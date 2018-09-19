Задержали зарплату? Правильно рассчитайте компенсацию

Согласно действующему трудовому законодательству, заработная плата должна выплачиваться сотрудникам строго в установленные сроки. И нарушать закон работодателю крайне невыгодно. Но случаются разные ситуации. Особенно сложно бывает строго соблюдать сроки небольшим, недавно открывшимся компаниям. Нестабильная экономическая ситуация, отсутствие устойчивой позиции в занимаемой нише приводят к так называемым провалам бюджета. А они неизбежно влекут за собой задержку зарплаты.

Что делать, если выплаты произведены несвоевременно? Рассчитайте компенсацию. О том, как это сделать правильно, пойдет речь в данной статье.

Нормативная база компенсаций по зарплате

Своевременно выплачивать сотрудникам заработную плату работодателей обязывает ст. 21 ТК и ст. 37 Конституции. В перечень обязательств входят:

Начисление и выплата зарплаты дважды в месяц (со строгим соблюдением сроков).

Выплата компенсации в случае задержки зарплаты.

Компенсация задержки любых начислений, включая выходное пособие, отпускные и т.п.

Информирование работников о размере компенсации.

Точный размер компенсации ТК не установлен. В нем зафиксирован лишь минимальный порог за день просрочки – 1/150 зарплаты * актуальную ставку рефинансирования ЦБ. Работодатель вправе выплачивать минимальную компенсацию, если иное не указано в трудовом договоре с сотрудником.

С чего начинается расчет компенсации?

Прежде чем рассчитывать компенсацию, необходимо выяснить, по чьей вине произошла задержка выплаты. Если виноват работодатель, компенсация начисляется и выплачивается. Если сам работник – нет. К последнему случаю относятся ситуации, когда работники несвоевременно предоставляют данные банковских карт, не являются в бухгалтерию (если в компании осуществляется наличный расчет).

Итак, виноват в задержке работодатель. Вводными для расчета компенсации будут:

Точная дата выплаты заработной платы (от этой даты высчитывается просрочка).

Количество дней просрочки.

Ставка ЦБ для расчета компенсации либо коэффициент, указанный в договоре.

Еще один важный момент. Количество дней просрочки считается календарным методом (с учетом выходных дней).

Формула расчета компенсации

Для расчета используются две формулы. Одна из них позволяет рассчитывать компенсацию по ставке рефинансирования ЦБ. Другая – по указанному в трудовом договоре коэффициенту.

Если используется ставка рефинансирования, формула выглядит следующим образом:

Компенсация = зарплата * 1/150 * ставка рефинансирования Центробанка * количество дней просрочки.

Если в договоре указан коэффициент (как правило он указывается в процентах), расчет осуществляется по такой формуле:

Компенсация = зарплата * коэффициент в % * количество дней просрочки.

Примеры расчетов компенсации зарплаты

ООО «Феникс» выплачивает заработную плату 9 числа ежемесячно. В июне 9 число было выходным днем. Бухгалтер компании не учел необходимости произвести выплаты накануне, то есть 8 числа. Зарплату сотрудники получили 11 июня, в понедельник. Соответственно, компания должна выплатить компенсацию за 3 дня просрочки. В договорах сотрудников указан коэффициент в размере 0,1% за каждый день задержки выплаты зарплаты.

Оклад менеджера ООО «Феникс» составляет 28352 рубля. Рассчитываем компенсацию по соответствующей формуле: 28352 * 0,001 (1% от суммы оклада) *3 (количество дней просрочки) = 85,06 Сумма к выплате каждому менеджеру – 85 руб. 06 коп.

Рассмотрим расчет, когда в договоре не указан коэффициент компенсации за задержку выплаты зарплаты.

ООО «АРТ» выплачивает аванс работникам 21 числа каждого месяца. В июне фактическая выплата была осуществлена только 27 числа. Просрочка составила 6 дней (с учетом двух выходных, поскольку количество определяется календарным методом). Так как в договорах сотрудников коэффициент за просрочку не указан, используется формула расчета со ставкой рефинансирования ЦБ. Ее актуальный размер составляет 7,25%.

Компенсация рассчитывается следующим образом: 15830 рублей (сумма задержанного аванса) * (1/150 *7,25%) * 6 (количество дней просрочки) = 45,90. Сумма компенсации составила 45 руб. 90 коп.

Какая формула лучше?

Часто начинающие предприниматели задаются вопросом: использовать при расчете компенсации ставку рефинансирования ЦБ или указывать фиксированный коэффициент в трудовом договоре? Каждый из вариантов имеет свои особенности.

Фиксированный коэффициент, указанный в договоре, заметно упрощает расчеты. Все, что нужно, разово рассчитать сумму компенсации за один день просрочки, а потом умножать ее на нужное количество дней. Но при использовании такой формулы расчета сумма компенсации будет больше, чем при использовании минимальной ставки, установленной Центробанком.

Выплата компенсаций с учетом ставки рефинансирования расчеты усложняет. В этом случае важно отслеживать колебания ставки, использовать актуальные данные в вычислительных процессах. И, безусловно, при каждой новой задержке выплаты зарплаты придется расчеты осуществлять заново. Упростить процесс позволяет использование функциональных онлайн-калькуляторов. Но их рекомендуется перепроверять. Иногда изменение ставки не успевают отображать на профильных ресурсах. И использование онлайн-калькулятора с неактуальными данными не является оправданием для работодателя, произведшего некорректные зарплатные расчеты.

Фактически выбор остается за вами. Используйте фиксированный коэффициент и предельно упрощайте расчеты. Экономьте средства, осуществляя расчеты с учетом актуальной ставки рефинансирования Центробанка. А еще лучше – не допускайте задержек выплаты заработной платы. Тогда не придется нести дополнительные расходы и увеличивать нагрузку на штатную бухгалтерию.