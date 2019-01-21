За несоблюдение СОУТ cразу штрафовать не будут

Если вы ИП или малый бизнес, по спецоценке будут поблажки.

Минтруд опубликовал рекомендации для организаций малого бизнеса и ИП по вопросу проведения СОУТ.

1. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда проводится у всех работодателей.

2. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работодатель — физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником.

3. В случае, если у индивидуального предпринимателя отсутствуют наемные по трудовому договору работники, то специальная оценка у него не проводится.

4. В случае, если индивидуальный предприниматель привлекает специалистов (бухгалтеров, юристов и т.п.) на условиях аутсорсинга (по гражданско-правовому договору), данные специалисты работают на дому (или дистанционно) и у них отсутствуют постоянные рабочие места, то специальная оценка условий труда у таких индивидуальных предпринимателей не проводится.

5. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам специальной оценки условий труда не выявлены, работодателем в Государственную инспекцию труда субъекта Российской Федерации (по месту его нахождения) подается декларация. Срок действия поданной декларации — 10 лет при условии отсутствия на декларируемом рабочем месте несчастного случая на производстве, профессионального заболевания или нарушений, выявленных Государственной инспекцией труда субъекта Российской Федерации.

Декларация может быть подана дистанционно на сайте Роструда в сети «Интернет» https://www.rostrud.ru/ .

6. Для вновь образованных в 2018 году работодателем рабочих мест срок проведения специальной оценки условий труда составляет 12 месяцев. Таким образом, если рабочее место образовано, к примеру, в декабре 2018 года, то срок завершения специальной оценки условий труда — декабрь 2019 года.

7. В целях контроля за соблюдением работодателем Федерального закона «О специальной оценке условий труда» Минтрудом России совместно с Федеральной службой по труду и занятости в 2019 году планируется реализация механизма предупреждения нарушений обязательных требований законодательства о специальной оценке условий труда.

Суть данного механизма контроля заключается в направлении работодателю предостережения о недопустимости нарушения работодателем требований охраны труда. В предостережении устанавливается срок устранения возможного нарушения.

И только в случае неисполнения работодателем данного предостережения включается механизм административного рассмотрения правонарушения, с последующим наложением на работодателя санкций, предусмотренных нормами статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предлагаемый подход позволит добросовестному и ответственному работодателю устранить нарушение без наложения на него предусмотренных Кодексом штрафов.