Как блокчейн изменит бухгалтерию?

Мир изменяется быстро, и скорость изменения всё возрастает. Мы все хотим подстраховаться от неопределённости и понять, куда же мы идём (а если честно складывается впечатление, что иногда и бежим вприпрыжку). Нам нужен вектор, как нам меняться вслед за окружающим миром, чтобы соответствовать ему, быть «в тренде», и поймать профессиональную удачу за хвост.

Интернет вещей, big data, искусственный интеллект, и, конечно, технология блокчейн ведет нас к глобальной цифровой трансформации, перестройке всей IT-инфраструктуры, чем сейчас уже вплотную заняты крупные организации такие как «Ростех», Сбербанк, «Трансмашхолдинг», РЖД, ВЭБ.

Напомню, блокчейн — это база данных, которые хранятся в виде блоков, где каждый последующий блок включает в себя зашифрованную информацию обо всех предыдущих блоках, то есть обо всех совершенных транзакциях, так называемый хэш — короткий результат шифрования предыдущего блока. Так что каждый блок связан с предыдущим и при изменении одной запятой — этот хэш изменится, внесение поправок станет очевидным, и система его не примет.

Информация системы блокчейн не хранится в одном месте, она распределена на множестве компьютеров, что обеспечивает безопасность системы. Для внесения изменения в эту информацию можно записывать эти изменения в следующий блок, но создает его случайный майнер, а остальные подтверждают правильность. Чтобы внести изменения, которые будут «незаконны» по правилам системы — необходимо заполучить 51 процент майнинговых мощностей, что для крупного блокчейна является практически невозможным. Чтобы внести изменения задним числом — нужно пересчитать все последующие блоки (к примеру, в системе блокчейн пересчитать более 6 блоков назад невозможно — на земле нет таких вычислительных мощностей, ведь цепочка продолжает создавать по новому блоку каждые минут 10).

Наше государство сейчас внедряет данную технологию в сферу предоставления государственных услуг. А некоторые страны уже внедряют блокчейн и для налоговой сферы. Власти Таиланда, например, внедряют блокчейн для проверки правильности уплаты налогов и ускорения процесса возврата налогов

Как же будет внедряться блокчейн в бухгалтерии? Скорее всего, внедрение технологии будет происходить постепенно, охватывая сферу за сферой налогового и бухгалтерского учета.

Факты хозяйственной деятельности отдельных юридических лиц будут оцифрованы, храниться в блокчейне и отображаться на специальной платформе, которая сама рассчитает налог. Например, факт реализации товара будет попадать в платформу на основании смарт-контрактов (электронный протокол, встраиваемый в блокчейн), когда все стороны сделки подтвердят факт согласием. После подтверждения сторон, так называемого консенсуса, данные будут переданы в регулирующий орган и пропишутся в блокчейн-платформе.

Новая технология позволит эффективно бороться с мошенничеством и значительно расширит возможность регулирующих органов отслеживать деятельность организации, сделает учет прозрачным, позволит его вести его в реальном времени. Уклонение от уплаты налогов станет легко выявляемым и попросту невозможным, если все сделки и транзакции будут оцифрованы. Данная сеть будет протоколировать все действия сторон, и не даст возможности создания «нежелательных схем».

Данная технология сведет работу бухгалтерии практически на нет, так как операции будут отражаться в системе без участия сотрудников, что снизит затраты на содержание штата финансовых работников и избавит нас от ошибок.

Отдельно хочется отметить сохранность информации в сети блокчейн в числе плюсов данной технологии. Сколько случаев в практике, когда документы потеряны либо налоговой, либо налогоплательщиком (сгорели, потерялись, бухгалтер сменил номер и пропал с документами и т.п.) и, как следствие, необоснованное доначисление налогов, штрафов и пени. Блокчейн же гарантирует сохранность информации за счет того, что информация не хранится в одном месте и ее невозможно изменить, и такие ситуации будут попросту невозможны.

Теперь поговорим о минусах. На сегодняшний день технология еще очень сырая и не лишена недостатков. Во многих блокчейн-платформах есть вероятность ошибок, которые хакеры могут использовать в своих целях. И повсеместное использование открытого блокчейна сейчас невозможно. Старые технологии пока что безопаснее.

Также остается проблема дороговизны данной технологии. Необходимо создать распределенную сеть компьютеров, для поддержания работы майнеров необходимы большие энергозатраты, а также каждый компьютер сети должен выделить достаточно памяти для хранения всех данных блокчейна. В отличии от смарт-контрактов или балансов кошельков речь идет об очень больших объемах данных, так что обычный открытый блокчейн будет неэффективен для этих целей (что не мешает совершенствовать технологию, хранить пользователям не блоки с информацией, а хэши, а сами блоки — лишь в нескольких местах).

Хочется отметить и особенности российского законодательства в области налогового и бухгалтерского учета. У нас на сегодняшний день все еще очень много спорных моментов в учете, Минфин и ФНС частенько публикуют разъяснения с разными точками зрения на один и тот же аспект учета, а также существует необходимость вести два вида учета: бухгалтерский и налоговый. Именно неоднозначность нормативной базы может быть препятствием для внедрения блокчейн-платформы в налоговой сфере.

Реализация тотального контроля и абсолютная прозрачность также невозможна, да и была бы губительна для экономики в целом. Необходим плавный переход, контакт власти и бизнеса, что, скорее всего, и будет происходить. Трансформация займет не один год, но тенденция ясна, мир, где правят бумажные документы, будь то паспорт гражданина или УПД, уйдет в прошлое. Что же будет с бухгалтерами? Исчезнет ли данная профессия?

Уже сейчас электронный документооборот спасает нас от рутинной работы по оцифровке бумажных документов.

Бухгалтеры отдельных участков учета и обработки первичных документов первые, что называется, «на выход». Какое-то время будет спрос на специалистов, которые отлично знают законодательство и все легитимные методы снижения налогов, можно сказать, на таких креативных бухов, налоговых консультантов. А затем и эти посредники между бизнесом и государством будут не нужны.

Подытоживая, хочется сказать, что все, что ни делается — к лучшему. Страшно подумать, ведь если бы не технологии, мы бы могли чертить «самолеты» и вести картонные регистры до сих пор, тратя свои силы на бесполезный труд. Современный мир предлагает много вариантов программного обеспечения для организации учета, но во всем этом обилии автоматизации на текущий момент именно технология блокчейн видится идеальной для налогового учета и контроля.