Подарок для бизнеса по налогу на прибыль от депутатов

Все мы привыкли к тому, что изменения в Налоговый Кодекс вносятся по нескольку раз в год. Все эти изменения направлены на устранение неопределенностей и формирование единообразного подхода налогообложения, но основной целью, конечно, является поиск новых возможностей для пополнения бюджета.

Тем удивительнее проект Федерального закона N 442400-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» (принятие во втором чтении ожидается скоро), который также должен преследовать основную цель — пополнение бюджета но, тем не менее, в проекте имеются положения, направленные на снижение ставок налога на прибыль для организаций вплоть до 0 ставки.

Суть законопроекта:

Положения законопроекта направлены на устранение неопределенностей и формирование единообразного подхода налогообложения в отношении некоторых операций, связанных, в частности, с выходом из обществ и их ликвидацией, а также уточнение отдельных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний и применения концепции фактического права на доход.

Также отдельные положения законопроекта уточняют:

порядок начисления пени на сумму недоимки.

скорректирован перечень операций, не подлежащих налогообложению НДС

уточняется порядок определения налоговой базы по НДС при реализации сырых шкур животных, лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, а также макулатуры;

в новой редакции изложены положения, касающиеся применения налоговых вычетов по НДС при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций;

исключено условие о налоговом резидентстве РФ при освобождении от НДФЛ доходов от продажи недвижимого имущества;

— дополняются условия, при соблюдении которых осуществляется выдача свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья и др.

Текст проекта на нескольких десятках страниц, написан, как обычно, «в п... заменить слова на...», «в статье... добавить абзац..» и т.д. Даже специалисту по налоговому праву потребуется достаточно много времени, чтобы досконально разобраться в проекте.

Но хотелось бы обратить внимание на изменения, вносимые в статьи 208 и 250 НК РФ. Если изменения в ст. 208, особых налоговых последствий для участников (физических лиц) не несут, то изменения в ст. 250 вносят изменения при уплате налога на прибыль для юридических лиц при получении дохода от продажи долей (акций, паев) или дохода полученного при ликвидации предприятий.

Дословно из законопроекта:

13) в пункте 1 части второй статьи 250:

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«Для целей настоящей главы к доходам от долевого участия в других организациях, выплачиваемых в виде дивидендов, также относится доход в виде имущества (имущественных прав), который получен участником (акционером) организации при выходе (выбытии) из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации между ее участниками (акционерами) в размере, превышающем фактически оплаченную (вне зависимости от формы оплаты) соответствующим участником (акционером) стоимость акций (долей, паев) такой организации;»;

Т.е. предлагается доход в сумме, превышающей взнос акционера (участника) в уставный капитал, признать дивидендами и облагать в соответствии с правилами налогообложения дивидендов.

Вы спросите, что здесь необычного? А то, что

На сегодня, если при ликвидации предприятия или продаже доли в нем, участник (юрлицо) получил доход в сумме, превышающей фактически оплаченную участником стоимость акций (долей, паев) такой организации, то с суммы превышения уплачивается налог на прибыль 20% (если участник юридическое лицо).

Если доходы, полученные при ликвидации или продаже доли признать дивидендами и облагать в соответствии с правилами налогообложения дивидендов, то ставка налога на прибыль вместо 20% составит всего 13%.

Кроме того, согласно ст. 284 п. 3 НК РФ, если организация получающая дивиденды, в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации, то ставка налога на прибыль составит — 0 процентов.

Тем не менее, Комитет ГД по бюджету и налогам дал заключение:

«Реализация федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона „О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации“ не потребует расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета».

Проект внесли 26 депутатов от Единой России и Справедливой России, т.е. шансы для принятия законопроекта в ближайшее время довольно высокие.