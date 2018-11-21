Доходы россиян выросли, зарплата – 42 000 рублей

Накануне Росстат опубликовал информацию о социально-экономическом положении России с января по октябрь 2018. В числе прочих – сведения о доходах россиян. Доходы растут, начисленная зарплата тоже.
ДоходыРеальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в октябре 2018 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,4%, в январе-октябре 2018 - на 1,6%.
|Октябрь 2018
|в % к:
|Январь-октябрь 2018 в % к январю-октябрю 2017
|октябрю 2017
|сентябрю 2018
|Денежные доходы в среднем на душу населения, руб.
33297
105,4
105,1
104,9
|Реальные располагаемые денежные доходы
101,4
104,3
101,6
|
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций:
номинальная, руб.
42000
108,1
100,5
110,4
|реальная
104,4
100,1
107,6
ЗарплатаСреднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2018, по оценке, составила 42000 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,1%, в январе-октябре 2018 - на 10,4%.
Вот как росла ваша зарплата:
|
Среднемесячная
номинальная
начисленная
|В % к
|
соответствую-
щему периоду предыдущего года
|
предыдущему
периоду
|Январь
|39017
|113,4
|76,5
|Февраль
|40443
|112,9
|102,7
|Март
|42364
|111,3
|105,0
|I квартал
|40691
|112,7
|95,1
|Апрель
|43381
|110,2
|102,8
|Май
|44076
|110,2
|101,3
|Июнь
|45848
|109,7
|104,1
|II квартал
|44477
|110,1
|109,4
|I полугодие
|42555
|111,2
|Июль
|42413
|110,2
|92,4
|Август
|41364
|110,1
|97,5
|Сентябрь
|41774
|108,4
|101,1
|III квартал
|41830
|109,5
|94,0
|Январь-сентябрь
|42325
|110,7
|Октябрь
|42000
|108,1
|100,5
|Январь-октябрь
|42295
|110,4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности:
|Сентябрь 2018, руб.
|Всего
|41774
|
из них:
сельское, лесное хозяйство, охота,
|29661
|
в том числе:
растениеводство и животноводство,
|26836
|лесоводство и лесозаготовки
|31965
|рыболовство и рыбоводство
|76976
|добыча полезных ископаемых
|82395
|
из нее:
добыча угля
|57515
|добыча сырой нефти и природного газа
|115070
|добыча металлических руд
|70725
|обрабатывающие производства
|39294
|
из них:
производство пищевых продуктов
|32059
|производство напитков
|38304
|производство табачных изделий
|89381
|производство текстильных изделий
|24409
|производство одежды
|19646
|производство кожи и изделий из кожи
|22667
|
обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
|26216
|производство бумаги и бумажных изделий
|42115
|
деятельность полиграфическая
и копирование носителей информации
|37889
|производство кокса и нефтепродуктов
|70921
|
в том числе:
производство кокса
|46921
|производство нефтепродуктов
|73527
|
производство химических веществ
и химических продуктов
|46269
|
производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях
|54851
|производство резиновых и пластмассовых изделий
|32390
|
производство прочей неметаллической
минеральной продукции
|34191
|производство металлургическое
|46547
|
производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
|37443
|
производство компьютеров,
электронных и оптических изделий
|50914
|производство электрического оборудования
|38566
|
производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки
|39318
|
производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов
|41138
|
производство прочих транспортных средств
и оборудования
|46024
|производство мебели
|23460
|производство прочих готовых изделий
|30735
|ремонт и монтаж машин и оборудования
|44783
| обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
|44568
| водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
|30270
|строительство
|38349
| торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
|34016
|
из нее:
торговля оптовая, кроме оптовой торговли
|39212
|
торговля розничная, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
|29245
|транспортировка и хранение
|45104
|
в том числе:
деятельность сухопутного
|44684
|
в том числе:
деятельность железнодорожного транспорта:
|51670
|
деятельность железнодорожного транспорта:
грузовые перевозки
|54324
|
деятельность автомобильного грузового
транспорта и услуги по перевозкам
|35296
|деятельность трубопроводного транспорта
|67076
|деятельность водного транспорта
|61356
|деятельность воздушного и космического транспорта
|126992
|
складское хозяйство и вспомогательная
транспортная деятельность
|44432
|
деятельность почтовой связи и
курьерская деятельность
|24283
| деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
|26074
|деятельность в области информации и связи
|60254
|деятельность финансовая и страховая
|76685
| деятельность по операциям
с недвижимым имуществом
|32118
|
деятельность профессиональная,
научная и техническая
|61958
|из нее научные исследования и разработки
|73244
| деятельность административная
и сопутствующие дополнительные услуги
|29494
| государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
|45575
|образование
|33945
| деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
|38909
| деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
|43592
|
из нее:
деятельность библиотек, архивов,
|36723
|
деятельность в области спорта,
отдыха и развлечений
|53194