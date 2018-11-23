Повышение МРОТ: последствия для работодателей

За последний год существенно увеличился минимальный размер оплаты труда (на 01.01.2018 он составлял 9489руб., с 01.05.2018 повысился до 11163руб., а с 01.01.2019 будет равен 11280руб.). В связи с этим в адрес редакции поступает множество вопросов о том, какие составляющие зарплаты должны быть не ниже установленного лимита, а какие — начисляться сверх «минималки». Ознакомим вас с новыми разъяснениями чиновников и судей на этот счет.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ). Соответственно, если заработная плата сотрудников ниже МРОТ, она должна быть повышена. Возникает вполне справедливый вопрос: о каких составных частях заработной платы идет речь?

Обратимся к ст. 129 ТК РФ, в соответствии с которой заработная плата (оплата труда работника) включает в себя:

— вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы;

— компенсационные выплаты (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера);

— стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и другие поощрительные выплаты).

Из сказанного выше можно сделать вывод, что трудовым законодательством допускается установление окладов (тарифных ставок) как составных частей заработной платы работников в размере меньше МРОТ при условии, что заработная плата, включая стимулирующие и компенсационные выплаты, которые по смыслу ст. 129 ТК РФ являются элементами заработной платы (ее составляющими), не может быть ниже МРОТ, установленного федеральным законом (Письмо Минтруда РФ от 04.09.2018 № 141/ООГ-7353).

Однако из этого правила есть исключения.

Компенсация за работу в районах Крайнего Севера

Согласнооплата труда в особых климатических условиях должна осуществляться в повышенном размере. Конституционный суд всделал важный вывод: районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях () должны выплачиваться сверх МРОТ.

В частности, вывод суда был основан на следующем: вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом МРОТ гарантируется каждому, а следовательно, определение его величины должно базироваться на характеристиках труда, свойственных любой трудовой деятельности, без учета особых условий ее осуществления. В то же время повышенная оплата труда в связи с работой в особых климатических условиях должна производиться после определения размера заработной платы и выполнения конституционного требования об обеспечении МРОТ, а значит, районный коэффициент и процентная надбавка, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не могут включаться в состав МРОТ.

В резолютивной части постановления КС РФ сказано, что оно окончательно, обжалованию не подлежит, вступает в силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

Компенсация за вредные условия труда

Итак, вопрос с выплатой «северных» надбавок и порядком исчисления МРОТ решен. Однако по тексту мотивировочной частипрослеживается и другой вывод: при установлении системы оплаты труда нужно соблюдать в равной мере как норму, гарантирующую работнику, отработавшему полный месяц (выполнившему полностью трудовые обязанности), заработную плату не ниже МРОТ, так и правила, установленные, согласно которой оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере (). То есть, по мнению КС РФ, доплата за «вредность» также должна начисляться сверх «минималки» (подчеркнем, что данный вывод проходит красной нитью по тексту постановления, но не является предметом спора).

Доплата за сверхурочную работу

Вопрос о том, должны ли доплаты за сверхурочную работу включаться в МРОТ либо начисляться сверх него, рассмотрели чиновники Минтруда (). По их мнению, с учетом того, что сверхурочная работа осуществляется за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, ее оплата также не должна включаться в МРОТ.

Иные компенсационные выплаты

Также Минтруд сделал вывод, что аналогичный подход следует применять при учете иных выплат компенсационного характера, например:

— за работу в ночное время (ст. 96 ТК РФ);

— за работу в нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ).

Вместе с тем чиновники разъяснили, что если работа в выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время осуществлялась в пределах рабочего времени, то ее оплата учитывается в составе МРОТ.

Нужно учитывать положения региональных соглашений

Стоит отметить, что на уровне субъекта РФ устанавливается свой (региональный) МРОТ, который может быть равен федеральному или превышать его.

Обратите внимание

Региональный МРОТ не действует в отношении работников учреждений, финансируемых из федерального бюджета (ст. 133.1 ТК РФ).

Месячная заработная плата работника, работающего на территории соответствующего субъекта РФ и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого региональное соглашение о минимальной заработной плате действует в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 48 ТК РФ или на которого указанное соглашение распространено в порядке, установленном ч. 6 — 8 ст. 133.1 ТК РФ, не может быть ниже размера минимальной заработной платы в этом субъекте РФ, при условии что указанный работник полностью отработал за этот период норму рабочего времени и выполнил нормы труда (трудовые обязанности).

Для справки

Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории соответствующего субъекта РФ, в течение30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к региональному соглашению о минимальной заработной плате не представили в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, указанное соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования данного предложения и подлежит обязательному исполнению ими (ч. 8 ст. 133.1 ТК РФ).

Кроме того, региональными трехсторонними соглашениями субъектов РФ может быть установлен порядок определения МРОТ. Например, в силу п. 3.1.3 Московского трехстороннего соглашения на 2016 — 2018 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей размер минимальной заработной платы в Москве (18742руб.) включает минимальную сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, установленную законодательством РФ, и исполнившему свои трудовые обязанности (норму труда), включающую тарифную ставку (оклад) или оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в соответствии:

— со ст. 147 «Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» ТК РФ;

— со ст. 151 «Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором» ТК РФ;

— со ст. 152 «Оплата сверхурочной работы» ТК РФ;

— со ст. 153 «Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни» ТК РФ;

— со ст. 154 «Оплата труда в ночное время» ТК РФ.

То есть в Москве названные выше компенсационные выплаты должны начисляться сверх МРОТ.

Таким образом, при решении вопроса о том, какие части заработной платы учитываются в составе МРОТ, а какие должны начисляться сверх него, учреждения должны ориентироваться на региональные соглашения, устанавливающие общие принципы регулирования социально-трудовых отношений на уровне субъекта РФ.

Ответственность работодателя

Работодатели, не выполняющие требования трудового законодательства (в том числе в части установления размера заработной платы), могут быть привлечены к административной ответственности по

Субъект правонарушения Размер штрафа, руб. Если правонарушение совершено впервые Должностное лицо От 1000 до 5000 Организация От 30000 до 50000 Если правонарушение совершено повторно Должностное лицо От 10000 до 20000 (или дисквалификация на срок от одного года до трех лет) Организация От 50000 до 70000

Кроме того, руководитель может быть привлечен к уголовной ответственности (Письмо Минтруда РФ от 09.10.2018 № 142/В-808). В соответствии со ст. 145.1 УК РФ выплата из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации (руководителем филиала, представительства или иного обособленного (структурного) подразделения организации) заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ наказывается:

— либо штрафом в размере от 100000 до 500000руб. или в размере заработной платы (иного дохода осужденного) за период до трех лет;

— либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет или без такового;

— либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет или без такового.

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Каждому работнику гарантируется заработная плата в размере не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (если на учреждение распространяется действие регионального соглашения по вопросам социально-трудовых отношений — не ниже регионального МРОТ). При этом надо учитывать, что некоторые компенсационные выплаты должны начисляться сверх МРОТ. На сегодняшний день можно твердо сказать, что сверх МРОТ должна начисляться доплата на работу в особых климатических условиях (районный коэффициент и «северная» надбавка), поскольку данный вопрос решен на уровне Конституционного суда и не может трактоваться подругому.

Что касается иных компенсационных выплат (за работу во вредных условиях, работу в праздники и выходные, работу в ночное время и пр.), в настоящее время есть лишь рекомендации чиновников Минтруда на этот счет. По их мнению, эти доплаты также должны начисляться сверх МРОТ. Если работодатель не будет следовать названным рекомендациям, не исключены негативные последствия в виде штрафов.

Кроме того, все работодатели, подпадающие под действие региональных соглашений, должны соблюдать установленные ими требования.

Источник: журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение».