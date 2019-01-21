НДС: что делать, если покупка была в 2018, а возврат в 2019-м

Одним из самых частых вопросов из-за повышения налога является вопрос о том, как в 2019 году производить возврат товара, купленного в 2018 году. Ведь в 2018 году ставка НДС была 18%, а в 2019 – стала 20%.

Директор оператора фискальных данных OFD.ru Антон Румянцев детально разобрался в этом вопросе.

Если кратко, то возврат товаров, купленных в 2018 году со ставкой 18%, надо будет производить посредством корректировочных счетов-фактур со ставкой 18%. Основанием для этой операции будет письмо ФНС России «О порядке применения налоговой ставки по НДС в переходный период» от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@. Теперь рассмотрим подробнее применение НДС продавцом и покупателем при возврате товаров с 1 января 2019 года.

Как продавец применяет НДС с 1 января 2019 года

В случае возврата товаров продавцу (в том числе и на гарантийном сроке), вычетам подлежат суммы налога, предъявленные покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товара. Вычеты указанных сумм налога производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке, но не позднее одного года с момента возврата или отказа. Согласно Налоговому Кодексу РФ, при уменьшении стоимости отгруженных товаров или их количества, основанием вычета НДС у продавца является выставленный им корректировочный счет-фактура.

Поэтому при возврате с 1 января 2019 года всей партии или части товаров (как принятых, так и не принятых на учет покупателями), продавцу рекомендуется выставлять корректировочные счета-фактуры на стоимость возвращенных товаров независимо от периода отгрузки товаров, то есть до 01.01.2019 или с указанной даты. При этом, если в графе 7 счета-фактуры, указана налоговая ставка 18%, то в графе 7 корректировочного счета-фактуры к этому счету тоже указывается НДС 18%.

При возврате товаров, купленных лицами, не являющимися налогоплательщиками или освобожденным от уплаты налогов, и переданных покупателям без счетов-фактур до 1 января 2019 года, в книге покупок регистрируется корректировочный документ, содержащий сводные данные по операциям возврата, совершенным в течение календарного месяца (квартала), независимо от показаний ККТ.

Как покупатель применяет НДС с 1 января 2019 года

На основании Налогового Кодекса РФ, вычеты сумм НДС, предъявленные продавцом покупателю при совершении покупки, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцом при отгрузке товаров, после принятия их на учет.

Если покупатель принял к вычету предъявленные ему суммы налога по принятым им на учет товарам, то восстановление сумм НДС производится покупателем на основании корректировочного счета-фактуры, полученного от продавца, независимо от периода отгрузки товаров, то есть до 01.01.2019 или с указанной даты.

Штрафы за нарушение

Если после 00.00 1 января 2019 года кассир продолжит выдавать чеки с указанием «НДС 18%», велика вероятность получить предупреждение или штраф (на должностных лиц – от 1,5 до 3 тыс. руб., на юридических лиц - от 5 до 10 тыс. руб.), особенно, если подобное нарушение замечено не впервые. Мы настоятельно рекомендуем прислушаться к советам и перенастроить ККТ в соответствие с требованиями ФНС сразу после нового года. Для этого можно обратиться в центр техобслуживания или перепрограммировать ККТ самостоятельно.

Следование этим несложным требованиям и простым правилам позволит вам соблюдать закон и избежать неприятных штрафов.