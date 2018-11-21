Если бухгалтер становится ликвидатором компании

За первое полугодие 2018 года (по данным ФНС), в России, в связи с ликвидацией, прекратили свою деятельность 969,9 тыс. юрлиц.

Прекращение деятельности юридического лица по желанию участников обязательно сопровождается назначением Ликвидатора или ликвидационной комиссии, которые выполняют функции органа управления компании на протяжении процесса ее ликвидации. Назначается Ликвидатор общим собранием, а полномочия и ответственность Ликвидатора при ликвидации общества, устанавливаются законодательством.

При назначении Ликвидатора, обязательно учитывается квалификация претендента в сфере бухгалтерского учета и налогового права. Чаще всего на должность Ликвидатора приглашают главных бухгалтеров, имеющих опыт практической работы в данной отрасли.

При этом оплата за выполнение работы по ликвидации общества предлагается довольно низкая (от 10 до 50 тыс. руб.), что абсолютно не соответствует той ответственности, которую несет Ликвидатор. Но многие бухгалтера соглашаясь быть Ликвидатором, не задумываются о возможных последствиях.

Итак, рассмотрим кто такой Ликвидатор, его права и обязанности:

После принятия решения о прекращении деятельности юридического лица и выбора Ликвидатора, последний получает все полномочия по управлению.

Ликвидатор выполняет все функции исполнительного органа компании. Помимо обычных полномочий, включающих право на ведение судебных дел и представительство интересов компании при выездной проверке налоговыми органами, на Ликвидатора возложены специальные обязанности, связанные с необходимостью соблюдения установленной процедуры:

Сдать бланк Р15001 в течение 3 дней с момента утверждения;

Опубликовать сообщение в СМИ о прекращении функционирования Общества;

Провести все возможные мероприятия, направленные на выявление кредиторов и письменно сообщить им о закрытии фирмы;

Предпринять меры для погашения дебиторской задолженности;

Подготовить и сдать промежуточный ликвидационный баланс;

Письменно сообщить о начале процедуры работникам компании;

Продать имущество при нехватке денежных средств на погашение долгов;

Принять меры к возбуждению дела о банкротстве при обнаружении признаков несостоятельности;

Передать оставшееся имущество участникам;

Передать в архив документы, подлежащие дальнейшему хранению (например, кадровые);

Подготовить и сдать итоговый ликвидационный баланс с формой Р16001.

Только после исключения компании из ЕГРЮЛ работа Ликвидатора фактически заканчивается, однако претензии к нему могут быть предъявлены до истечения сроков давности по соответствующим спорам.

Согласно закону, ответственность ликвидатора наступает в следующих случаях:

— когда действия Ликвидатора привели к причинению убытков кредиторам или участникам общества. Основные нормы для этого основания — статьи 53.1 и 64.1 ГК. Они предусматривают, что к гражданской ответственности после требования учредителей или кредиторов компании привлекаются члены ликвидационной комиссии (единоличный ликвидатор) и на них возлагается обязанность возместить нанесенный имущественный ущерб.

— когда Ликвидатор обнаружил признаки несостоятельности юридического лица при составлении промежуточного баланса и не подал заявление об инициировании процедуры банкротства в арбитражный суд. В этом случае наступает субсидиарная ответственность в порядке ст. 399 ГК и ФЗ «О банкротстве». Суть субсидиарных мер заключается в том, что если собственного имущества компании не хватает для погашения долгов перед кредиторами, дополнительно по их требованию могут накладываться взыскания на личное имущество Ликвидатора.

Поэтому на практике все судебные споры привлечения Ликвидатора должника к субсидиарной ответственности связаны с установлением даты возникновения обязанности по самостоятельной подаче заявления о банкротстве.

Для ликвидатора — 10 дней для подачи заявления с момента наступления одного из перечисленных ниже обстоятельств:

удовлетворение требований одних кредиторов приводит к невозможности исполнения других;

обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;

есть непогашенная в течение 3-х месяцев задолженность перед работниками;

должник имеет признаки неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.

, информацию о нем или его месторасположение, имущественные права и обязанности, фальсифицирует, скрывает, уничтожает бухгалтерскую или другую учетную документацию; неправомерно удовлетворяет требования отдельных кредиторов. Если названные действия привели к причинению ущерба в крупном размере, они влекут за собой уголовную ответственность по ст. 195 УК. К ликвидатору могут быть применены такие меры ответственности, как штраф, ограничение или лишение свободы, принудительные работы, арест.

Кроме того, может быть и административная ответственность Ликвидатора:

— Просрочка передачи в ИФНС формы Р15001 обойдется в 5000 рублей по ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ. Необходимо понимать, что в процессе деятельности ЛК форма Р15001 подается дважды.

Второй раз она представляется при утверждении промежуточного ликвидационного баланса. Как следствие, второе нарушение будет «стоить» еще 5000 руб.

— Если Ликвидатор по какой-либо причине не представит в ИФНС форму Р15001, то последует привлечение уже по ч.4 ст.14.25 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 10000 руб.

— Неисполнение обязанности по хранению документов Ликвидатора можно привлечь к ответственности по ст. 13.25 КоАП РФ до 5000 руб.

Ответственность Ликвидатора может быть административной, гражданской и уголовной. В рамках гражданской, происходит имущественное возмещение убытков или погашение долгов юридического лица, при уголовной, Ликвидатор может получить более строгое наказание.