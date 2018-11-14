«Ночной бухгалтер». Как соберут налоги за сдачу квартир и с серых зарплат

Разделили «НБ» на блоки с хорошими, плохими и откровенно дурацкими новостями.
Начнем, как водится, с плохих.
Не очень новости
— Модное выражение «бомбит» в переводе на литературный значит «крайне обескураживает».
Так вот, нас не обескураживает, а именно бомбит от советов, которые дал Минфин региональным властям в новой методичке.
Из звездного:
- стимулировать людей заниматься «самообложением» (ноу комментс);
- давать гранты управляющим компаниям, которые стучат на тех, кто сдает квартиры;
- устанавливать побольше камер на дорогах, чтобы собирать побольше штрафов;
- сделать платные парковки и платные дороги;
- искать конвертные схемы в компаниях, которые письменно не отчитываются о приеме на работу по заявленным вакансиям в ЦЗН.
— Новые тенденции в субсидиарке.
Инспекция взыскала с директора 98 млн руб... спустя 5 лет.
— Готов новый список банков, «испытывающих проблемы».
— У «юриков» воруют безнал по новой схеме с исполнительными листами.
Очень даже новости
— Все бесплатные инструменты для бухгалтера мы свели в одном месте.
— Можно потусить с коллегами на главном мероприятии для бухгалтеров и послушать именитых лекторов.
Мы будем, присоединяйтесь.
— В Сбербанке будет проще получить ипотеку.
Дурацкие новости
— Бездетных россиян предложено облагать дополнительным налогом.
Не родил своих, плати.
— Директор школы отправится на обязательные работы за неуплату штрафа трудинспекции.
Когда ТК важнее учебного процесса.
Вообще не новости, просто полезные статьи
— Как изменятся проверки пожарной безопасности в офисах;
— Инвентаризация-2018: справочник для бухгалтера.
Ваша методичная редакция