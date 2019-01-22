Что изменится в контролируемых сделках с 2019 года

В российском законодательстве появляются новые законодательные инструменты с использованием трансфертных цен, основанные на фактическом осуществлении рекомендаций ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Президент подписал Федеральный закон № 302-ФЗ, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ, в т.ч. в части контролируемых сделок (105.14 Налогового кодекса РФ). Документ гласит, что «контролируемые сделки через посредников и/или сделки со взаимозависимыми иностранными лицами будут контролироваться, если доходы по ним за год превышают 60 млн рублей». До внесения изменений минимальный порог для таких сделок установлен не был.

На конец 2018 компании предоставляли информацию по всем незначительным сделкам, что провоцировало дополнительные затраты для компаний и увеличение нагрузки на ФНС, поскольку таких сделок у компаний может быть много.

Сейчас ожидается снижение тех самых затрат и нагрузки на ФНС, так как с 1 января 2019 года налоговая служба больше не может требовать документацию по мелким сделкам.

С уверенностью можно сказать, что на практике взаимозависимые лица захотят распространить действие данных поправок ретроспективно, дабы уйти от контроля налогового органа, воспользовавшись преимуществами новых норм при отчёте за предыдущие налоговые периоды.

Показательна история налогоплательщика, который посчитал, что, на основании статей 19 и 54 Конституции РФ, вступившие в законную силу поправки о пределах осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов, возможно распространить на предшествующие изменениям правоотношения.

Общество, ссылаясь на положения ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, попыталось обжаловать ст. 2 Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ, которым часть первая Налогового кодекса РФ дополнена ст. 54.1. Спорные положения ст. 54.1 не позволяют применять новый порядок, предусматривающий дополнительную защиту налогоплательщикам, к отношениям, которые возникли до его вступления в силу.

Конституционный суд в своём определении от 17 июля 2018 г. № 1717-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «СибТрансАвто» на нарушение конституционных прав и свобод ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2017 года № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» указал, что установленное законодателем регулирование согласуется с общим принципом действия закона во времени и по кругу лиц в том виде, которое подтверждается ст. 54 и 57 Конституции РФ, а также положением ст. 5 «Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени» Налогового кодекса РФ.

В соответствии с п. 4 ст. 5 Налогового кодекса акты законодательства в сфере налогов и сборов, отменяющие налоги, сборы и (или) страховые взносы, снижающие налоговые ставки, размеры сборов и (или) тарифы страховых взносов, устраняющие обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов, их представителей или иным образом улучшающие их положение, могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это.

Следовательно, не должно возникать вопросов о возможности распространения п. 3 ст. 105.14 Налогового кодекса РФ в новой редакции на отношения до 1 января 2019 года, так как п. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» прямо предусматривает, что новые положения ст. 105.14 Налогового кодекса РФ применяются в отношении контролируемых сделок, доходы и (или) расходы по которым признаются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2019 года,вне зависимости от даты заключения соответствующего договора.

За 2018 год взаимозависимым лицам необходимо будет отчитываться по старым правилам.

Стоит отметить, что налоговые органы не обращаются к сделкам между взаимозависимыми лицами с доходом менее 60 млн. руб. за отчётный период и проверка по таким сделкам очень маловероятна. За этим следует вывод, что и с 1 января 2019 года налоговые органы не изменят своей заинтересованности в контролировании сделок с доходом менее 60 млн. руб.