Судебка, на которую обратят внимание налоговики зимой 2018-2019

Обзор практики Верховного суда подготовил юрист Максим Юзвак. Если напротив дела стоит «плюс», то его выиграла компания.

Налоговый контроль Определение от 27.09.2018 № 305-КГ18-7133 (с. Тютин Д.В., Антонова М.К., Пронина М.В., НПФ Технохим) + Налоговые органы, составляющие единую централизованную систему (статья 30 Налогового кодекса Российской Федерации, пункт 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации»), не могут осуществлять противоположных оценок одной и той же деятельности в итоговых решениях по материалам различных налоговых проверок. Определение от 20 сентября 2018 № 309-КГ18-13745 (с. Пронина М.В., Пашийский металлургическо-цементный завод) – Нарушение своих прав Налогоплательщик связывает с истечением предельного общего срока приостановления выездной налоговой проверки, установленного пунктом 9 статьи 89 НК РФ и равного шести месяцам. Принимая во внимание разъяснение Конституционного Суда Российской Федерации, изложенное в Постановлении от 16.07.2004 № 14-П, суды нашли позицию Налогоплательщика ошибочной, указав, что в срок проведения проверки включаются только те периоды, в течение которых проверяющие находятся на территории налогоплательщика. Судами установлено, что срок проведения выездной налоговой проверки составил 54 дня. В период ее приостановления мероприятий налогового контроля на территории общества не проводилось. Нарушений в связи с продлением срока проверки решением УФНС России не выявлено. Определение от 19.09.2018 № 307-КГ18-14038 (с. Павлова Н.В., Первый Мурманский терминал) – Отказывая в удовлетворении требования, суды исходили из доказанности инспекцией необходимости получения информации по сделке с ООО "Лукойл-Бункер", спорное требование позволяет идентифицировать контрагента общества по взаимоотношениям с которым запрошены документы, а также какие конкретно документы и информацию, за какой период общество обязано было представить в инспекцию. Отсутствие в требовании указания на проведение конкретного мероприятия налогового контроля носит формальный характер и не свидетельствует о недействительности требования инспекции. Ссылка заявителя на определение Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2018 № 305-КГ17-19973 необоснованна, поскольку оно принято по обстоятельствам, не являющимся тождественными обстоятельствам настоящего спора.

НДС Определение от 13.09.2018 № 309-КГ18-7790 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Першутов А.Г., Инвестиции) + Налогоплательщик не вправе принимать к вычету НДС, если оконченный строительством объект основных средств введен в эксплуатацию в период применения упрощенной системы налогообложения. В ином случае суммы «входящего» налога принимаются к вычету на общих условиях, установленных статьями 171 – 172 НК РФ. Изложенное соответствует позиции, выраженной в пункте 16 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.07.2018. Определение от 13.09.2018 № 305-КГ18-13491 (с. Завьялова Т.В., ВТБ Капитал) – Налогоплательщик указывает, что фактически предоставляемые иностранной организации услуги разделяются на несколько видов, один из которых – оказание услуг по консультированию в инвестиционной деятельности, при оказании которых налог на добавленную стоимость не исчислялся, поскольку заказчиком выступала иностранная организация, не осуществляющая деятельность на территории Российской Федерации. Суд установил, что основной деятельностью при оказании Налогоплательщиком услуг иностранной компании было фактическое управление объектом недвижимости, помощь в покупке объекта недвижимости на территории Российской Федерации и его дальнейшая продажа, согласование существенных условий и заключение договоров аренды для компании-собственника объекта недвижимости, в которой сотрудники Налогоплательщика фактически осуществляли трудовую деятельность, ребрендинг здания, а также привлечение источника финансирования\рефинансирования задолженности компаний, владеющих объектом недвижимости. Кроме того, суд установил, что в результате указанной деятельности Налогоплательщик нес конкретные инвестиционные риски и возможности получения выгоды, посредством владения 19,99 % акционерного капитала иностранного общества, что не соответствует правовой природе консультационных услуг. При таких обстоятельствах, произведя анализ деятельности Налогоплательщика, принимая во внимание установленные в рамках налоговой проверки факты и исходя из анализа фактических правоотношений сторон по предоставлению спорных услуг, суд пришел к выводу о том, что услуги, которые иностранная организация получала от Налогоплательщика и оплачивала, нельзя признать консультационными. Та часть услуг, которую можно квалифицировать в качестве консультационных, является вспомогательной в силу пункта 3 статьи 148 НК РФ. Определение от 10 сентября 2018 № 303-КГ18-12720 (с. Пронина М.В., СамСтрой) – Судами установлено, что налоговый вычет заявлен Налогоплательщиком в отношении недвижимого имущества, обремененного правами требования по договорам долевого строительства и залогом, степенью строительной готовности 63 %. Исходя из функционального назначения данный имущественный объект является многоквартирным домом, зданием смешанного использования с подземным гаражом. Объект приобретен Налогоплательщиком с целью дальнейшего его строительства и с последующей передачей участникам долевого строительства, договоры с которыми заключались без учета НДС; о непроизводственном назначении незавершенного строительством многоквартирного жилого дома известно еще на этапе проектирования и получения разрешения на строительство, доказательства изменения его функционального назначения отсутствуют. Суды пришли к выводу об отсутствии у Налогоплательщика права на применение налогового вычета, поскольку спорный объект предназначен для совершения операций, освобожденных от обложения НДС. Налогоплательщик считает, что ему отказано в применении налогового вычета в связи с тем, что пунктом 4.1 статьи 164 НК РФ в редакции, действовавшей на момент совершения сделки купли-продажи между ним и ООО ФСК «Мыс», предусматривалась исчисление и уплата НДС в отношении имущества, приобретаемого у организации-банкрота, налоговым агентом, в качестве которого признавался покупатель такого имущества. Однако, по мнению Налогоплательщика, перечислив стоимость объекта незавершенного строительства, включая сумму НДС, на основании выставленного счета-фактуры, оно также действовало в рамках закона и имеет право на соответствующий налоговый вычет. Доводы жалобы основаны на ошибочной оценке обстоятельств дела. Исходя из положений пункта 2 статьи 171 НК РФ право на применение налогового вычета в отношении приобретаемого имущества непосредственно обусловлено предназначенностью такого имущества для совершения операций, признанных объектами обложения НДС, что в обстоятельствах настоящего спора не усматривается. Определение от 04 сентября 2018 г. № 308-КГ18-12631 (с. Антонова М.К., Риквэст-Юг) – Налогоплательщиком пропущен трехлетний срок предъявления к вычету спорных сумм НДС, поскольку датой возникновения обязанности по уплате налога, размер которого определяется с учетом заявленных налоговых вычетов, является дата окончания налогового периода, а не дата представления налоговой декларации.

Налог на прибыль Определение от 27 сентября 2018 № 306-КГ18-14142 (с. Антонова М.К., ФИА-БАНК) – Основанием для вынесения решения послужил вывод налогового органа о неправомерном завышении Налогоплательщиком внереализационных расходов на сумму созданного резерва на возможные потери по ссудам (далее - РВПС), ссудной и приравненной к ней задолженности по договору уступки права требования. Судами установлено, что согласно регистрам бухгалтерского (налогового) учета по состоянию на 01.01.2014 банком создан резерв на возможные потери по ссудам, который рассчитан и включен в состав расходов по налогу на прибыль исходя из 9 процентов. В обоснование указанных расходов Налогоплательщиком представлены разрешение инвестиционного комитета, в котором по спорному договору цессии установлена категория качества - 2, расчетный РВПС - 3 процента, а также заключение (профессиональное мотивированное суждение) об оценке финансового положения заемщика по годовой отчетности с начислением РВПС в размере 3 процентов. Вместе с тем, профессионального мотивированного суждения в отношении заемщика, согласно которому изменилось финансовое состояние заемщика и категория качества с начислением минимального утвержденного РВПС - 9%, заявителем как в ходе проведения проверки, так и при рассмотрении дела в суде не представлено. Определение от 26 сентября 2018 № 306-КГ18-11339 (с. Пронина М.В., Новокуйбышевская нефтехимическая компания) – Налогоплательщик осуществлял деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, производство химических и органических веществ. В целях осуществления производственной деятельности управляющая компания приобретала сырье у поставщиков и передавала его по договорам процессинга. Впоследствии переработанная продукция реализовывалась Налогоплательщикам. В отношении произведенной продукции в числе прямых расходов для целей налогообложения Налогоплательщик учитывал, в частности, расходы на сырье и материалы, расходы же на их переработку по договорам процессинга учитывались в качестве косвенных и списывались на счета учета продаж без распределения на реализованную готовую продукцию и остаток выпущенной, но не реализованной готовой продукции. Такая учетная политика позволяла Налогоплательщику, пользуясь правилом, закрепленным в пункте 2 статьи 318 НК РФ, при исчислении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций в полном объеме включать расходы на переработку сырья и материалов в расходы текущего налогового периода, вне зависимости от объема реализованной в данный период продукции. Суды пришли к выводу, что приведенная учетная политика не отвечает принципу экономической обоснованности, поскольку переработкой сырья и материалов завершался технологический цикл получения продукции, реализуемой Налогоплательщиком. Расчеты с перерабатывающими организациями осуществлялись пропорционально отпущенному в работу сырью и материалам и изготовленной продукции, ее себестоимость определялась с учетом затрат на переработку в расчете на одну единицу (тонну) продукции. Учтено также, что самостоятельного производства Налогоплательщик не осуществлял, ввиду чего обращением к услугам процессинга обеспечивалась реализация основного вида ее деятельности. Определение от 21 сентября 2018 г. № 306-КГ18-14423 (с. Антонова М.К., ГИФТ) – Налогоплательщик не доказал соблюдение им при уничтожении алкогольной продукции императивных предписаний закона, регулирующего порядок такого уничтожения, с его последующим надлежащим документальным оформлением. В частности, представленные Налогоплательщиком документы не содержат данных о федеральных специальных марках, которыми была маркирована утилизированная алкогольная продукция; акты о списании товаров формы № ТОРГ-16 не содержат сведений о товарных накладных, по которым списанный товар был получен, данных о федеральных специальных марках, что не позволяет идентифицировать списанную алкогольную продукцию, а также проверить легальность нахождения ее в обороте; доказательств, подтверждающих факт маркировки уничтоженной алкогольной продукции старыми марками, не представлено, при этом свидетели - члены комиссии по уничтожению алкогольной продукции не подтвердили свое участие в утилизации алкогольной продукции, маркированной старыми марками, и не смогли пояснить, где и как проходила утилизация алкогольной продукции, за уничтожение которой они расписались; уничтожение алкогольной продукции произведено без проведения соответствующей экспертизы и без представителей государственных органов. Определение от 21.09.2018 № 306-КГ18-14579 (с. Завьялова Т.В., Дистрибьюторский центр УАЗ) – Спорным является момент учета внереализационных расходов в виде бонусов (премий, скидок) – по дате начисления или по дате выплаты и, как следствие, обязанность налогового органа в случае обнаружения допущенной налогоплательщиком ошибки самостоятельно признать наличие переплаты с пересчетом налоговой базы. Отказывая в удовлетворении требований Налогоплательщика в указанной части, установив, что в нарушение положений пункта 1, подпункта 3 пункта 7 статьи 272 НК РФ Налогоплательщик относил бонусы, выплачиваемые контрагентам за выполнение ими условий договоров, в расходы по дате их перечисления на счета контрагентов, и данное действие являлось намеренным, согласно учетной политике, суды признали решение налогового органа в данной части обоснованным, а также пришли к выводу об отсутствии оснований для признания действий инспекции незаконными. Определение от 18.09.2018 № 304-КГ18-5513 (с. Павлова Н.В., Першутов А.Г., Пронина М.В., Медицинский центр «Сибирское здоровье») + Налоговый орган действовал непоследовательно, приняв решение о доначислении налога и применении к Налогоплательщику мер налоговой ответственности по результатам камеральной проверки уточненной налоговой декларации, но без соблюдениях тех правил проведения камеральной налоговой проверки и рассмотрения ее результатов, которые установлены статьями 88 и 101 НК РФ, что не может быть признано правомерным. При этом в пункте 6 статьи 284.1 НК РФ, на который сослались инспекция и суды, констатируется наличие обязанности по уплате налога в том случае, когда необходимые сведения к установленному сроку не были представлены налогоплательщиком, но не установлен запрет на использование налоговой ставки 0 процентов, если допущенное нарушение сводится только к несоблюдению срока представления сведений (документов) и указанное нарушение устранено на момент проведения налоговой проверки, рассмотрения ее материалов. При ином подходе обязанность по исчислению и уплате налога с применение налоговой ставки 20 процентов приобретает характер штрафной санкции (меры ответственности) за нарушение срока представления сведений, которая возлагается на налогоплательщика, чье соответствие условиям применения налоговой ставки 0 процентов, указанным в пункте 3 статьи 284.1 НК РФ, не опровергается по результатам налоговой проверки, и использовавшего льготу фактически при исчислении налога за истекший период. Однако меры налоговой ответственности должны быть прямо предусмотрены главами 16 и 18 НК РФ, что следует из пункта 1 статьи 107 и пункта 1 статьи 108 НК РФ, а их применение – отвечать требованиям соразмерности и справедливости. Определение от 14.09.2018 № 310-КГ18-13643 (с. Завьялова Т.В., Торговый Дом Беллакт) – Суд, руководствуясь положениями НК РФ и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 21.04.1995 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество», пришел к выводу о том, что при выплате доходов в виде дивидендов резиденту Республики Беларусь общество является налоговым агентом, и при исчислении налога на прибыль организации с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, заявителю следует применить ставку 15 процентов, предусмотренную пунктом 2 статьи 9 Соглашения. Определение от 11.09.2018 № 304-КГ18-13597 (с. Завьялова Т.В., Омскводоканал) – Исследовав представленные в материалы дела доказательства, в том числе заключение государственной экспертизы, результаты строительно-технической экспертизы, проведенной на основании анализа технической документации, показания свидетелей, суды установили, что спорные объекты по своим техническим характеристикам соответствуют десятой амортизационной группе со сроком полезного использования 30 лет. Суды пришли к выводу о том, что неверное отнесение Налогоплательщиком при принятии к учету спорных объектов к седьмой амортизационной группе повлекло завышение размера амортизационной премии, подлежащей включению в состав расходов единовременно (вместо 30% должна быть 10%), и завышение амортизационных отчислений, а потому признали законным доначисление налоговым органом недоимки по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество. Определение от 07 сентября 2018 г. № 309-КГ18-6366 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., ГалоПолимер Кирово-Чепецк) – Если выплачиваемый иностранной организации доход прямо не упомянут в пункте 1 статьи 309 НК РФ как подлежащий налогообложению, то при возникновении спора о наличии у российской организации, выплачивающей доход в пользу иностранного лица, обязанностей налогового агента, на налоговом органе лежит бремя доказывания следующих условий: возможность отнесения произведенных выплат к категории пассивного дохода; связь дохода с территорией Российской Федерации. При этом, исходя из пункта 1 статьи 54 Налогового кодекса и пункта 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», не исключается возможность изменения налоговым органом квалификации выплат, произведенных иностранной организации, если доходы от активных операций (реализации товаров, работ или услуг, отчуждения имущественных прав) в действительности представляют собой скрытую форму выплаты пассивного дохода (дивидендов, процентов, роялти и аналогичных платежей) и подлежали отражению в учете в таком качестве. Спорные денежные средства, при отсутствии иных доказательств, объясняющих природу платежа, по факту представляли собой часть имущества (капитала) общества, связанного по источнику своего образования с территорией Российской Федерации, распределенного в пользу иностранной компании с ведома российской организации и на безвозвратной основе, то есть имела места выплата пассивного дохода.

НДФЛ Определение от 20 сентября 2018 № 304-КГ18-13765 (с. Пронина М.В., ГСИ Сургутнефтехиммонтаж) – Суд исходил из позиции, что любая выплата работнику причитающихся ему за месяц сумм заработной платы, совершенная после наступления срока, с которым согласно пункту 2 статьи 223 НК РФ связывается фактическое получение налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда за этот месяц (т.е. после окончания этого месяца), должна сопровождаться начислением и удержанием НДФЛ и его направлением в бюджет. Определение от 04.09.2018 № 307-КГ18-13379 (с. Завьялова Т.В., ИП Ким Инна Владимировна) – Налогоплательщик указывает на неправомерность начисления ему спорных сумм пеней и штрафов, ввиду наличия у него переплаты по НДФЛ в связи с излишним удержанием и перечислением в бюджет налоговыми агентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) указанного налога с дохода от сдачи нежилых помещений в аренду. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды, учли, что излишне удержанная у налогоплательщика в результате действий налогового агента сумма НДФЛ – с учетом приоритета действия специальных норм над общими, подлежит возврату в особом порядке. Учитывая, что суммы НДФЛ удерживались арендаторами, которые выступали налоговыми агентами, а не уплачивались предпринимателем самостоятельно, суды пришли к выводу о законности выводов налогового органа.

Налог на имущество Определение от 24 сентября 2018 г. № 307-КГ18-14515 (с. Антонова М.К., Арктикморнефтегазразведка) – Самоподъемная плавучая буровая установка «Мурманская» является недвижимым имуществом, представляет собой комплексную установку, предназначенную для бурения скважин в открытом море, имеет соответствующее оборудование, как буровое, так и вспомогательное, которое наряду с буровым оборудованием для бурения и освоения скважин входит в комплекс технологического оборудования данного объекта. В перечень палубного оборудования входят различные краны, в том числе палубные, при этом палубное оборудование и все установки, находящиеся на палубе судна, являются его неотъемлемой составляющей, без них она неработоспособна. Учитывая, что налоговое законодательство не предусматривает возможность разделения одного инвентарного объекта на несколько, поскольку амортизация по амортизируемому имуществу начисляется в целом по объекту основных средств, суды признали неправомерным отражение Налогоплательщиком в инвентарных карточках учета объекта основных средств только после ввода части данного объекта (палубных кранов) в эксплуатацию в качестве самостоятельных объектов. С учетом установленных судами фактических обстоятельств, свидетельствующих о невозможности самостоятельного использования палубных кранов, оснований для применения подпункта 8 пункта 4 статьи 374 и пункта 25 статьи 381 НК РФ не усматривается. Определение от 20.09.2018 № 305-КГ18-9064 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В., ПРАЧЕЧНАЯ «ОЧАКОВО») + Уплата налога со стоимости недвижимости выступает одной из составляющих бремени содержания имущества, которое лежит на собственнике, а само по себе наличие в государственном кадастровом учете сведений об объекте недвижимости и его принадлежности налогоплательщику не может служить основанием для взимания налога при отсутствии облагаемого имущества в действительности. Определение от 10 сентября 2018 г. № 305-КГ18-12744 (с. Антонова М.К., Пианконеро Инвестментс Лимитед) – Суды исходили из того, что правила определения класса энергетической эффективности в отношении зданий, строений и сооружений, не являющихся многоквартирными домами, до настоящего времени не установлены, представленный налогоплательщиком паспорт энергоэффективности в отношении здания не дает оснований для использования налоговой льготы, предусмотренной пунктом 21 статьи 381 НК РФ. Ссылка Налогоплательщика на разъяснения Минстроя России отклоняется, поскольку данные разъяснения, указанные как в кассационной жалобе, так и в судебных актах, содержат противоречивые позиции и не могут быть отнесены к правовым актам, подлежащим применению при рассмотрении настоящего спора. Позиция судов трех инстанций согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам от 03.08.2018 по делуА60-7484/2017. Определение от 03.09.2018 № 305-КГ18-13375 (с. Завьялова Т.В., ЛЕВИСОМА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) – Применение энергетических паспортов в качестве доказательства соответствия условиям рассматриваемой льготы, в отсутствии критериев для определения классов энергетической эффективности нежилых зданий, строений сооружений, является неправомерным. Определение от 03.09.2018 № 307-КГ18-13146 (с. Завьялова Т.В., Архангельский фанерный завод) – Трансформаторная подстанция имеет признаки недвижимого имущества, в частности: расположена в конкретном месте, сооружена на монолитном железобетонном фундаменте, соединена подземными коммуникациями со снабжающими объектами (кабельными электролиниями, проложенными в подземных траншеях), то есть имеет прочную связь с землей, общая стоимость, по которой данный объект основного средства принят к бухгалтерскому учету, сформирована с учетом стоимости разработки проекта, устройства фундамента, монтажных и электротехнических работ. Суды пришли к выводу о том, что трансформаторная подстанция представляет собой единую сложную вещь, обладающую признаками недвижимого имущества, а потому признали неправомерным применения обществом в отношении данного объекта льготы по налогу на имущество, установленной пунктом 25 статьи 381 НК РФ.

Вопросы добросовестности Определение от 13.09.2018 № 305-КГ18-14631 (с. Завьялова Т.В., микрофинансовая организация «Финансы. Бизнес. Развитие») – Суды установили, что Налогоплательщиком с взаимозависимым лицом заключались заведомо убыточные договоры уступки права требования по договорам займа, поскольку стоимость данных сделок не включала в себя суммы процентов при возврате займов. Суды расценили указанные действия экономически необоснованными, поскольку фактически перевод основной деятельности Налогоплательщика (получение прибыли, в том числе, процентов по возврату займов) на взаимозависимое лицо искусственно создает условия возможности применения более низкой, чем у Налогоплательщика, ставки налога по соответствующей системе налогообложения. Определение от 11.09.2018 № 304-КГ18-12227 (с. Павлова Н.В., Потенциал Центральной Сибири) – Судебные инстанции указали, что само по себе заключение сделки с организациями, имеющими ИНН, банковский счет и юридический адрес, не являются безусловным основанием для получения налоговой выгоды в виде налоговых вычетов и не может характеризовать контрагентов как добросовестных, надежных и стабильных участников хозяйственных взаимоотношений, следовательно, не может однозначно свидетельствовать о проявленной обществом должной осмотрительности, именно в целях подтверждения добросовестности организаций, выбираемых в качестве контрагентов. Определение от 03.09.2018 № 309-КГ18-12243 (с. Завьялова Т.В., ИП Баскаль Владимир Александрович) – Доначисление спорных сумм НДС связано с выводом налогового органа о формальном документировании взаимозависимыми лицами (ИП Баскалем В.А. и ООО «Пораблок») совместной деятельности и отсутствия реальных действий в рамках договора простого товарищества. Признавая выводы налогового органа необоснованными, суды исходили из установленных по делу обстоятельств, в частности, отчета аудитора относительно принципов экономической целесообразности ведения ИП Баскалем В.А. предпринимательской деятельности, в том числе, сдачи в аренду имущества, и преимущества получения экономической выгоды в результате осуществления предпринимательской деятельности посредством заключения договора простого товарищества.