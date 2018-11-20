Налоговая оговорка в договоре: два способа возложить налоговую ответственность на контрагента

Речь о двух вариантах:
Пример 1. Формулировка договора о возмещении потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств (ст.406.1 НК РФ):7. Особые условия
— в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм поставок по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;
— в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Покупателя являющийся предметом настоящего договора товар, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком.
7.2. Указанные в п. 7.1. настоящего договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить потери.
Пример 2. Формулировка договора о заверении об обстоятельствах (ст.431.2 ГК РФ):
— зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
— уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно подает в налоговые и иные госорганы отчетность;
— его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
— и т.д.
8.2.1. Если Продавец нарушит указанные гарантии или законодательство (в том числе налоговое), он обязуется возместить Покупателю ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в решениях налоговых органов.
9.2.2. Помимо ущерба Продавец, нарушивший гарантии, возмещает Покупателю все убытки, вызванные таким нарушением. Срок возмещения ущерба и убытков — 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Покупателя.