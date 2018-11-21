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Доходы россиян выросли, зарплата – 42 000 рублей

Накануне Росстат опубликовал информацию о социально-экономическом положении России с января по октябрь 2018. В числе прочих – сведения о доходах россиян. Доходы растут, начисленная зарплата тоже.

Доходы

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в октябре 2018 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,4%, в январе-октябре 2018 - на 1,6%.

 

Октябрь 2018

в % к:

Январь-октябрь 2018 в % к январю-октябрю 2017

октябрю 2017

 сентябрю 2018

Денежные доходы в среднем на душу населения, руб.

33297

105,4

105,1

104,9

Реальные располагаемые денежные доходы

 

101,4

104,3

101,6

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций:

номинальная, руб.

42000

108,1

100,5

110,4

реальная

 

104,4

100,1

107,6

 

Зарплата

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2018, по оценке, составила 42000 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,1%, в январе-октябре 2018 - на 10,4%.

Вот как росла ваша зарплата:

 

 Среднемесячная

номинальная

начисленная
заработная плата,
рублей

 В % к

  

соответствую-

щему периоду предыдущего года

 предыдущему

периоду

  
 
    Январь

 39017

 113,4

 76,5

  

    Февраль

 40443

 112,9

 102,7

  

    Март

 42364

 111,3

 105,0

  

I квартал

40691

112,7

95,1

  

    Апрель

 43381

 110,2

 102,8

  

    Май

 44076

 110,2

 101,3

  

    Июнь

 45848

 109,7

 104,1

  

II квартал

44477

110,1

109,4

  

I полугодие

42555

111,2

  

  

    Июль

 42413

 110,2

 92,4

  

    Август

 41364

 110,1

 97,5

  

    Сентябрь

 41774

 108,4

 101,1

  

III квартал

41830

109,5

94,0

  

Январь-сентябрь

42325

110,7

  

  

    Октябрь

 42000

 108,1

 100,5

  

Январь-октябрь

42295

110,4

  

  

Между тем в разных сферах деятельности работники зарабатывают по-разному.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности:

 

 Сентябрь 2018, руб.

Всего

41774

   из них:

  сельское, лесное хозяйство, охота,
   рыболовство и  рыбоводство

 29661

      в том числе:

    растениеводство и животноводство,
     охота и предоставление соответствующих
     услуг в этих областях

 26836

    лесоводство и лесозаготовки

 31965

    рыболовство и рыбоводство

 76976

  добыча полезных ископаемых

 82395

     из нее:

    добыча угля

 57515

    добыча сырой нефти и природного газа

 115070

    добыча металлических руд

 70725

  обрабатывающие производства

 39294

     из них:

    производство пищевых продуктов

 32059

    производство напитков

 38304

    производство табачных изделий

 89381

    производство текстильных изделий

 24409

    производство одежды

 19646

    производство кожи и изделий из кожи

 22667

    обработка древесины и производство изделий из
     дерева и пробки, кроме мебели, производство
     изделий из соломки и материалов для плетения

 26216

    производство бумаги и бумажных изделий

 42115

    деятельность полиграфическая
     и копирование носителей информации

 37889

    производство кокса и нефтепродуктов

 70921

        в том числе:

       производство кокса

 46921

       производство нефтепродуктов

 73527

    производство химических веществ
     и химических продуктов

 46269

    производство лекарственных средств и материалов,
     применяемых в медицинских целях

 54851

    производство резиновых и пластмассовых изделий

 32390

    производство прочей неметаллической
     минеральной продукции

 34191

    производство металлургическое

 46547

    производство готовых металлических изделий,
     кроме машин и оборудования

 37443

    производство компьютеров,
     электронных и оптических изделий

 50914

    производство электрического оборудования

 38566

    производство машин и оборудования,
     не включенных в другие группировки

 39318

    производство автотранспортных средств,
     прицепов и полуприцепов

 41138

    производство прочих транспортных средств
     и оборудования

 46024

    производство мебели

 23460

    производство прочих готовых изделий

 30735

    ремонт и монтаж машин и оборудования

 44783

  обеспечение электрической энергией,
   газом и паром; кондиционирование воздуха

 44568

  водоснабжение; водоотведение,
   организация сбора и утилизации отходов,
   деятельность по ликвидации загрязнений

 30270

  строительство

 38349

  торговля оптовая и розничная; ремонт
   автотранспортных средств и мотоциклов

 34016

     из нее:

    торговля оптовая, кроме оптовой торговли
     автотранспортными средствами и мотоциклами

 39212

    торговля розничная, кроме торговли
     автотранспортными средствами и мотоциклами

 29245

  транспортировка и хранение

 45104

     в том числе:

    деятельность сухопутного
     и трубопроводного транспорта

 44684

        в том числе:

       деятельность железнодорожного транспорта:
        междугородные и международные
        пассажирские перевозки

 51670

       деятельность железнодорожного транспорта:
        грузовые перевозки

 54324

       деятельность автомобильного грузового
        транспорта и услуги по перевозкам

 35296

       деятельность трубопроводного транспорта

 67076

    деятельность водного транспорта

 61356

    деятельность воздушного и космического транспорта

 126992

    складское хозяйство и вспомогательная
     транспортная деятельность

 44432

    деятельность почтовой связи и
     курьерская деятельность

 24283

  деятельность гостиниц и предприятий
   общественного питания

 26074

  деятельность в области информации и связи

 60254

  деятельность финансовая и страховая

 76685

  деятельность по операциям
   с недвижимым имуществом

 32118

  деятельность профессиональная,
   научная и техническая

 61958

    из нее научные исследования и разработки

 73244

  деятельность административная
   и сопутствующие дополнительные услуги

 29494

  государственное управление и
   обеспечение военной безопасности;
   социальное обеспечение

 45575

  образование

 33945

  деятельность в области здравоохранения
   и социальных услуг

 38909

  деятельность в области культуры, спорта,
   организации досуга и развлечений

 43592

     из нее:

    деятельность библиотек, архивов,
     музеев и прочих объектов культуры

 36723

    деятельность в области спорта,
     отдыха и развлечений

 53194

 

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