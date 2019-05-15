Александр Галицкий, венчурный капиталист, рассказал в интервью ютуб-каналу «Русские норм!», как появилась идея системы маркировки в России.

Краткая выдержка из интервью:

— Есть такой человек Александр Удодов. Говорят, он у вас тоже один из пайщиков.

Да, мы это не скрываем. Это известный российский предприниматель.

— Его называют близким к руководителю ФНС Михаилу Мишустину, а вы там член Общественного совета.

— Ну тогда меня можно связать со всеми. Я не замешан ни в каком бизнесе, который делал бы мне выгоду в этом государстве.

— А как же система маркировки товаров?

— Это отдельная история. Я подумал, что в России нужно создавать инновационные компании, в которые мне было бы интересно вкладывать. И первая история родилась вокруг онлайн-касс. Но все прошло мимо «кассы». Потратив кучу усилий, в том числе, умственных, я не смог вложить деньги в «Эвотор» и другие компании из-за санкций. Я оказался у разбитого корыта.

Я не хочу оставлять Россию. Тут существует куча возможностей. И у меня родилась идея, что если делать маркировку, то ее нужно делать правильно. Потому что если в кассах стоит чип, который терминирует выбытие товара, то вначале должно появится то, на основании чего происходит терминация. Было большое сопротивление, потому что это убивает черный кэш. А маркировка убивает контрафакт и повышает качество товара.

— А вы предложили или вам предложили?

— Я предложил, как сделать это. А как реализовывать? Ну, начали рассуждать ...

— А как все это сложилось? У вас же партнерство с Ростехом и с Алишером Усмановым? Правильно? Кто к кому пришел? Ведомости пишут, что без конкурса отдали, частному инвестору. Частно — государственному партнерству. Вам. Правда же?

— Правда.

— И кто к кому пришел?

— Здесь государство не вкладывает ни копейки.

— Ну, а как это будет устроено?

— Очень просто. Это будет устроено таким образом, что за каждую марку, которая будет попадать в RFID или печататься на коробке, будут платить 50 копеек.

— То есть все будут платить вам 50 копеек?

— Оператору.

— Ну, не вам лично, а вашему проекту.

— Нашему проекту, да.

— И всего 200 миллиардов рублей.

— Вложить надо.

— И откуда возьмутся 200 миллиардов рублей?

— Ну вы же не бедные люди.

— Ну вы же свои не будете вкладывать?

— Почему, я уже вложил много своих денег.

— Как сложилось это партнерство?

— Технологически партнерство сложилось очень просто. Меня позвали в Мегафон. Меня часто зовут в советы директоров. Я согласился зайти в Мегафон, после того, как переговорил. Потому что интересно, структура там, маил.ру, Мегафон и все остальное. Это для меня близко все.

И в итоге всех рассуждений возник интерес, что этот бизнес можно построить. А уж метод реализации... За мной технологии и технологическая идея.

— Интерес возник у Ростеха?

Нет. Интерес возник у Алишера Бурхановича. (Усманова)

— Я с трудом представляю, как вы эту историю рассказываете где нить в США, потому что Ростех и его проекты под санкциями. А у вас Каймановый инвестиционный фонд.

Для меня это риск. Но я не вижу в этом ничего компрометирующего. Потому что это не «пилежка» государственного пирога, а создание очень полезной системы, которая может привести к созданию целой кучи инновационных предприятий, которые будут это обслуживать.

Александр Галицкий. Один из самых успешных венчурных капиталистов. Он считается одним из создателей технологии Wi-Fi и VPN, но из науки Галицкий ушел в бизнес и на ранней стадии инвестировал в «Яндекс», который принес его фонду Almaz Capital 1000% на вложенный капитал.

«Русские норм!» — это серия видеоинтервью с выходцами из России, добившимися успеха за ее пределами, прежде всего, в Кремниевой долине. Авторы программы — два российских медиаменеджера: основатель проекта The Bell Лиза Осетинская и бывший управляющий директор телеканала РБК Эльмар Муртазаев.

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