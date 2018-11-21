Доходы россиян выросли, зарплата – 42 000 рублей

Накануне Росстат опубликовал информацию о социально-экономическом положении России с января по октябрь 2018. В числе прочих – сведения о доходах россиян. Доходы растут, начисленная зарплата тоже.

Доходы

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в октябре 2018 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,4%, в январе-октябре 2018 - на 1,6%.

Октябрь 2018 в % к: Январь-октябрь 2018 в % к январю-октябрю 2017 октябрю 2017 сентябрю 2018 Денежные доходы в среднем на душу населения, руб. 33297 105,4 105,1 104,9 Реальные располагаемые денежные доходы 101,4 104,3 101,6 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций: номинальная, руб. 42000 108,1 100,5 110,4 реальная 104,4 100,1 107,6

Зарплата

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2018, по оценке, составила 42000 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,1%, в январе-октябре 2018 - на 10,4%.

Вот как росла ваша зарплата:

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата,

рублей В % к соответствую- щему периоду предыдущего года предыдущему периоду Январь 39017 113,4 76,5 Февраль 40443 112,9 102,7 Март 42364 111,3 105,0 I квартал 40691 112,7 95,1 Апрель 43381 110,2 102,8 Май 44076 110,2 101,3 Июнь 45848 109,7 104,1 II квартал 44477 110,1 109,4 I полугодие 42555 111,2 Июль 42413 110,2 92,4 Август 41364 110,1 97,5 Сентябрь 41774 108,4 101,1 III квартал 41830 109,5 94,0 Январь-сентябрь 42325 110,7 Октябрь 42000 108,1 100,5 Январь-октябрь 42295 110,4

Между тем в разных сферах деятельности работники зарабатывают по-разному.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности: