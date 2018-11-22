Какие банковские вклады государство может забрать себе

Руководство комитета Госдумы по финансовым рынкам выступило с законодательной инициативой о национализации невостребованных гражданами банковских вкладах. Неоднозначный законопроект сейчас находится на стадии обсуждения и имеет как своих сторонников, так и противников.

Суть инициативы

По предварительным данным, так называемые «спящие вклады» на настоящий момент составляют около пяти процентов от общего объема банковских депозитов и составляют сотни миллиардов рублей (по оценкам некоторых специалистов эта сумма может достигать почти одного триллиона рублей). При этом действующее законодательство никак не регулирует данный вопрос, в связи с чем, по мнению авторов инициативы, необходимо внесение соответствующих изменений в правовые нормы, что позволит существенно пополнить госбюджет за счет национализации невостребованных средств. Таким образом, невостребованные денежные средства могут быть эффективно использованы на нужды общества и государства.

В случае принятия указанного законопроекта национализация затронет не только «спящие» счета граждан, но также коснется и номинальных владельцев ценных бумаг и акционеров, «забывших» получить полагающиеся им дивиденды.

Какие депозиты следует считать «спящими»?

Основной проблемой реализации законопроекта, по мнению юристов и финансистов, является неопределенность понятия «спящих» счетов. При каких условиях и с какого момента депозит можно считать невостребованным и экспроприировать его в пользу государства? Прямого ответа у авторов инициативы на этот вопрос нет (по крайней мере, на настоящий момент). Между тем этот вопрос является ключевым и без его решения дальнейшее продвижение этой инициативы не представляется возможным.

В банковской практике к «спящим депозитам» относят счета, по которым не наблюдалось движения средств уже более двух лет. Однако, одно дело, когда речь идет о передаче средств на счета Центробанка, откуда их могут забрать владельцы или их наследники, а другое дело, когда дело касается национализации. Очевидно, что это абсолютно разные вещи и сроки у них также должны отличаться.

Что делают банки с невостребованными вкладами сейчас?

Судьба невостребованных денежных средств в настоящее время напрямую зависит от условий договора с банком. Бессрочные вклады вообще не предусматривают никаких ограничений клиента по срокам их закрытия, снятия или движения денежных средств. Срочные депозиты требуют перезаключения договора в установленные банком сроки, о которых клиент уведомляется на момент открытия депозита.

В случаях, когда срок вклада закончился и денежные средства остаются невостребованными, банк снижает процентную ставку на основании истечения срока договора. В случае смерти клиента, право на депозиты переходит к его наследникам. Наследники могут получить свои деньги без каких-либо проблем в течении девяти месяцев. Если этот срок пропущен, то наследники могут восстановить его через суд и получить доступ к денежным средствам депозита в течение трехлетнего периода. По истечению трех лет, банки отправляют невостребованные денежные средства на специальный счет Центробанка, откуда наследники, подтвердившие свои права, также могут получить их, независимо от срока, но для этого уже потребуется довольно длительная бюрократическая процедура.

Что говорят эксперты?

Большинство независимых экспертов и деятелей в области финансов и права инициативу не поддерживают. Так, например, Герман Греф считает, что данный законопроект не имеет под собой почвы, поскольку в банковской системе предусмотрены все необходимые инструменты, предусматривающие механизм работы с невостребованными денежными средствами. В этой связи глава Сбербанка сравнивает законопроект с «изобретением велосипеда». Другие оппоненты обращают внимание авторов инициативы на незыблемость принципа защиты частной собственности, согласно которому любая частная собственность в России, в том числе собственность в виде денежных средств, является неприкосновенной. Соответственно, в случае национализации, речь пойдет не много не мало, а о нарушении конституционных прав граждан.

Те же, кто поддерживает саму идею национализации, например, представители управляющей компании «Уралсиб», говорят о необходимости урегулирования законодательства по этому вопросу и вносят предложения о предварительном розыске владельцев «спящих счетов» или их правопреемников. При этом, такой розыск должен осуществляться не банковскими структурами и не государственными службами, в виду их прямой заинтересованности в безуспешности поиска, а независимыми агентствами. В этой связи представители «Уралсиб» приводят пример с изъятием денежных средств, «спящих» более пятидесяти лет, которое произошло в Швейцарии. Изъятые со счетов невостребованные денежные средства были направлены в пользу жертв Холокоста. Однако, прежде чем швейцарскими банками было осуществлено изъятие, принимались беспрецедентные меры по розыску владельцев таких счетов и их наследников.

Юридическая оценка законопроекта

Законопроект о национализации невостребованных денежных средств с банковских счетов, с точки зрения права, не выдерживает никакой серьезной критики.

Основными юридическими проблемами, на наш взгляд, являются:

нарушение конституционных прав на неприкосновенность частной собственности и на наследование (большая часть «спящих» вкладов представляет собой денежные средства умерших людей, наследники которых не располагают информацией о вкладах или о том, как их получить);

правовая неопределенность понятия «невостребованного вклада» и срока, по истечению которого вклад предлагается национализировать;

несоответствие норм законопроекта действующему российскому законодательству (потребуется внесение изменений в большое количество нормативно-правовых актах, а не только в отрасли банковского права);

отсутствие правового механизма защиты прав владельцев денежных средств и их наследников (мы полностью согласны с мнением финансистов о том, что необходимо принимать надлежащие меры для розыска владельцев вкладов и их правопреемников, а розыск должен осуществляться независимыми агентствами).

Мы считаем, что данная законодательная инициатива, как минимум, нуждается в тщательной правовой проработке и на данный момент (в том виде как она есть) не может идти никакой речи о ее сколько-нибудь серьезном рассмотрении.