Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Как соберут налоги за сдачу квартир и с серых зарплат

Разделили «НБ» на блоки с хорошими, плохими и откровенно дурацкими новостями.

Начнем, как водится, с плохих.

Не очень новости

— Модное выражение «бомбит» в переводе на литературный значит «крайне обескураживает».

Так вот, нас не обескураживает, а именно бомбит от советов, которые дал Минфин региональным властям в новой методичке.

Из звездного:

  • стимулировать людей заниматься «самообложением» (ноу комментс);
  • давать гранты управляющим компаниям, которые стучат на тех, кто сдает квартиры;
  • устанавливать побольше камер на дорогах, чтобы собирать побольше штрафов;
  • сделать платные парковки и платные дороги;
  • искать конвертные схемы в компаниях, которые письменно не отчитываются о приеме на работу по заявленным вакансиям в ЦЗН.

Посмотрите, что еще.

— Новые тенденции в субсидиарке.

Инспекция взыскала с директора 98 млн руб... спустя 5 лет.

— Готов новый список банков, «испытывающих проблемы».

Проверьте, вашего там нет?

— У «юриков» воруют безнал по новой схеме с исполнительными листами.

Очень даже новости

— Все бесплатные инструменты для бухгалтера  мы свели в одном месте.

— Можно потусить с коллегами на главном мероприятии для бухгалтеров и послушать именитых лекторов.

Мы будем, присоединяйтесь.

— В Сбербанке будет проще получить ипотеку.

Дурацкие новости

— Бездетных россиян предложено облагать дополнительным налогом.

Не родил своих, плати.

— Директор школы отправится на обязательные работы за неуплату штрафа трудинспекции.

Когда ТК важнее учебного процесса.

Вообще не новости, просто полезные статьи

— Как изменятся проверки пожарной безопасности в офисах;

— Инвентаризация-2018: справочник для бухгалтера.

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