула лучше?Часто начинающие предприниматели задаются вопросом: использовать при расчете компенсации ставку рефинансирования ЦБ или указывать фиксированный коэффициент в трудовом договоре? Каждый из вариантов имеет свои особенности.
Фиксированный коэффициент, указанный в договоре, заметно упрощает расчеты. Все, что нужно, разово рассчитать сумму компенсации за один день просрочки, а потом умножать ее на нужное количество дней. Но при использовании такой формулы расчета сумма компенсации будет больше, чем при использовании минимальной ставки, установленной Центробанком.Выплата компенсаций с учетом ставки рефинансирования расчеты усложняет. В этом случае важно отслеживать колебания ставки, использовать актуальные данные в вычислительных процессах. И, безусловно, при каждой новой задержке выплаты зарплаты придется расчеты осуществлять заново. Упростить процесс позволяет использование функциональных онлайн-калькуляторов. Но их рекомендуется перепроверять. Иногда изменение ставки не успевают отображать на профильных ресурсах. И использование онлайн-калькулятора с неактуальными данными не является оправданием для работодателя, произведшего некорректные зарплатные расчеты.
Фактически выбор остается за вами. Используйте фиксированный коэффициент и предельно упрощайте расчеты. Экономьте средства, осуществляя расчеты с учетом актуальной ставки рефинансирования Центробанка. А еще лучше – не допускайте задержек выплаты заработной платы. Тогда не придется нести дополнительные расходы и увеличивать нагрузку на штатную бухгалтерию.
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